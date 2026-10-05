Nana Mouskouri (91) bekommt das Bundesverdienstkreuz: „Es berührt mich emotional wirklich sehr“

Bundesverdienstkreuz für Nana Mouskouri: Warum die Sängerin von „Weiße Rosen aus Athen“ geehrt wird und was sie bis heute mit Berlin verbindet.

Strahlend im Schloss Bellevue: Nana Mouskouri (91) mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, den ihr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag verliehen hat.

Sie war sechs Jahre alt, als die Wehrmacht 1941 in Athen einmarschierte. 85 Jahre später hat ihr der deutsche Bundespräsident einen Orden umgehängt.



Frank-Walter Steinmeier zeichnete Nana Mouskouri am Montag im Schloss Bellevue mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. Die Sängerin ist 91 und seit Jahrzehnten eine der bekanntesten Stimmen Europas.

Steinmeier würdigt Mouskouris Weg zur Versöhnung

In seiner Ordensbegründung erinnert Steinmeier an die Kindheit der Griechin unter deutscher Besatzung. Trotz dieser Erinnerungen habe sie wenige Jahre nach Kriegsende eine Aussöhnung mit angestoßen, berichtet der MDR.



Mouskouri selbst rang um Worte. Der Bild sagte sie: „Das ist für mich eine riesige Ehre, und es berührt mich emotional wirklich sehr.“

„Weiße Rosen aus Athen“: Der Welthit entstand in Berlin

Dass die Feier in Berlin stattfand, hat für Mouskouri eine eigene Bedeutung. In der Stadt nahm sie 1961 „Weiße Rosen aus Athen“ auf. Mit dem Lied wurde die junge Sängerin praktisch über Nacht berühmt, es war ihr internationaler Durchbruch.



Ihre erste Goldene Schallplatte bekam sie ebenfalls in Deutschland. Berlin bedeute ihr aus vielen Gründen sehr viel, sagte sie dem Blatt.



Das ist der eigentliche Kern dieser Ehrung. Knapp zwei Jahrzehnte nach der Besatzung kommt eine Griechin ausgerechnet ins Land der Besatzer, um auf Deutsch zu singen. Und gerade die Deutschen machen sie zum Star.

Europaparlament und Unicef: Politik statt Bühne

Steinmeier hob auch hervor, was Mouskouri abseits der Musik getan hat. Von 1994 bis 1999 saß sie für die konservative Nea Dimokratia im Europaparlament.



Seit 1993 ist sie außerdem Botschafterin des Kinderhilfswerks Unicef.

21 Geehrte zum Tag der Deutschen Einheit

Mouskouri war an diesem Tag nicht die einzige Prominente im Amtssitz des Bundespräsidenten. Steinmeier zeichnete anlässlich des Tags der Deutschen Einheit insgesamt 21 Menschen aus, zwölf Frauen und neun Männer.



Darunter waren der Potsdamer Jazztrompeter Till Brönner und der Schriftsteller Navid Kermani. Besonders bewegend dürfte ein Duo gewesen sein: die Holocaust-Überlebende Tova Friedman und ihr Enkel Aron Goodman.



Für Nana Mouskouri ist es ein Geschenk mit Timing. Am 13. Oktober feiert sie ihren 92. Geburtstag.

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