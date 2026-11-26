20.000 Fans, ein heikler Ort – und eine Debatte, die bis in den Stadtrat reichte: Nach dem Till-Fest des Rammstein-Sängers gelten in Leipzig künftig andere Regeln.

Publikum beim Till-Fest im Sommer 2026 in Leipzig (Archivbild): Jetzt setzt der Stadtrat ein Limit für große Konzerte am Völkerschlachtdenkmal.

Der Leipziger Stadtrat hat eine neue Sondernutzungssatzung verabschiedet: Ab 2028 sind vor dem Völkerschlachtdenkmal demnach nur noch vier Großveranstaltungen pro Jahr erlaubt, mit jeweils höchstens 15.000 Besuchern. Das berichtet die Leipziger Volkszeitung.

Der Auslöser: das Till-Fest

Am 3. und 4. Juli 2026 stand Till Lindemann (mit seiner selbstbetitelten Band, ohne Rammstein) zwei Abende lang vor dem Denkmal auf der Bühne – wie auch ein Dutzend Bands, das er zu seinem Festival namens Till-Fest geladen hatte. Zutritt gab es erst ab 18 Jahren. Es kamen mehr als 20.000 Menschen. Schon vorab war der Ort umstritten, danach flammte die Debatte erneut auf. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) kündigte an, die Eignung des Geländes für solche Veranstaltungen zu prüfen.

Die Kritik am Ort

Die Stiftung Völkerschlachtdenkmal betonte, sie sei am Festival weder organisatorisch noch finanziell beteiligt und unterstütze die Veranstaltung nicht. Ihr Vorsitzender Anselm Hartinger sagte laut Musikmagazin Rolling Stone, Lindemanns martialisches Auftreten passe nicht zu einem sensiblen Ort.



Jung hielt den Platz laut Rolling Stone grundsätzlich für ungeeignet für Konzerte, unabhängig vom Künstler. Zwei Online-Petitionen gegen eine zweite Festivalausgabe kamen zusammen nur auf gut 200 Unterschriften.

Warum das Denkmal so heikel ist

Das Monument erinnert an die Völkerschlacht von 1813 mit rund 100.000 Toten und wurde 1913 eingeweiht. Der Historiker Matthias Donat nannte es in einem Essay auf der Webseite der Konrad-Adenauer-Stiftung ein „sperriges Wahrzeichen“.



Die Völkerschlacht bei Leipzig gehörte zu den blutigsten Schlachten ihrer Zeit. Vom 16. bis 19. Oktober 1813 kämpften in und um Leipzig mehr als eine halbe Million Soldaten gegeneinander. Auf der einen Seite standen die Verbündeten Russland, Preußen, Österreich und Schweden. Auf der anderen Seite kämpfte Napoleons französische Armee gemeinsam mit Truppen aus dem Herzogtum Warschau, aus Italien und Neapel sowie mehreren Rheinbundstaaten.

Das „braune Woodstock“ 1998

Die sächsische Armee wechselte kurz vor und sogar noch während der Schlacht in großen Teilen zur Allianz gegen Napoleon. Der musste sich zurückziehen, sein Einfluss in Deutschland brach danach zusammen.



Die politische Symbolik des Völkerschlachtdenkmals ist aufgeladen: 1998 trafen sich dort rund 5000 Rechtsextreme zu einem Szenekonzert, sie planten eine Art „braunes Woodstock“. Seither ist der Ort immer wieder Schauplatz politischer Auseinandersetzungen geworden.

Streit um die Deutung

Lindemann-Fans erlebten das Till-Fest im Sommer 2026 als ausgelassene Metal-Party. Kritiker sahen darin einen Bruch mit dem Charakter des Ortes.



Andere halten dagegen, das Denkmal vertrage mehr, als die Kritik unterstelle. Wie man den Ort genau bewertet, obliegt der Meinungsfreiheit. Die Satzung setzt nun aber einen klaren Rahmen für Massenkonzerte.

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