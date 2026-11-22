Wolf in Dänemark: Ein Paar in Südjütland erwägt nach 35 Jahren den Verkauf seines Pferdehofs. Was Wolfsbegegnungen auslösen und wie man sich verhält.

Ein Wolf im Herbstlaub: In Südjütland fühlt sich ein Paar seit einer nächtlichen Begegnung auf dem eigenen Hof nicht mehr sicher (Symbolbild).

Gegen drei Uhr nachts weckt ihn der Lärm von der Weide. Kalle Heins Glawion läuft hinunter, die Pferde rasen kopflos umher, eines ist durch den Zaun gebrochen.



Er treibt die Tiere in den Stall. Dann dreht er sich um, um das Tor zu schließen. Im Schein seiner Stirnlampe steht ein Wolf, keine 30 Meter entfernt.



Seit dieser Sommernacht überlegen Glawion und seine Frau Alice Sartor Jensen, ihren Hof zwischen Rangstrup und Hyrup in Südjütland aufzugeben. 35 Jahre leben sie schon dort. Darüber berichtet die dänische Regionalzeitung JydskeVestkysten.

Wolf an der Pferdeweide: „Als wäre etwas hinter ihnen her“

„Wir hatten die Pferde über Nacht draußen“, schildert Glawion der Zeitung. Als er runterkam, seien die Tiere wie verrückt herumgerannt, „als wäre etwas hinter ihnen her“.



Es blieb nach seiner Darstellung nicht bei dieser einen Nacht. Dass bislang kein Pferd verletzt wurde, verdanke er ausgerechnet dem Zaun, der so leicht nachgibt.



Der ist so gebaut, dass er aufspringt, wenn ein Pferd mit Wucht hineinläuft. Seine älteren Tiere wüssten dann, wohin: in einem großen Bogen über die Felder und zurück zum Stall. Für den Besitzer ging das nicht immer glimpflich aus. Er sei dabei beinahe von seinen eigenen Pferden umgerannt worden, erzählt er.

Wildkamera zeigt seit dem Sommer nur noch den Wolf

Wie nah das Tier ist, merkt das Paar längst auch tagsüber. Beim Nachbarn verschwinden Hühner, auf den Feldern liegen tote Rehe, der Wolf läuft am helllichten Tag über den Acker.



Ihre Wildkamera hat seit dem Sommer kein anderes Wild mehr erfasst. Nur ab und zu einen Wolf.

Messer auf der Radtour, Hunde nur noch an der Leine

Der Alltag auf dem Hof hat sich komplett verändert. Die Pferde bleiben in Sommernächten drinnen, ein höherer Zaun versperrt den Blick über die Felder. Die Hunde, früher frei unterwegs, kommen nur noch an der Leine raus.



Alice Sartor Jensen steckt auf Fahrradtouren ein kleines Messer ein. Sie ist nach Angaben ihres Mannes gesundheitlich ohnehin angeschlagen, der Wolf mache es nicht leichter. Sein Fazit fällt derb aus: „Es ist verdammt unsicher, hier zu leben.“

Hof verkaufen? Ein Abschied nach über 50 Jahren mit Pferden

Mehr Zaun hält der Landwirt für sinnlos. „Der Wolf findet schon einen Weg hinein, wenn er will“, sagt er. Verschwinde das Tier nicht, müssten sie wohl verkaufen.



Leicht fällt das nicht. Alice bekam ihr erstes Pferd mit vier Jahren, das ist mehr als 50 Jahre her. Ihr Mann ist seit 30 Jahren an ihrer Seite und bei den Tieren. „Das ist ein lebenslanges Hobby, das wir aufgeben würden.“

Wölfe in Dänemark: Rekord bei den Welpen

Das Paar wohnt in einer Region, in der sich die Wölfe schnell ausbreiten. 2012 tauchte der erste Wolf nach fast 200 Jahren wieder in Dänemark auf. In diesem Jahr zählten Forscher mindestens 61 Welpen in elf Wolfsfamilien, so viele wie nie.



Hochgerechnet leben damit rund 77 Wölfe in Dänemark, alle in Jütland. Eines der Reviere mit Nachwuchs liegt bei Løgumkloster, ebenfalls in Südjütland. Naturminister Christian Rabjerg Madsen will die Jagd erlauben, Forscher sehen dafür noch einen weiten Weg.

Wölfe in Deutschland: seit April im Jagdrecht

Direkt hinter der Grenze, in Schleswig-Holstein, zählte die Bundesstelle DBBW zuletzt zwei Rudel. Bundesweit sieht die Lage ganz anders aus:

Wölfe in Deutschland im Monitoringjahr 2024/25 219 Rudel

43 Wolfspaare

14 sesshafte Einzeltiere

276 Territorien insgesamt

Die meisten Tiere leben in Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Seit dem 2. April 2026 steht der Wolf im Bundesjagdgesetz, nachdem die EU seinen Schutzstatus gesenkt hatte.

Wolfsbegegnung: So verhalten Sie sich richtig

Ein Wolf in Hofnähe ist für Menschen nicht automatisch gefährlich. Die Tiere meiden Menschen meist und sind vor allem nachts und in der Dämmerung unterwegs. Heikel wird es, wenn ein Wolf gefüttert wird und seine Scheu verliert.

Wolf gesichtet: Die wichtigsten Verhaltensregeln Ruhe bewahren und nicht weglaufen

Abstand halten und dem Wolf einen Fluchtweg lassen

Bleibt das Tier stehen: laut sprechen, klatschen, sich groß machen

Hunde anleinen und nah bei sich halten

Niemals füttern, keine Essensreste liegen lassen

Sichtungen dem Wolfsmanagement des eigenen Bundeslandes melden