Ein Teleskop in Arizona entdeckte den kleinen Himmelskörper erst am Vortag. Ein deutlich größerer Brocken wird der Erde 2029 noch näher kommen.

Illustration eines Asteroiden, der sich der Erde nähert. Der Asteroid 2026 WA flog am 17. November 2026 in rund 126.000 Kilometern Entfernung am Erdmittelpunkt vorbei.

Ein kleiner Asteroid ist am Dienstag in rund 126.000 Kilometern Entfernung an der Erde vorbeigeflogen. Der Himmelskörper mit der Bezeichnung 2026 WA erreichte seinen geringsten Abstand zum Erdmittelpunkt am 17. November gegen 8.59 Uhr MEZ, wie das Fachportal watchers.LIVE berichtete.



Zu diesem Zeitpunkt war der Asteroid nur etwa ein Drittel so weit von der Erde entfernt wie der Mond im Durchschnitt.

Wie nah der Asteroid der Erde kam

Zwischen Erde und Mond liegen im Mittel rund 385.000 Kilometer. Der Abstand von 2026 WA war also deutlich kleiner. Die 126.000 Kilometer beziehen sich auf den Erdmittelpunkt. Zieht man den Erdradius von knapp 6400 Kilometern ab, bleiben an der nächstgelegenen Stelle rund 120.000 Kilometer bis zur Erdoberfläche.



Das Jet Propulsion Laboratory der Nasa schätzt den Durchmesser des Asteroiden auf knapp fünf Meter, also etwa die Länge eines Autos. Die Größe ist jedoch ein Schätzwert. Bei solchen kleinen Himmelskörpern lässt sie sich aus der beobachteten Helligkeit nur näherungsweise ableiten. Ein dunkler Asteroid kann bei gleicher Helligkeit größer sein als einer, dessen Oberfläche mehr Sonnenlicht reflektiert.

Was die Folgen eines Einschlags wären

Ein Asteroid von knapp fünf Metern Durchmesser würde beim Eintritt in die Erdatmosphäre wahrscheinlich als heller Feuerball aufleuchten und noch in der Luft zerbrechen. Einzelne Bruchstücke könnten als Meteoriten den Boden erreichen. Größere Schäden wären bei dieser Größe unwahrscheinlich.



Wie viel Material den Boden erreicht, hängt unter anderem von der Zusammensetzung des Asteroiden, seiner Geschwindigkeit und dem Eintrittswinkel ab. Ein vergleichbarer Fall ist der rund vier Meter große Asteroid 2008 TC3, der laut der Europäischen Weltraumorganisation ESA über dem Sudan zerbrach. Später wurden Meteoriten am Boden gefunden.

Teleskop in Arizona entdeckte 2026 WA am Vortag

Die erste Beobachtung des Asteroiden gelang am 16. November bei der Himmelsdurchmusterung am Mount Lemmon in Arizona, wie das Internationale Asteroidenwarnnetzwerk IAWN dokumentiert. Zwischen der Entdeckung und der größten Annäherung lag damit etwas mehr als ein Tag. Das Programm der University of Arizona sucht den Himmel mit Teleskopen nach erdnahen Objekten ab.



Kleine Asteroiden reflektieren wenig Sonnenlicht und sind aus großer Entfernung schwer zu erkennen. Auf mehreren Aufnahmen lässt sich feststellen, wie sich ein Objekt vor dem Hintergrund der Sterne bewegt. Aus solchen Messungen berechnen Astronomen seine Bahn und können abschätzen, wann und in welchem Abstand es die Erde passiert.

Was Astronomen mit „erdnah“ meinen

Als erdnah gelten Asteroiden, deren Umlaufbahn um die Sonne sie in die Nähe der Erdbahn führen kann. Für das Einschlagsrisiko kommt es darauf an, wo sich Erde und Asteroid zum selben Zeitpunkt befinden. Bei 2026 WA führte die berechnete Bahn in sicherem Abstand an der Erde vorbei.



Auch Vorbeiflüge innerhalb der mittleren Mondentfernung kommen vor. Das Warnnetzwerk führte für den 11. November etwa den Asteroiden 2026 VQ11 auf. Er kam der Erde mit rund acht Prozent der mittleren Mondentfernung noch näher als 2026 WA.

Dieser Asteroid kommt der Erde bald besonders nah

Ein bekannter Vorbeiflug in noch geringerem Abstand steht am 13. April 2029 bevor. Dann passiert der rund 340 Meter große Asteroid Apophis die Erde laut NASA in rund 32.000 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche. Bei 2026 WA waren es rund 120.000 Kilometer. Apophis wird der Erde damit näher kommen als viele Fernsehsatelliten. Die NASA schließt einen Einschlag bei diesem Vorbeiflug aus.

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