Zu Besuch im Nagelstudio: Wie ich eine Maniküre wollte und einen Western bekam

Ein Besuch im Nagelstudio bedeutet Warten, Kontrolle abgeben und locker lassen. Manchmal kippt die Ruheoase unvermittelt in einen Western.

Im Nagelstudio fragt sich unsere Autorin regelmäßig: Wann habe ich überhaupt das letzte Mal so richtig locker gelassen?

Nagelstudios sind sonderbare Orte. Das liegt daran, dass sie mit ihren eigenen ungeschriebenen Verhaltensregeln kommen, die man sich erst einmal aneignen muss. Es ist wie bei Fitnessstudios. Man denkt, alle könnten einem den Frischlingsstatus direkt an der Nasenspitze ansehen, und meistens liegt man damit goldrichtig.



Beim ersten Betreten fühlt man sich wie ein frisch geborenes Lamm, das von Wölfen dabei gemustert wird, wie es versucht, die ersten Schritte zu machen – kurz bevor sie es verspeisen. Schlimmer stelle ich mir einzig vor, als Frischling im Knast anzukommen. Sowohl, was die äußeren Umstände betrifft, als auch die Schamlosigkeit der Blicke.

Die Kunst des Lockerlassens

Entsprechend nervös war ich, als ich vor Jahren zum ersten Mal ein Nagelstudio besuchte. Auch weil ich auf dem besten Wege war, eine Stunde lang mit einer mir mehr oder weniger gänzlich fremden Person Händchen zu halten. Der beste Tipp, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, lautet daher: locker lassen. Also die Hände.

Händchenhalten mit Fremden zwischen Nagelfeilen und Farbpaletten © Unsplash

Nicht, dass ich darin sonderlich gut wäre. Es ist die Anweisung, die ich im Nagelstudio am häufigsten gehört habe: „Locker lassen!“ Meistens sitze ich danach nur noch angespannter da, weil ich mich so sehr darauf konzentriere, locker zu lassen.

Schnell komme ich dabei von Kleinen zum ganz Großen und der Frage: Wann habe ich überhaupt das letzte Mal so richtig locker gelassen? Dieser Gedankengang führte (in Kombination mit einem in Dauerschleife laufenden YouTube-Video von hochemotionalen Best-of-Momenten einer Gesangscastingshow) dazu, dass ich auf dem weißen Kunstledersessel ein paar Tränchen verdrückte.

Sie sehen, das Nagelstudio ist ideal, um sich in seinen Gedanken zu verlieren und unter dem Deckmantel der Selbstfürsorge einfach mal wieder nur zu existieren. Es ist einer der letzten Orte, an denen die Handynutzung nur eingeschränkt bis gar nicht möglich ist. Die Hände sind schließlich im besten Fall in guten Händen; der Kopf hat frei.

Das verleiht dem Nagelstudio ein beinahe sakrales Flair – immerhin sitzt man einvernehmlich schweigend in einer Reihe nebeneinander. Die meisten Studios haben sogar eine Art Altar. Einzig das hektische Surren der Geräte, der flirrende Bildschirm über mir und schlechte Popsong-Remixe stören die Ruhe.

Einmal die 220 wie immer, bitte

Zudem ist der Nagelsalon der perfekte Ort, um unverhohlen zu starren. Dabei lässt sich erstaunlich viel über einen Menschen erfahren: über seine mutmaßliche Arbeit, seine Fähigkeit, Kontrolle abzugeben, und seine Experimentierfreude.

Es gibt etwa Frauen, die bereits die Nummer des Farbtons, den sie immer wählen, im Kopf haben. Ähnlich wie beim Stammitaliener um die Ecke lautet die Ansage: „Einmal die 220 wie immer, bitte.“ Andere wiederum analysieren mit angespanntem, strengem Blick die Arbeit der Maniküristen – wie Schiedsrichter, die beim Stellen einer Freistoßmauer mit Argusaugen hinsehen, jederzeit bereit, beim kleinsten Fehltritt einzugreifen.

Gewohnheitstier oder Experimentierfreude: Anhand des gewählten Nageldesigns lässt sich einiges über Mitmenschen erfahren. © Unsplash

Gaslighting mit Stempelkarte

In Nagelstudios lässt sich darüber hinaus auch viel über Gaslighting lernen – also die gezielte emotionale Manipulation von Menschen. Nirgendwo sonst wurde mir bislang so glaubhaft vermittelt, ganz sicher in zehn Minuten dranzukommen, während trotz vereinbarten Termins eine ganze Stunde verstreicht, ehe man an der Reihe ist.

Warum lässt man das mit sich machen? Das ist der einfachen Tatsache geschuldet, dass man das Gefühl bekommt, man wolle sich dort unbedingt um einen kümmern. Genau das Gegenteil von dem, was man aus so manchem Café mit Edelstahlmobiliar in Berlin-Mitte kennt. Also wartet man eben – wenn auch widerwillig – angesichts des ungewohnten Eifers. Und außerdem ist man ja schon einmal da.

Das Thema Kundenbindung haben Nagelstudios generell durchgespielt – und zwar mit Zuckerbrot und Peitsche. Auf der einen Seite winkt die Stempelkarte mit Rabatten, auf der anderen das stirnrunzelnde Mustern der Fingernägel, wenn man es wagt, mit Fremdarbeit auf den Nägeln aufzukreuzen. Diese wird ausnahmslos immer für schlecht befunden.

„Wo haben Sie DAS machen lassen?“, lautet die rhetorische Frage. Ich spiele mit und schaue betreten zu Boden wie ein Teenie, der gerade beim Fremdknutschen erwischt wurde. Dann geht es dem vermeintlichen Acryl-Desaster mit der Fräse an den Kragen, sodass die Funken fliegen.

Mit feinen Fräser-Aufsätzen werden die Fingernägel in Form gebracht. © Unsplash

Wenn aus dem Nagelstudio ein Saloon wird

Doch all das ist nur der ganz normale Wahnsinn, den man beim Betreten eines Nagelstudios erleben kann, wie ich mittlerweile weiß. Einmal betrat ein mutmaßlich auf der Straße lebender Mann das Studio und behauptete, er habe bei seinem Termin vorhin sein Portemonnaie vergessen. Die Geschichte wirkte wenig schlüssig, und der junge Herr, der mir eben noch feinfühlig die Nägel gefeilt hatte, war sofort in Alarmbereitschaft.

Er sprang auf, baute sich breitbeinig auf, reckte die Brust heraus und machte klar, dass er bereit war zu kämpfen, sollte der falsche Portemonnaiesucher das Studio nicht sofort verlassen. Binnen Sekunden war aus dem Nagelstudio ein Saloon geworden. Die Lady, die mit ihrem Zwergterrier auf dem Schoß im Behandlungsstuhl neben mir saß, schaute pikiert. Der Mann gab klein bei, der Sheriff wurde wieder zum Maniküristen und widmete sich meinen Nägeln, als wäre nichts gewesen. Der Showdown endete mit dem Zufallen der Salontüre.

Ein anderes Mal war es ein offenes Fenster im zweiten Stock auf der gegenüberliegenden Straßenseite, das die Ruheoase des Nagelstudios ins Wanken brachte. Oder vielmehr waren es die Kinder, die dort auf dem Fensterbrett herumkletterten. Während sämtliche Kunden besorgte Blicke in die Richtung warfen und darüber berieten, ob man die Polizei rufen sollte, winkten die Studiobetreiber ab: Das sei ganz normal, die Kinder würden dort öfter „spielen“.

Zum Glück tauchten wenig später die Erziehungsberechtigten auf, zerrten den Nachwuchs ins sichere Innere und schlossen die Fenster, sodass ich mich endlich wieder auf das konzentrieren konnte, was in diesem Moment wirklich wichtig war: locker lassen. Oder zumindest der Versuch dessen.

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