Das Pariser Haus Tinbad hat sich entschuldigt und druckt nicht nach. 280 Exemplare sind bereits im Umlauf. Wer die Dateien weitergab, ist umstritten.

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Gisèle Pelicot will gegen den Verlag Tinbad und die Autorin Sabine Prokhoris vorgehen, nachdem Nacktaufnahmen von ihr an Medien verschickt worden waren (Archivbild).

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Gisèle Pelicot hat rechtliche Schritte gegen den Pariser Verlag Tinbad und die Autorin Sabine Prokhoris angekündigt. Der Verlag hatte Nacktaufnahmen der Französin an Redaktionen gemailt, um einen Essay zu bewerben. Das sagte die 73-Jährige am 23. November dem Sender BFM TV.

„Heute sehe ich mich erneut gedemütigt, bloßgestellt und verletzt, als hätte die Tortur des Prozesses nicht gereicht“, sagte sie. Ihr Ex-Mann Dominique wurde 2024 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er hatte sie fast zehn Jahre lang betäubt, vergewaltigt und anderen Männern ausgeliefert. Mit ihm wurden 50 Männer verurteilt.

Tinbad stoppt die Werbung – 280 Exemplare bleiben im Umlauf

Der Verlag hat sich inzwischen entschuldigt. In einer Erklärung gegenüber dem Branchendienst ActuaLitté sprach er von unglücklicher, unangemessener Kommunikation. Er kündigte an, das Buch weder weiter zu bewerben noch nachzudrucken.

Nur die 280 Exemplare, die schon beim Vertrieb liegen, bleiben nach Verlagsangaben im Umlauf. Erscheinen sollte „Emprises, les impasses d'une success story“ am 26. November.

Auch Videos? Was Tinbad bestreitet – und was nicht

Laut einer Enthüllung der Wochenzeitung Le Canard enchaîné vom 19. November erhielten mehrere Medien Aufnahmen mit sexuellem Inhalt, darunter auch Videos. Verlagschefin Christelle Mercier gab demnach zu, ohne Einwilligung gehandelt zu haben. Den Versand nannte sie aber „privat und informativ“.

Tinbad bestreitet, Bilder von Vergewaltigungen oder Pornovideos gemailt zu haben. Dass Nacktfotos verschickt wurden, streitet der Verlag damit nicht ab. Anwalt Christophe Bigot sagte der Agentur AP, die Bilder, die er gesehen habe, zeigten seine Mandantin allein und keinen der verurteilten Männer.

Streit um die Gerichtsakte: Woher stammen die Dateien?

Aufgenommen hatte die Bilder laut französischen Medien ihr Ex-Mann. Manche Fotos seien im Mazan-Prozess auf Antrag von Verteidigern gezeigt worden, sagte Anwalt Stéphane Babonneau der Zeitung Libération. Er sieht „den Willen, zu zerstören und zu beschmutzen“.

Wer die Dateien an Tinbad weitergab, ist ungeklärt. Mercier behauptete laut einem Bericht von El País unter Berufung auf Franceinfo, die Autorin habe sich die Videos über die Gerichtsakte verschafft. Prokhoris bestreitet, die Dateien geliefert oder von der Aktion gewusst zu haben. AFP sagte sie, die „volle Verantwortung“ trage der Verlag.

Kritik an MeToo: Was der Essay von Sabine Prokhoris behauptet

Die Philosophin und Psychoanalytikerin hat die MeToo-Bewegung schon früher kritisiert. Laut AFP nennt der Klappentext den Begriff der psychischen Kontrolle einen Eckpfeiler der #MeToo-Orthodoxie. In solchen Beziehungen trügen beide Seiten gleich viel Verantwortung, wenn auch nicht symmetrisch.

Für die Süddeutsche Zeitung ist das Werk eine Streitschrift gegen Pelicots Rolle als Opfer. Bigot greift deshalb zweierlei an: die kommerzielle Nutzung der Bilder ohne Erlaubnis und ein Buch, das ihren Status als Opfer „infrage stellt“. So gibt ihn ein AFP-Bericht in Libération wieder.

Bis zu 60.000 Euro: Was Artikel 226-2-1 vorsieht

Ein möglicher Rahmen für ein Verfahren ist Artikel 226-2-1 des französischen Strafgesetzbuchs. Danach macht sich unter bestimmten Bedingungen strafbar, wer sexuelle Aufnahmen eines Menschen ohne dessen Einwilligung weitergibt. Einzelpersonen drohen bis zu zwei Jahre Haft und 60.000 Euro.

Ob die Vorschrift greift, hängt davon ab, was genau woher kam und wie es verschickt wurde. Ein Gericht hat das noch nicht geprüft. Bestätigt ist bislang nur die Ankündigung von Gisèle Pelicot, keine eingereichte Klage. 2024 verzichtete sie im Prozess auf ihre Anonymität. Ihr Ziel, wie sie sagte: „Die Scham muss die Seiten wechseln.“