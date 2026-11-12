Rembrandts „Nachtwache“ trägt Stämme aus Haut- und Wurzelbakterien

Probenentnahme am Meisterwerk: Biologen des Zoos Artis untersuchen im Rijksmuseum Rembrandts „Nachtwache“. Die Ergebnisse sind in Amsterdam zu sehen.

Keine Sorge! Niemand, der sich oben, im „Allerheiligsten“ des Amsterdamer Rijksmuseums, bislang am Panzerglasgehäuse die Nase plattdrückte, um die Restauratoren bei ihrem akribischen Tun seit sieben Jahren zu beobachten, hat „sich was geholt“.



Der einzige Fall, der jetzt gemeldet werden musste, ist, dass die Wissenschaftler 20 (!) Arten von Mikroben in der Farbhaut auf der Leinwand der weltberühmten „Nachtwache“ Rembrandts (1606–1669) entdeckten. Seit 1642 also haben sich „Stämme“ darin eingenistet, fortgepflanzt bei allen möglichen menschlichen Kontakten.

Nichts davon schädigt das kostbare Riesengemälde oder macht menschliche Wesen krank, so die Forscher. Es handelt sich um Bakterien, die auch auf unserer Haut zu finden sind und die sogar vor Krankheitserregern schützen. Und um solche, die vor allem an Pflanzenwurzeln vorkommen. Vielleicht stammen sie aus den Hanffasern der Leinwand?

Bakterien aus Japan auf Rembrandts „Nachtwache“

Die Biologen entnahmen von selbiger 60 Proben und züchteten im Labor sichtbare Kolonien dessen, was in dem Welterbe-Kunstwerk so lebt, ohne, so betonen die Wissenschaftler, Schaden anzurichten. Sie hatten dieses rätselhafte, nun nicht mehr geheime Innen-Dasein im Rembrandt-Bild geahnt, fanden indes etwas Ungewöhnliches heraus: In der „Nachtwache“ lebte auch eine Bakterienart, die vor 13 Jahren zuerst in einer japanischen Zuckerraffinerie entdeckt wurde. Wie mögen diese Kleinstlebewesen in Rembrandts Bild gelangt sein?

Hat ein Restaurator womöglich Süßes genascht?

Die Niederlande des Goldenen Zeitalters führten als kolonialistische Seefahrernation bekanntlich Handel mit entlegensten Ländern der Welt, wohl kam da auch exotisches Zuckerzeug aus Asien und dem Orient. Aber es sei unwahrscheinlich, dass die Zuckermikroben noch vom Meister selbst stammen, sagt Eline van Bloois vom Micropia-Forschungsteam. Also bleibt Raum für Spekulation: Haben frühere Restauratoren das mit ihren Farbmischungen oder Firnis-Ausbesserungen verursacht? Oder hat einer bei der Arbeit genascht und dann gehustet oder geniest?

Gruß aus der Küche: „Anatomie des Dr. Tulp“

Spannend, was da in anderen Alten Meistern vor sich geht. Insbesondere in Rembrandts „Anatomie des Dr. Nicolaes Tulp“, Highlight des königlichen Mauritshuis Den Haag. Die grandios gruselige Pathologie-Szene malte der Meister 1632 im Auftrag der Amsterdamer Chirurgengilde, für deren legendären Amsterdamer Club „De Waag“, später Domizil des Witwen- und Waisenfonds.



Das ikonische Motiv hing (achtlos) im Küchentrakt. Dämpfe und Fettfilme überzogen die Szene, in der die gelehrten Mediziner sich am graugrün verfärbten Leichnam eines zum Tode verurteilten Verbrechers zu schaffen machen. Die Tortur war erst vorbei, als der niederländische Staat den geldklammen Chirurgenwitwen 1828 das Hauptwerk abkaufte. Welch ein Forschungsfeld für Biologen!

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