Nachtzug-Boom: Nightjet steuert auf Fahrgastrekord zu – aber neue Strecken bleiben aus

Rund 1,8 Millionen Menschen reisen 2026 mit den Nachtzügen der ÖBB. Doch Baustellen in Deutschland bremsen den Verkehr, und für Berlin steht eine Änderung an. Was Reisende jetzt wissen müssen.

Lange Zeit waren sie als klimafreundliche Alternative zum Flugverkehr ein Modethema. Dann gerieten Nachtzüge in der verkehrspolitischen Debatte wieder an den Rand. Es ist Zeit für eine Frage an die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), den größten Betreiber von Schlaf- und Liegewagen in Europa: Ist der Nachtzug-Hype vorbei?



„Nein, ganz im Gegenteil“, sagte Kurt Bauer, der Fernverkehrschef der ÖBB, der Berliner Zeitung. „Die Entwicklung der Fahrgastzahlen zeigt, dass die Nachfrage nach Reisen über Nacht weiterhin sehr hoch ist. Für 2026 rechnen wir mit einem neuen Fahrgastrekord.“



Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr in seinen Nightjet- und EuroNight-Zügen rund 1,8 Millionen Fahrgäste, teilte der Manager mit. So viele Reisende seien von den ÖBB-Nachtzügen noch nie befördert worden. Bauer: „Allein im Juli 2026 waren erstmals mehr als 200.000 Fahrgäste in einem Monat mit unseren Nachtzügen unterwegs.“

Mini Cabins: In Schlafkapseln durch die Nacht reisen

2026 sei für den Nightjet ein sehr erfreuliches Jahr. Damit setze sich ein erfreulicher Trend fort, hieß es in Wien. Reisten 2024 rund anderthalb Millionen Menschen mit ÖBB-Nachtzügen, waren es im vergangenen Jahr bereits „deutlich über 1,5 Millionen“, berichtete Bauer. Die davor zu beobachtende Stagnation scheint offenbar überwunden zu sein.



„Die Nachfrage entwickelt sich sehr positiv, und auch die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen“, bilanzierte der Fernverkehrschef.



Traditionell würden Schlafwagen immer stark gebucht. Aber auch eine neue Komfortklasse im Liegewagen sei beliebt, so Bauer. „Mini Cabins werden mehr und mehr nachgefragt. Das freut mich besonders! Es zeigt, dass wir mit der Einführung dieser neuen Kategorie eine richtige Entscheidung getroffen haben.“ Die abschließbaren Schlafkapseln für Alleinreisende und Paare gibt es in der neuesten Nightjet-Generation.

Die neue Komfortklasse im Liegewagen: Mini Cabins, abschließbare Schlafkapseln, gibt es in den 24 Nightjets der neuen Generation. Nach Berlin werden die Züge aber nicht eingesetzt. © Harald Eisenberger/ÖBB

Welche Strecken werden besonders gut genutzt? „Traditionell laufen die Verbindungen nach Rom sehr gut“, berichtete der ÖBB-Manager. „Besonders stark entwickelt sich Amsterdam. Hier sind wir froh, von Amsterdam Verbindungen nach Wien, München, Innsbruck und Zürich anbieten zu können. Die Niederländer lieben den Nachtzug.“



Die Deutsche Bahn (DB) betreibt seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2016 keine Schlaf- und Liegewagen mehr. Nachts kann man bei ihr seitdem nur noch im Sitzen reisen. Das Nachtzuggeschäft sei defizitär und könne im zunehmenden Wettbewerb mit Billigfliegern und Fernbussen nicht bestehen, erklärte das Bundesunternehmen.

Die Kosten seien hoch, und es gebe Benachteiligungen. Während internationale Füge von Energiesteuern und der Mehrwertsteuer befreit sind, fallen solche Ausgaben bei der Bahn an. Zugleich ließe sich mit Nachtzügen, die viele Stunden ungenutzt herumstehen, weniger Umsatz erzielen als mit flexibel einsetzbaren Tageszuggarnituren.



Die ÖBB nutzte den Marktausstieg der deutschen Staatsbahn vor zehn Jahren, um das eigene Geschäft auszubauen. Sie übernahm auch zwei Routen in die deutsche Hauptstadt: Zürich – Berlin und Wien – Berlin. Der Österreich-Zug beginnt und endet nun in Graz in der Steiermark.

Berliner Nachtzug startet künftig nicht mehr in Graz

Andere Betreiber bieten in Berlin weitere Nachtzugrouten an. Der European Sleeper verbindet Paris, Brüssel und Amsterdam mit Berlin. Seitdem Schweden keinen Zuschuss mehr zahlt, führt RDC den Nachtzug Stockholm – Berlin auf eigene Rechnung mit reduziertem Fahrplan weiter. Auf derselben Route ist auch ein Snälltåget-Nachtzug unterwegs. Die polnische Staatsbahn PKP kommt über Nacht aus Warschau und anderen polnischen Städten – aber nur mit Sitzwagen.

Bei der ÖBB sind keine weiteren Strecken zu erwarten, machte Kurt Bauer deutlich. Zum 13. Dezember 2026 gebe es lediglich eine Änderung für Berlin: „Der Nightjet nach Berlin wird im Fahrplanjahr 2027 wieder in Wien statt in Graz starten. Hintergrund ist, dass die Instandhaltung der Züge künftig in Wien durchgeführt werden muss“, erklärte er. Zwischen Graz und Wien gebe es zahlreiche Anschlussverbindungen.

„Das ÖBB-Nightjet-Netz hat aus unserer Sicht eine gute und sinnvolle Größe erreicht. Unser Schwerpunkt liegt deshalb derzeit nicht auf einer weiteren geografischen Expansion, sondern darauf, das bestehende Angebot stabil, zuverlässig und qualitativ hochwertig zu betreiben“, sagte Bauer. Die ÖBB fokussiere sich auf das jetzige Nachtzug-Angebot.

Kurt Bauer ist Fernverkehrschef der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). © ÖBB

„Wir konzentrieren uns derzeit vor allem auf die Qualität und Stabilität des bestehenden Netzes“, so Bauer. Eine wesentliche Neuerung sei der weitere Einsatz des Nightjets der neuen Generation: „Dieser fährt künftig auch zwischen Zürich und Amsterdam. Damit werden 2027 die neuen Nightjets auf neun Relationen eingesetzt.“ Die ÖBB hatte die Bestellung auf 24 Garnituren verringert. Inzwischen habe Siemens alle Züge geliefert, teilte der ÖBB-Fernverkehrschef mit.



Dass das Unternehmen seit einiger Zeit nicht mehr von Expansion spricht, hat offenbar auch damit zu tun, dass es schwer genug ist, das jetzige Angebot im Alltagsbetrieb zu sichern.

Baustellen bringen den Fahrplan durcheinander

„Die größte Herausforderung sind derzeit die umfangreichen Bauarbeiten im deutschen Schienennetz“, erklärte Kurt Bauer. „2026 führen die Korridorsanierungen insbesondere zwischen Regensburg und Nürnberg sowie Passau und Obertraubling zu Umleitungen, längeren Fahrzeiten und teilweise eingeschränkten Angeboten. Auch die Nightjets Wien–Hamburg und Wien–Amsterdam sind betroffen.“



Die Auswirkungen können erheblich sein: Umleitungen, längere Fahrzeiten, geänderte Fahrpläne und auch Ausfälle. „Für Fahrgäste ist besonders wichtig, dass die Auswirkungen möglichst früh in Fahrplan und Buchung berücksichtigt werden“, so Bauer. Nightjet-Tickets seien auch deshalb jetzt bis zu 360 Tage im Voraus buchbar, damit die Reisenden bei Änderungen proaktiv informiert werden können.

Ohne Subventionen auf Teilstrecken geht es nicht

Auch im Fahrplanjahr 2027, das am dritten Advent 2026 beginnt, könne die ÖBB aufgrund umfangreicher Bauarbeiten nicht alle Verbindungen durchgehend an allen Tagen anbieten. Besonders betroffen sind auch Strecken nach Italien, berichtete der ÖBB-Manager.



Lassen sich Nachtzüge ohne Zuschüsse übers Jahr kostendeckend betreiben? Darauf antwortete der Fernverkehrschef ausweichend. „Internationale Nachtzüge sind ein komplexes Produkt, bei dem mehrere Bahnunternehmen und Infrastrukturbetreiber zusammenarbeiten. Entscheidend ist für uns, dass wir mit Partnern ein wirtschaftlich tragfähiges und gleichzeitig für unsere Fahrgäste attraktives Netz anbieten“, sagte er der Berliner Zeitung.

Fototermin im Berliner Hauptbahnhof: Chris Engelsman (l.) und Elmer van Buuren von European Sleeper rahmen Sabine Wendt von Visit Berlin ein. Das Unternehmen verbindet Brüssel und Amsterdam mit Berlin und Prag, die zweite Route führt von Paris nach Berlin. © Peter Neumann/Berliner Zeitung

Die mit viel Vorschusslorbeeren eingerichtete Nightjet-Verbindung zwischen Paris und Berlin wurde wieder eingestellt, nachdem der französische Staat seinen Zuschuss gestrichen hatte. Dies warf ein Schlaglicht darauf, dass solche Zahlungen Teil der Gesamtkalkulation sind. So erhält die ÖBB für den Nachtzugverkehr im Inland Leistungen vom Staat. Insgesamt sei das Nightjet-Netz aber profitabel, hieß es.

Sind die Nachtzug-Fahrpreise zu hoch?

„Das Thema Nachtzug ist in den Medien und am Markt weiter sehr präsent“, schätzte Kurt Bauer ein. Doch immer wieder kommt es vor, dass sich Interessenten von den Fahrpreisen abgeschreckt fühlen. 2023 sind Nachtzug-Tickets der ÖBB teurer geworden, sagen Beobachter.



„Die Nachfrage ist weiterhin hoch“, entgegnete der ÖBB-Manager. „Gleichzeitig haben wir unser Dynamic Pricing weiterentwickelt und daraus viel gelernt. Wir haben in letzter Zeit deutlich mehr günstigere Tickets im Verkauf. Entscheidend ist, dass wir unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse anbieten.“

... und morgens gibt es Frühstück à la carte: ein Schlafwagen der ÖBB. © Harald Eisenberger/ÖBB

Wie berichtet bekommt die ÖBB auf einer Nightjet-Strecke in Deutschland Konkurrenz. Das Berliner Nachtzug-Start-up Nox möchte ab Ende März 2027 dreimal pro Woche zwischen Hamburg und München fahren. Eingesetzt werden umgebaute Intercity-Wagen. Jeder Fahrgast reist in einer eigenen Suite mit einer zwei Meter langen Liege.

Das Ziel: eine zentrale Plattform für Nachtzugreisen

„Wir begrüßen es, wenn weitere Anbieter den Nachtzugmarkt stärken“, sagte Kurt Bauer. „Mehr Wettbewerb und zusätzliche Angebote erhöhen die Sichtbarkeit der Nachtzugreise insgesamt und können dazu beitragen, das europäische Netz dichter und attraktiver zu machen.“

Für die ÖBB gehe es dabei auch um Kooperation: Angebote von European Sleeper werden inzwischen über nightjet.com angeboten. „Unser Ziel ist, nightjet.com als zentrale Plattform für Nachtzugreisen weiterzuentwickeln und eigene Verbindungen gezielt durch Angebote anderer Anbieter zu ergänzen“, kündigte Bauer an.

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