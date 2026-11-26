Staatschef srebt neue Anlagen für Nuklearmaterial an. Jedes Bestreiten des Atomstatus wertet er als Kriegserklärung. Seoul ist besorgt.

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Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hat taktische Atomwaffen nach Angaben der Staatsagentur KCNA zur militärischen Priorität erklärt. Bei einem Rundgang durch Atomanlagen am 25. November nannte er sie laut dem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap eine „wichtige und dringende“ Aufgabe.

Die Waffen sollen demnach für unterschiedliche Missionen in „mehreren Domänen“ bereitstehen. Kim verwies auf die Grenze zum „gefährlichsten Feindstaat“, womit offenbar Südkorea gemeint ist. Den USA warf er vor, durch nukleare Teilhabe mit Verbündeten in Nordostasien die Weiterverbreitung von Atomwaffen zu fördern.

Atomfabrik ohne Adresse: Was KCNA zeigt – und was nicht

Laut der offiziellen nordkoreanischen Darstellung besichtigte Kim eine nach eigenen Angaben neu gebaute Produktionsstätte für waffenfähiges Material, eine Fertigung für Ausrüstung mit Bezug zur Kernkraft und das Nuclear Weapons Institute. Orte, Mengen und Leistungsdaten nennt die Staatsagentur nicht. Yonhap zählt es als vierten solchen Besuch Kims seit September 2024.

Die Fotos lassen viel offen. Eine AP-Auswertung der Staatsmedienbilder erkennt Reihen vermutlicher Anreicherungszentrifugen und Objekte, die Sprengköpfe sein könnten. Die Bildanalyse der Korea JoongAng Daily hält sogar Teile eines Reaktors für ein Atom-U-Boot für denkbar. Unabhängig bestätigt ist nichts davon.

Atomstatus in der Verfassung: Kim spricht von „Kriegserklärung“

Den in der Verfassung verankerten Atomstatus nannte Kim „unumkehrbar“. Um Anerkennung durch andere Staaten werbe Nordkorea nicht. Wer diesen Status antasten wolle, dessen Vorgehen gelte als „offene Kriegserklärung“. Diese Warnung zitiert auch ein Reuters-Bericht über Kims Forderung.

Zugleich sprach er vom Mut zu „unendlicher Geduld“. Yonhap liest darin ein Signal: Pjöngjang wolle nur als anerkannte Atommacht verhandeln und sei bereit, dafür abzuwarten.

Seoul setzt auf den Atomschirm der USA

Südkoreas Verteidigungsministerium nimmt die Ankündigung nach eigenen Worten „ernst“. Für das Ministerium verlangte Chung Binna, Nordkorea müsse aufhören, sein Atomprogramm zu rechtfertigen, und sich an die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats halten.

Seoul verweist auf die erweiterte Abschreckung durch die USA, die im Ernstfall auch Atomwaffen einschließt, und auf das eigene dreistufige Abwehrkonzept. Beide Länder stimmen sich in der Nuclear Consultative Group ab. Ihr nächstes Treffen wird laut Yonhap im Dezember in Washington erwartet.

Kein Treffen mit Trump: Fachleute erkennen eine Verhandlungslinie

Die Inspektion fand nach Trumps China-Besuch in der Vorwoche statt. Über ein Treffen mit Kim war damals viel spekuliert worden, doch es kam nicht zustande. Auf Trumps Gesprächsangebot hat Pjöngjang bislang nicht öffentlich reagiert.

Südkoreanische Fachleute, die der Korea Herald befragt hat, sehen darin keine endgültige Absage. Nordkorea wolle eher über Rüstungskontrolle sprechen als über Denuklearisierung. Offiziell bestätigt ist diese Deutung nicht.

Yongbyon und 60 Sprengköpfe: Was sich unabhängig belegen lässt

Einen tatsächlichen Ausbau zeigen Satellitenbilder. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi meldete in der Vorwoche, die alte Anreicherungsanlage in Yongbyon sei seit Mitte September erweitert worden und von außen seit Ende Oktober fertig. Ob Kim genau dort war, ist offen.

Wie groß das Arsenal ist, weiß niemand genau. Die Schätzung der Federation of American Scientists geht für 2026 von etwa 60 einsatzfertig montierten Sprengköpfen aus, in Südkorea ist von 80 bis 120 die Rede. Berichte über einen Atomtest, einen Raketenstart oder eine Stationierung gibt es bislang nicht.

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