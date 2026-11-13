Nach Trumps Putin-Deal: Russland verdoppelt Diesel-Exporte – USA bekommen nichts

Russlands Diesel-Exporte verdoppelten sich im Oktober gegenüber September. Zwei Tanker mit Ziel USA drehten jedoch ab. Ein dritter wartet noch vor der US-Küste.

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Donald Trumps Diesel-Abkommen mit Wladimir Putin hat Russlands Exporte kräftig erhöht. Im Oktober hat das Land durchschnittlich 271.000 Barrel Diesel pro Tag exportiert. Im September waren es erst 135.000 Barrel. Das zeigen Daten des Analyseunternehmens Kpler, über welche die Financial Times (FT) berichtet.



Ausgerechnet die USA haben bislang jedoch keine der zusätzlichen Lieferungen erhalten. Mindestens zwei ursprünglich für amerikanische Häfen bestimmte Tanker änderten in den vergangenen Wochen ihren Kurs. Nur die mit russischem Diesel beladene „Agioi Fanendes“ liegt noch vor der US-Ostküste und wartet auf einen Käufer.



Ein Vertreter des Weißen Hauses erklärte gegenüber der FT, die Verhandlungen mit dem Eigentümer des Tankers liefen weiter. Ob und wo der Tanker seine Ladung entladen kann, bleibt offen.

Russland liefert mehr Diesel nach Brasilien und in die Türkei

Trump hatte am 9. Oktober nach einer Vereinbarung mit Putin zusätzliche russische Diesellieferungen für den amerikanischen und den weltweiten Markt angekündigt. Eine befristete Ausnahmegenehmigung erleichterte anschließend bestimmte Geschäfte mit dem Kraftstoff.

Zugleich drängten die USA die Ukraine dazu, ihre Angriffe auf russische Raffinerien auszusetzen. Während der rund zweiwöchigen Pause stiegen die russischen Dieselausfuhren. Russland lieferte den zusätzlichen Kraftstoff jedoch nicht in die Vereinigten Staaten, sondern unter anderem nach Brasilien und in die Türkei.

Das Weiße Haus wertet den Deal dennoch als Erfolg. Mehr russischer Diesel auf dem Weltmarkt vergrößere das Angebot und könne dadurch auch die Preise für amerikanische Verbraucher drücken, erklärte der Regierungsvertreter. Die Vereinbarung sei nicht allein für die USA, sondern für den gesamten Weltmarkt geschlossen worden.

Die Verdopplung täuscht allerdings über das weiterhin niedrige Exportniveau hinweg. Energy Aspects beziffert die russischen Diesellieferungen im Oktober auf rund 260.000 Barrel täglich. Im Durchschnitt der vergangenen fünf Oktober waren es etwa 700.000 Barrel. Trotz des jüngsten Sprungs exportierte Russland somit rund 63 Prozent weniger als im Fünfjahresmittel für einen Oktober.

US-Politiker schrecken Käufer von Russland-Diesel ab

Dass die Tanker ihre Ladungen bislang nicht in den USA verkaufen konnten, liegt auch am politischen Widerstand. Demokratische und einzelne republikanische Kongressmitglieder bezweifeln die Rechtmäßigkeit der Vereinbarung und fordern Trump auf, sie zurückzunehmen.

Die Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill, warnte Hafen- und Terminalbetreiber in ihrem Bundesstaat vor der Annahme russischen Diesels. Wer entsprechende Tanker abfertige, müsse mit empfindlichen Strafen rechnen. Die Häfen in New Jersey gehören zum Umschlagplatz des New Yorker Hafens, der ursprünglich als Ziel der Lieferungen galt.

Zwar erlaubt die amerikanische Ausnahmegenehmigung bestimmte Geschäfte mit russischem Diesel. Hafenbetreiber, Banken und Kraftstoffhändler müssen jedoch weiterhin mit rechtlichen und politischen Folgen rechnen.

Neue Angriffe treffen Russlands Raffinerien

Der Anstieg der russischen Exporte könnte ohnehin nur von kurzer Dauer sein. Die Ukraine nahm ihre Angriffe auf russische Raffinerien am 30. Oktober nach rund zwei Wochen Pause wieder auf. Nach Einschätzung von Energy Aspects hatte gerade diese Unterbrechung den Raffinerien ermöglicht, ihre Produktion und Ausfuhren vorübergehend zu steigern.

Russland verlängerte unterdessen seine Beschränkungen für den Dieselexport bis Ende Januar, wobei Ausnahmen vorgesehen sind. Das Land will damit die Versorgung des eigenen Marktes sichern. Auch Benzin wird inzwischen knapp und teilweise rationiert.



Kpler erwartet, dass die russischen Raffinerien kurzfristig unter erheblichem Druck bleiben. Der Raffineriedurchsatz dürfte demnach bei rund vier Millionen Barrel täglich verharren. Solange die ukrainischen Angriffe anhalten, seien die Aussichten auf eine deutliche Erholung begrenzt.

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