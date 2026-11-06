Nachtzugbetreiber European Sleeper warnt: „Die Situation in Deutschland wird immer schlimmer“

Über 400.000 Fahrgäste, 43 Millionen Euro Umsatz seit dem Start, neue Strecken: European Sleeper wächst. Doch das Unternehmen kämpft mit betagten Wagen, Geldproblemen und deutscher Infrastruktur.

Mit dem Jazz Night Express nach Berlin fing alles an. Mittlerweile gibt es zwei Strecken in die deutsche Hauptstadt. Zuletzt folgte eine Strecke über die Alpen nach Italien. Was einst mit Sonderzügen begann, ist zum größten privaten Nachtzugbetreiber in Europa herangewachsen - und wächst weiter. Jetzt zieht European Sleeper Zwischenbilanz.



Mitgründer Chris Engelsman nennt Zahlen und spricht über die größte Herausforderung: die Infrastruktur in Deutschland. Immer häufiger behindern Bauarbeiten den Betrieb, erzwingen Baustellen Fahrplanänderungen, berichtet er. „Die Situation wird immer schlimmer.“ In Deutschland seien die Züge regelmäßig verspätet.



Trotzdem hält die niederländisch-belgische Genossenschaft mit Sitz in Utrecht an ihren Expansionsplänen fest. Als vierte Route soll 2028 der Nachtzug zwischen Brüssel, Amsterdam, Kopenhagen und Malmö ans Netz gehen, bekräftigt Engelsman. Geplant ist auch, dass 2029 die Verbindung Amsterdam – Brüssel – Frankreich −Barcelona startet.

Über Nacht von Berlin nach Paris, Brüssel und Amsterdam

Der Niederländer ist mit dem European Sleeper in die Schweiz gereist. Er gehört zu den Referenten beim Fachtag zum internationalen Zugverkehr, zu dem der Verein Bahnjournalisten Schweiz nach Winterthur eingeladen hat. Der karge Hörsaal E0.54 im Technikum, dem dortigen Standort der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ist Schauplatz eines hochkarätigen Treffens.



Der private Nachtzug, der seit September 2026 Brüssel und Köln mit der Schweiz und Mailand verbindet, ist die dritte Strecke von European Sleeper. Die erste Route war im Mai 2023 die Verbindung zwischen Brüssel, Amsterdam und Berlin, die 2024 nach Dresden und Prag verlängert wurde. Ende März 2026 kam die Strecke Berlin – Hamburg – Brüssel und Paris hinzu. Auch dort sind gemietete Sitz-, Liege- und Schlafwagen im Einsatz. Alle Fahrzeuge sind älteren Semesters.

Die höchste Komfortklasse: Ein Schlafwagen im European Sleeper. © Jeroen Berends

Maximal drei Reisende pro Liegewagenabteil, bequeme Matratzen, Bettwäsche: Das ist die neue Komfortklasse Comfort Standard im European Sleeper. © European Sleeper

Während des Fachtags blickt Chris Engelsman auf die ersten dreieinhalb Jahre von European Sleeper zurück. Die Nachtzüge seien bisher mehr als 1250 Mal gefahren, berichtet er. Insgesamt mehr als 400.000 Fahrgäste hätten sie genutzt. Während der vergangenen zwölf Monate wurde jeder Zug im Durchschnitt von rund 360 Reisenden frequentiert. Weitere 50.000 Fahrkarten sind bereits gebucht, freut sich Engelsman.



„Wir bedienen alle Komfortklassen, nicht nur das Luxussegment“, erklärt er. Geschäftsreisende machen 15 bis 20 Prozent der Kundschaft aus. Befragungen ergaben, dass rund ein Drittel aller Reisenden sonst das Flugzeug genommen hätten. Damit konnte European Sleeper klimaschädliche Emissionen verhindern, berichtet der Zugbetreiber.

So hoch waren die Fahrgeld-Einnahmen bislang

Die bisherigen Ticketverkäufe summierten sich auf 43 Millionen Euro. Pro Zug seien das durchschnittlich rund 34.000 Euro. Dieser Mittelwert bewegt sich noch nicht in der Gewinnzone. Der Durchschnittsbetrag entspricht einer Kostendeckung von rund 80 Prozent, so Engelsman.



Doch der Trend sei positiv. In der Vergangenheit hat European Sleeper darauf hingewiesen, dass Auslastung und Umsatz steigen. Trotzdem muss das Unternehmen immer wieder um Kapitalspritzen bitten. Dazu nutzt es Community-Crowdfunding. Zudem können sich Privatanleger und Unterstützer als Miteigentümer beteiligen. Andere, größere Unternehmen könnten leichter Investoren gewinnen. Für kleine Anbieter wäre das fast unmöglich. Für neue Wagen fehle weiterhin Geld.

Natürlich möchte auch European Sleeper moderne Fahrzeuge kaufen. Doch die Finanzierung sei unverändert ein Problem, sagt Engelsman. Und so muss sich European Sleeper auf dem Gebrauchtfahrzeugmarkt umschauen. Dort gelingt es dem Unternehmen immer wieder, Zuwachs für die Flotte zu beschaffen. Einige Schlafwagen stammen von 1956.

Neue Komfortklasse im Nachtzug wird gut gebucht

Für die Fahrgäste bedeutet dies, dass sie sich nicht selten in betagtem Wagenmaterial wieder finden. Zwar seien die Fahrzeuge stabil und gut gebaut, lobt Engelsman. Doch immer wieder tauchten Technikthemen auf – auch Probleme, die nicht mit dem Alter der Wagen zu tun haben. Wenn im Herbst Laub auf den Schienen liegt, wachse die Gefahr, dass Räder beim Bremsen blockieren und sich Flachstellen bilden.



Doch nicht wenige Reisende sähen den nostalgischen Charme als Vorteil. Engelsman: „In welchem Zug kann man noch Fenster öffnen?“ Im European Sleeper könne man sich den Fahrtwind um die Nase wehen lassen.

Die dritte Route ist eröffnet: Elmer van Buuren and Chris Engelsman, Gründer von European Sleeper, mit Matteo Arena (l.), Chef des Lokbetreibers Arenaways, in Mailand. © Emanuele Roberto De Carli/imago

Weil Schlafwagen rar sind, hat der Zugbetreiber die neue Komfortklasse Comfort Standard eingeführt: drei Personen pro Abteil, bequeme Matratzen, Bettwäsche und Kissen. „Damit sind wir sehr erfolgreich“, bilanziert der Firmenchef. Gebrauchte Liegewagen ließen sich einfacher beschaffen als Schlafwagen. Erst kürzlich gelang ein weiterer Fang. Deshalb könne die Flotte vom nächsten Jahr an verjüngt werden.



Dass der Betrieb internationaler Nachtzüge eine große Herausforderung ist, zeigt sich auch immer wieder in Fahrgastbeschwerden. Verspätungen und Ausfälle nerven die Kunden. Wenn ein Nachtzug nicht fährt oder unterwegs strandet, ist der Ärger groß. Weil European Sleeper ein solitärer Anbieter ist, gibt es keine einfachen Alternativen.

„Die Situation in Deutschland wird immer schlimmer“

„In den ersten beiden Jahren gab es kaum Verspätungen“, berichtet Chris Engelsman. „Doch 2026 war bislang ziemlich hart. Die Situation in Deutschland wird immer schlimmer.“



In allen Ländern sei die Zusammenarbeit mit Infrastrukturbetreibern gut, betonte er. Fahrpläne zu erarbeiten, die sinnvoll und fahrbar sind, ist überall ein anstrengender Prozess. In Deutschland kämen aber übers Jahr immer weitere Herausforderungen hinzu. Fahrpläne würden zum Teil wöchentlich oder noch öfter geändert – meist wegen Baustellen.

„Es gibt Verbesserungsbedarf“, fasst Chris Engelsman zusammen. Während des Fachtags in Winterthur bestätigen andere Bahnpraktiker, dass sich die Lage in Deutschland verschlechtert habe. Es werde immer schwieriger, Züge pünktlich zu betreiben, berichten sie.

Mailand, Bahnhof Porta Garibaldi: Am 9. September 2026 fährt erstmals ein European Sleeper von Ialien über Lugano, Bellinzona sowie Aarau nach Köln, Aachen und Brüssel. © Emanuele Roberto De Carli/imago

Ausländische Zugbetreiber würden übers Jahr mit hunderten Fahrplanänderungen konfrontiert, sagt ein anderer Referent beim Fachtag. Das Baugeschehen sei inzwischen aus dem Ruder gelaufen. Zwar sei es gut, dass die Deutschen jetzt mehr in die Bahninfrastruktur investieren. Doch das viele Geld treffe auf ein System, das überfordert sei. Zugleich würden Zugbetreiber mit hohen Preisen konfrontiert. So sei der Bahnstrom in Deutschland drei Mal teurer als in der Schweiz.

Während seines Vortrags beziffert Engelsman die Pünktlichkeitsrate mit 85 Prozent. In dieser Rechnung werden allerdings auch Züge, die ihr Ziel um bis zu 60 Minuten verspätet erreichen, als pünktlich gewertet.

Die durchschnittliche Bewertung bei Google Reviews sei mit 3,6 von fünf möglichen Punkten deutlich besser als bei anderen Bahnunternehmen, betont der Managing Director. European Sleeper habe mehr als 155.000 Follower bei sozialen Medien. Über 180.000 Menschen hätten den Newsletter des Unternehmens abonniert.

Dass Chris Engelsman von European Sleeper ein Faible für Nachtzüge besitzt, hat viel seiner Biografie zu tun. Als Kind lebte der Niederländer in Utrecht an einer Bahnstrecke, auf der an jedem Abend der Nord-West-Express auf dem Weg nach Kopenhagen vorüberfuhr.

Farbige Kurswagen weckten sein Interesse

Durchlaufende Wagen, die Berlin, Warschau oder Moskau zum Ziel hatten, brachten weitere Farben und Exotik ins Bild. Damals waren die Niederlande Ausgangspunkt von nicht weniger als zehn Schnellzügen mit Schlafwagen, erzählt der Bauingenieur. Das weckte sein Fernweh – und befeuerte den Drang, in diesem Bereich aktiv zu werden, nachdem bis 2016 ein Nachtzug nach dem anderen eingestellt worden war.

Engelsman war Mitgründer einer privaten Initiative von Nachtzugfans, die schließlich 2019 den Jazz Night Express auf die Schiene setzte. Mit Livemusik an Bord und gutem Catering fuhr der von Euro Express gecharterte Zug von Rotterdam über Amsterdam nach Berlin.

European Sleeper plant jedes Jahr eine neue Strecke

Dann gingen Chris Engelsman und Elmer van Buuren mit anderen Mitstreitern den nächsten Schritt. Unterstützt von Verbänden, Bahn-Enthusiasten, Politikern sowie Unternehmern riefen sie 2021 European Sleeper ins Leben. Van Buuren wurde so vorgestellt: „Er liest Fahrpläne vor dem Schlafengehen, als wären es aufregende Geschichten. Er wollte nichts weniger werden als sein eigener Bahnchef.“

Jetzt sind sie tatsächlich Bahnchefs. „Jeden Tag Züge zu fahren ist auf der einen Seite fantastisch, andererseits aber anspruchsvoll“, sagt Chris Engelsman beim Fachtag zum internationalen Verkehr in Winterthur.



Doch sie wollen am Markt bleiben – und haben große Pläne. Zum Beispiel ein neues Gestaltungskonzept, das Nachtzugfahrgästen mehr Privatsphäre bietet. Weitere Wagen. Und: „Eine neue Route pro Jahr.“

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