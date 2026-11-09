Marzahn trauert um die tote 13-jährige Lisa T. Tagelang wurde sie vermisst, am Sonntag wurde ihre Leiche in Brandenburg gefunden.

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Vor dem Wohnhaus in der Golliner Straße stehen Kerzen, dazwischen liegen weiße Rosen. Nachbarn der 13-jährigen Lisa aus Marzahn haben sie dort niedergelegt, nachdem die Leiche des vermissten Mädchens gefunden worden war.

Die Schülerin galt seit Dienstag als verschwunden. Am Sonntagnachmittag entdeckten Einsatzkräfte ihren Leichnam in einem leerstehenden Haus bei Bad Freienwalde, rund 50 Kilometer östlich von ihrem Zuhause. Einen Tatverdächtigen fasste die Polizei noch am Fundort. Er hatte sich nach ersten Erkenntnissen selbst lebensgefährlich verletzt. Die Mordkommission ermittelt zu den Umständen von Entführung und Tötung.

Kerzen und weiße Rosen: Wie Nachbarn in Marzahn trauern

Am Vormittag standen zwei Frauen vor dem Haus, eine Mutter und ihre erwachsene Tochter. Sie seien wütend und traurig, sagten sie der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb hätten sie zwei weiße Rosen und Kerzen mitgebracht.

Menschen trauern um die tote 13-Jährige. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Eine Enkelin der Frau sei vier Jahre lang mit Lisa in dieselbe Kita gegangen. Viele Nachbarn seien schockiert, in Sorge und hätten Angst, berichtete die Mutter. Manche fragten sich inzwischen, ob man Kinder heute noch allein auf die Straße lassen könne. „Es ist erschreckend, dass es solche Menschen auf der Welt gibt, dafür haben wir gar keine Worte“, sagte sie.

Im Laufe des Vormittags kamen immer mehr Menschen und stellten und legten Rosen und Kerzen an und vor einen Stromkasten nahe dem Wohnhaus. Auf einer Kerze stand: „R.I.P. Lisa“ (Ruhe in Frieden). Zum Teil standen die Menschen noch in Gruppen vor dem Haus und sprachen miteinander.

Auch in den sozialen Medien häufen sich die Beileidsbekundungen. Unter dem Beitrag der Berliner Polizei zum Tod der 13-Jährigen sammeln sich zahlreiche Kommentare, die Trauer und Fassungslosigkeit zum Ausdruck bringen.

Wo wurde die Leiche von Lisa gefunden?

Die Leiche von Lisa T. wurde am Sonntagnachmittag in Altglietzen, einem Ortsteil von Bad Freienwalde im Landkreis Märkisch-Oderland gefunden. Der Ort befindet sich im Nordosten Brandenburgs, nahe der Grenze zu Polen.

Nach gemeinsamen Angaben von Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft wurden die Brandenburger Einsatzkräfte gegen 12 Uhr informiert, dass sich Unbefugte Zugang zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus verschafft hätten. Bei der Überprüfung stießen die Beamten auf den Leichnam und den schwer verletzten Mann.

Die alarmierten Kräfte standen laut einem Sprecher der Berliner Polizei stark unter dem Eindruck des Geschehens. Die Bilder vom Fundort seien schockierend gewesen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft der Berliner Zeitung.

Verdächtiger lebensgefährlich verletzt – Identität noch unklar

Den gefassten Mann brachten die Einsatzkräfte schwer verletzt fort. Auch am Montag schwebte er nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter in Lebensgefahr.

Die Ermittler gehen laut Staatsanwaltschaft davon aus, dass er für den Tod von Lisa „verantwortlich“ sei. Er stehe im Verdacht, das Mädchen verschleppt und getötet zu haben. Wer der Mann ist, war zunächst offen. Seine Identität sei noch ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Wie das Mädchen ums Leben kam, war laut Staatsanwaltschaft zunächst unklar. Wichtige Hinweise soll eine Obduktion liefern, die voraussichtlich am Montag erfolgen sollte.

Seit Dienstag vermisst: Lisa kam nie in der Schule an

Lisa T. hatte ihr Wohnhaus in Marzahn am Dienstag, dem 3. November, gegen 7.20 Uhr verlassen. Sie wollte zur Schule fahren, kam dort aber nie an. Die Berliner Polizei ging bald davon aus, dass sich die 13-Jährige nicht freiwillig entfernt hatte. Die Mordkommission übernahm und ermittelte wegen des Verdachts eines Kapitalverbrechens. Lisas Mutter rief in den sozialen Medien dazu auf, Hinweise an die Polizei zu geben.

Noch am Sonntag durchkämmten mehr als 100 Einsatzkräfte die Umgebung in Marzahn. Lisas Zuhause liegt in einem großen Plattenbaugebiet; die Grenze zu Brandenburg ist nur wenige Meter entfernt. (mit dpa)

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