„Nächster Halt: Auf die Fresse?“ – die ARD-Doku zum Unsicherheitsgefühl im ÖPNV

Pöbeleien, Messerstechereien, Belästigungen: Der städtische Nahverkehr macht schon lange keinen Spaß mehr. Was könnten die technischen Antworten darauf sein?

Katrin aus Berlin trägt nur noch Turnschuhe, Absätze fallen aus. Sie will wegrennen können, wenn es brenzlig wird. Seit zehn Jahren fühlt sich die Anfang 50-Jährige nicht mehr wohl in Bus und Bahn. Sie achtet inzwischen besonders auf Menschen, die laut, dominant oder auffällig auftreten. Ist sie abends unterwegs, meidet sie gewisse Umsteigepunkte, in einige Gegenden Berlins fährt sie gar nicht mehr. Auch Krav Maga hat sie gelernt, Selbstverteidigung für den Ernstfall.

Die Unsicherheit, von der Katrin erzählt, bestätigt laut Infratest-dimap-Umfrage jeder zweite ÖPNV-Nutzer, vornehmlich aber Frauen. Und auch die Autorin hier, oft lange mit der S-Bahn zum Rand der Hauptstadt unterwegs, kann bestätigen: Ruhig und relaxt ist vorbei. Eigentlich sitzt man, zumal am Abend, immer in Habachtstellung im Abteil. Schön dann, wenn ein Mann wie der „Tagesthemen“-Moderator Jörg Schönenborn in seiner Vorwahlberichterstattung zu Berlin diese Ängste nivelliert und No-Go-Areas ins Reich der Fabeln verweist.

Noch immer in psychotherapeutischer Behandlung

Das macht die Dokumentation „Nächster Halt: Auf die Fresse? – Angst in Bus und Bahn“ nicht, aber da sie vom WDR produziert wurde, der als besonders politisch korrekt gilt, wird die Ursache Migration, die eindeutig ihren Anteil am Unsicherheitsgefühl hat, natürlich nicht erwähnt. Obwohl man gleich wirkungsvoll mit einem Vorfall aus dem letzten Jahr in Dresden aufmacht, bei dem der Amerikaner John Rudat in einem Akt der Zivilcourage schwer verletzt wurde. Zwei jungen Frauen in der Tram will er beispringen, weil diese von zwei jungen syrischen Männern bedrängt und angegriffen werden.

Einer zückt ein Cuttermesser und schlitzt Rudat Nase und Mund auf, der Täter wird dafür später vom Landgericht Dresden zu drei Jahren Jugendhaft verurteilt. Rudats Freund Frank, der mit ihm an diesem Abend unterwegs ist und in Dresden als Feuerwehrmann und Rettungssanitäter arbeitet, muss alles mit ansehen. Ihn beschäftigt der Vorfall bis heute, noch immer ist er in psychotherapeutischer Behandlung.

Auch 82 Prozent der in einer Umfrage erfassten Bahnbeschäftigten haben bereits Feindseligkeiten oder Übergriffe erlebt: In Leipzig wurde ein Busfahrer von einem 13-Jährigen so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste – offenbar nach einem Streit darüber, dass er einen Jungen und dessen Freunde zum Leisesein aufgefordert hatte. In Berlin verletzte ein Fahrgast mehrere Menschen mit Reizgas, nachdem er sich darüber aufgeregt haben soll, dass jemand seine Frau angestarrt habe. Und bei Landstuhl wurde ein Zugbegleiter nach einer Attacke im Zusammenhang mit einer Ticketkontrolle so schwer geschlagen, dass er später an einer Hirnblutung starb. Alles Fälle aus den letzten Jahren.

Die KI soll in Echtzeit auffällige Situationen erkennen

Die Rheinbahn in Düsseldorf versucht derweil, das Problem auf allen verfügbaren Ebenen zu bearbeiten. Mit Bodycams etwa. Das Unternehmen sagt, schwere Vorfälle wie Angriffe und aggressives Verhalten seien dadurch um rund ein Drittel zurückgegangen. Nun soll die Technik noch schlauer werden. Bei der Rheinbahn trainiert man ein KI-gestütztes Kamerasystem. 30 Mitarbeiter spielen dafür alle möglichen zwischenmenschlichen Aktionen nach: Sie umarmen sich, begrüßen sich, schubsen, pöbeln, prügeln, belästigen. Die Maschine soll lernen, was normal ist und was bedrohlich. Die KI soll künftig in Echtzeit auffällige Situationen erkennen und dann bei der Leitstelle Alarm schlagen.

Zustimmung wird geprüft...

Zudem gibt es in NRW auch schon sogenannte Safe Spaces, die künftig an Haltestellen eingerichtet werden sollen. Dort können sich Fahrgäste in unsicheren Situationen auf eine pink markierte Fläche auf dem Boden retten, die zudem eine spezielle Beleuchtung hat. Steht man auf dieser Fläche, wird direkt ein Kontakt zu einer Notrufsäule ausgelöst. Auch sollen in Zukunft nach 21 Uhr Fahrgäste zwischen den regulären Haltestellen aussteigen können, wenn sie dadurch näher an ihr Zuhause kommen.

Der Verkehrssoziologe Philipp Polzin versucht in der Doku, die Ursachen zu benennen, die den zivilisatorischen Verfall in Bus und Bahn erklären könnten. Vieles davon kann man sich selbst zusammenreimen. Gewalt werde wahrscheinlicher, so Polzin, wenn Menschen unter starkem gesellschaftlichem oder individuellem Stress stünden. Zeiten großer Unsicherheit – Arbeitslosigkeit, Kriege, Konflikte – könnten sich auch im öffentlichen Raum bemerkbar machen. „Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es gerade zu viel ist“, sagt er sinngemäß.

Das erklärt und entschuldigt aber noch nicht jede Verrohung oder Rücksichtslosigkeit. Und auch wenn der Film durchaus ein wahrheitsgemäßes Abbild der Gesamtlage gibt, wirkt er doch resignativ – was ganz sicher nicht die Absicht war. So, als würde man sich darauf einstellen müssen, dass die Zustände erst einmal nicht besser werden. Und man irgendwie auch selbst dafür sorgen muss, sicher zu Hause anzukommen.

Nächster Halt: Auf die Fresse? – Angst in Bus und Bahn jetzt in der ARD-Mediathek. Am 19. Oktober 2026, 23.50 Uhr, in der ARD, am 21. Oktober, 22.15 Uhr, im WDR.

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