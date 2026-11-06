Neue Studie: So wehren sich Nachtfalter mit ihren Genitalien gegen Fledermäuse

Im nächtlichen Kampf ums Überleben haben Nachtfalter eine ungewöhnliche Abwehr entwickelt. Manche von ihnen setzen dabei ihre Genitalien zur Abwehr jagender Fledermäuse ein. Indem die Männchen spezielle Schuppen an ihren Geschlechtsorganen gegen Strukturen am Hinterleib reiben, erzeugen sie Ultraschall, um die Jäger zu vertreiben.



Eine am Mittwoch im britischen Fachjournal Proceedings of the Royal Society B veröffentlichte Studie zeigt, dass diese ungewöhnliche Verteidigung bei Schwärmern mehrfach unabhängig voneinander entstanden ist.

Das Forschungsteam um den Evolutionsbiologen Paul Masonick vom Florida Museum of Natural History in den USA kombinierte Tonaufnahmen mit hochauflösenden Untersuchungen der Körperstrukturen und einer Rekonstruktion der Stammesgeschichte. Die Ergebnisse zeigen drei unterschiedliche Mechanismen, mit denen die Falter ihre für Menschen unhörbaren Laute erzeugen.

Schuppen funktionieren wie Schaber und Feile

Das Grundprinzip ähnelt einem Finger, der über einen Kamm streicht, wie Masonick gegenüber Discover Wildlife erläutert. Eine bewegliche Struktur wird gegen eine geriffelte Oberfläche gerieben. Bei den Schwärmern dienen vergrößerte Schuppen an den männlichen Genitalien als Schaber. Sie streichen je nach Art über andere Schuppen, kleine Dornen oder winzige Erhebungen am Hinterleib.



Diese anatomischen Unterschiede führen auch zu unterschiedlichen Lauten. Manche Arten erzeugen dichte Ultraschallfolgen, andere unregelmäßige Impulse. Die Untersuchung beschreibt erstmals genauer die Gegenfläche aus kleinen Erhebungen, über die eine Gruppe der Schwärmer ihre Genitalschuppen zieht.

Nicht jeder Laut hat dieselbe Aufgabe

Fledermäuse senden bei der Jagd Ultraschallrufe aus und orientieren sich an deren Echos. Bestimmte Schwärmerlaute können diese Ortung stören. Andere könnten Angreifer erschrecken oder die Warnsignale ungenießbarer Nachtfalter nachahmen.



Um die Reaktionen zu untersuchen, spielte das Team den Faltern Aufnahmen angreifender Fledermäuse vor. Zusätzlich berührten die Forschenden die Tiere vorsichtig, um einen Zugriff durch einen Fressfeind nachzustellen. Auch manche Arten ohne bekannte Hörorgane erzeugten bei Berührung Laute. Für sie könnte das Geräusch ein letzter Versuch sein, einem Angreifer zu entkommen.



Die Forscher wollten insbesondere verstehen, wie sich diese verschiedenen Systeme entwickelten. Dass Schwärmer Ultraschall mit ihren Genitalien erzeugen, ist bereits aus früheren Untersuchungen bekannt.

Evolution findet mehrfach ähnliche Lösungen

Die Rekonstruktion der Stammesgeschichte deutet darauf hin, dass die akustische Abwehr innerhalb der vergangenen rund 30 Millionen Jahre mehrfach unabhängig entstand. Unterschiedliche Entwicklungslinien fanden damit ähnliche Antworten auf denselben Feind. In der Biologie wird das als konvergente Evolution bezeichnet.



„Es war faszinierend zu sehen, wie verschiedene Schwärmerlinien wiederholt ähnliche Lösungen zur Ultraschallerzeugung mit ihren Genitalien entwickelt haben“, sagte Masonick dem britischen Wissenschaftsportal IFLScience. Der Jagddruck durch Fledermäuse habe die Evolution der Insekten wesentlich geprägt.

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