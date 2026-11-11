Nasa sucht neue Astronauten: Doch wie riskant ist der Beruf des Raumfahrers?

US-Bürger, die schon immer mal zum Mond wollten, können sich jetzt bei der Nasa bewerben. Der Job verlangt bestimmte Voraussetzungen und ist nicht ohne Risiken.

„The Universe is calling“ – das Universum ruft! Die Nasa sucht mal wieder neue Astronauten. Bewerbungen können bis zum 3. Dezember eingereicht werden, wie die US-Raumfahrtbehörde mitteilte. Voraussetzungen sind die US-Staatsbürgerschaft, ein Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach oder ein ähnlicher Abschluss sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung oder 750 Flugstunden als verantwortlicher Pilot in Hochleistungsjets.

Bewerber müssten einen Fitnesstest bestehen und „starke Führungs-, Teamwork und Kommunikationsfähigkeiten“ nachweisen, heißt es. „Die Leute, die wir aussuchen, könnten auf dem Mond laufen, auf einer Mondbasis leben und arbeiten und dabei helfen, Systeme und Operationen zu entwickeln, die eines Tages ganze Teams zum Mars bringen werden“, sagte der Nasa-Chef Jared Isaacman.

Von 370 Astronauten waren 67 weiblich

Die letzte Bewerbungsrunde gab es 2024. Die Raumfahrtbehörde wählte unter 8000 Bewerbern zehn Kandidaten aus, die derzeit das etwa zweijährige Training durchlaufen. Die bisherige Rekordzahl an Bewerbungen ging 2016 ein: mehr als 18.000. Insgesamt hat die Nasa in ihrer Geschichte bislang rund 370 Astronauten ausgewählt, 32 davon stehen derzeit aktiv zur Verfügung.

Das Alter der Astronauten lag bei ihrer Auswahl zwischen 26 und 46 Jahren, im Schnitt bei 34 Jahren. In neueren Astronautenklassen ist der Altersdurchschnitt etwas höher – liegt oft bei Ende 30 –, weil umfassende akademische Abschlüsse und langjährige Berufs- oder Flugerfahrung vorausgesetzt werden.

In der allerersten Nasa-Klasse von 1959 gab es noch keine Frau. Zur jüngsten Klasse („Class of 2025“) – vorgestellt im September 2025 – gehören sechs Frauen und vier Männer. Insgesamt waren unter den 370 Astronauten 67 weiblich.

Anfangs wurden vor allem militärische Testpiloten des Militärs ausgewählt: Die Astronautengruppe „Mercury 7“, aufgenommen 1960. © NASA on The Commons

Anfangs wählte man ausschließlich militärische Testpiloten. Wert gelegt wurde auf fliegerisches Können und Nervenstärke. Doch mit der Zeit änderten sich die Voraussetzungen. In der Shuttle-Ära waren zunehmend Missionsspezialisten gefragt. Die ersten sechs Frauen, die 1978 als Astronautinnen ausgewählt wurden, waren eine Astrophysikerin, eine Elektroingenieurin, eine Geologin, eine Biochemikerin und zwei Ärztinnen. Die fast 70-jährige Astronautengeschichte verzeichnet 226 Militärangehörige und 144 Zivilisten.

Lebenserwartung von Astronauten ist höher

Geworben wird damit, dass man als künftiger Astronaut „an seine Grenzen gehen“ kann, dass „jeder Tag ein Abenteuer“ ist, dass sich „Teamwork und Leidenschaft“ verbinden. Der Beruf ziehe „Entdecker, Forscher, Ingenieure, Piloten und Träumer“ an. Gewiss bewerben sich vor allem Menschen, die Außergewöhnliches erleben und nicht den ganzen Tag im Büro sitzen wollen. Auch ein gewisses Risiko darf man nicht scheuen. Doch wie gefährlich ist das Astronautendasein wirklich?

Insgesamt sei die Lebenserwartung von Astronauten höher als die der US-amerikanischen Gesamtbevölkerung, ergab eine Studie, die im Juni 2026 im Journal npj Microgravity erschienen ist. Sie betrachtete die Sterberaten von 299 männlichen Astronauten. Diese wiesen in allen Altersgruppen deutliche Überlebensvorteile auf, wie es in der Studie heißt. „Im Alter von 50 Jahren betrug die Lebenserwartung der Astronauten 36,7 Jahre, verglichen mit 29,1 Jahren in der Gesamtbevölkerung (ein Unterschied von 7,6 Jahren).“ Dies ist aber nicht darauf zurückzuführen, dass die Raumfahrt selbst gesund ist oder das Leben verlängert, sondern auf das strenge gesundheitliche Auswahlverfahren.

Es gibt auch die sehr gefährliche Seite. 24 Astronauten und Astronautenkandidaten sollen bisher bei Einsätzen, Trainingsflügen und Testmissionen zu Tode gekommen sein. 17 von ihnen starben bei drei Katastrophen, die sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Die erste geschah am 27. Januar 1967, als die drei Apollo-Astronauten Gus Grissom, Edward White und Roger Chaffee auf der Startrampe für einen Startablauftest in die Raumkapsel stiegen. Später nannte man ihre geplante Mission „Apollo 1“.

Tod in der brennenden Raumkapsel

Die Kapsel war aus technischen Gründen mit reinem Sauerstoff gefüllt und stand unter Druck. Vermutlich löste ein elektrischer Lichtbogen an einer beschädigten Kabelisolierung das Feuer aus. Die brennbaren Materialien in der Kapsel entzündeten sich explosionsartig. Leider schafften es die Astronauten nicht ins Freie, weil sich die unter Druck stehende Luke nur nach innen öffnen ließ. Sie erstickten vor allem an den giftigen Gasen, die beim Brand entstanden.

Grissom, White und Chaffee waren zwar nicht die ersten Toten der amerikanischen Raumfahrt. Drei Nasa-Astronauten waren bereits bei Flugzeugabstürzen gestorben. Aber der Schock war so groß, dass es nach dem Unglück mehr als 20 Monate dauerte, bis wirklich der erste bemannte Flug im Apollo-Programm startete („Apollo 7“).

Am 28. Januar 1986 brach die US-Raumfähre „Challenger“ 73 Sekunden nach dem Start auseinander. Die sieben Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. © NASA/Kennedy Space Center

Derweil überarbeitete man das Raumschiff komplett. Eine neue Luke wurde entwickelt, die sich schnell und nach außen öffnen ließ. Brennbare Materialien wurden eliminiert. Außerdem gründete die Nasa ein unabhängiges Sicherheitsgremium zur Beratung und Kontrolle. Die Astronauten selbst erhielten mehr Mitspracherecht bei der Konstruktion des Raumschiffs und bei allen Fragen der Sicherheit.

Dieses Beispiel zeigt, dass Fortschritte in der Raumfahrt in nicht wenigen Fällen mit dem Leben der Weltraumpioniere erkauft wurden. Und diese Fälle gab es auf beiden Seiten, auch dort, wo die Raumfahrer Kosmonauten hießen. So starb 1967 der Kosmonaut Wladimir Komarow bei der Landung von „Sojus 1“, weil sich der Hauptfallschirm der Kapsel aufgrund von Konstruktionsfehlern verheddert hatte. Die Untersuchung führte zu grundlegenden Änderungen am Fallschirmsystem und an der Konstruktion der Kapsel.

Bis zu 86 Millionen US-Dollar für Platz in „Sojus“

1971 verunglückten drei Kosmonauten, weil sich beim Wiedereintritt von „Sojus 11“ ein Druckausgleichsventil vorzeitig geöffnet hatte. Die Kabinenluft entwich innerhalb von 30 Sekunden ins Weltall. Nach dem Unglück wurde die „Sojus“ so umgebaut, dass die Besatzung bei Start und Landung Druckanzüge tragen konnte. Da diese mehr Platz beanspruchten, reduzierte man die Besatzungsstärke zunächst von drei auf zwei Personen.

Dass Raumfahrtkatastrophen immer wieder vorkommen können, zeigten die beiden wohl spektakulärsten Unglücke, bei denen insgesamt 14 Astronauten starben: das Ende der Space Shuttles „Challenger“ (1986) und „Columbia“ (2003). Unter den Toten waren erstmals auch vier Frauen, darunter die Highschool-Lehrerin Christa McAuliffe. Die Untersuchungen brachten schwerwiegende technische Mängel sowie organisatorische und kommunikative Fehler bei der Nasa ans Licht.

2011 endete dann das Space-Shuttle-Programm. Fast neun Jahre lang hatten die USA keine eigenen Raumschiffe und waren in dieser Zeit komplett auf die russischen „Sojus“-Kapseln angewiesen. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos verlangte zeitweise bis zu 86 Millionen US-Dollar pro Sitzplatz für den Transport von Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS). Erst am 30. Mai 2020 flog zum ersten Mal wieder ein eigenes Raumschiff zur ISS: die „SpaceX Crew Dragon“, entwickelt vom privaten Raumunternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk.

Die US-Raumfahrt setzt also wieder auf das Kapseldesign, wie schon während der Apollo-Missionen. Auch die Nasa hat ein eigenes Raumschiff entwickelt: „Orion“. Zusammen mit der Schwerlastrakete Space Launch System (SLS) bildet es das Rückgrat des ehrgeizigen Artemis-Programms. Erstmals seit 1972 sollen wieder Menschen auf den Mond gebracht werden. Partner und Dienstleister dabei sind private Raumfahrtfirmen sowie Weltraumagenturen und Unternehmen anderer Länder.

Ausbildung in der Mond-Simulationsanlage

Zur jüngsten Astronautenklasse („Class of 2025“) mit sechs Frauen und vier Männern gehören Militärpiloten, Ingenieure und Raumfahrtexperten, eine Anästhesistin und eine Planetengeologin. Sie werden für den Einsatz auf der ISS vorbereitet, aber auch für Flüge zum Mond und – langfristig – zum Mars. Vier ihrer Vorgänger haben bereits im April 2026 bei der Mission „Artemis 2“ den Mond in einer „Orion“-Kapsel umrundet.

Die zweijährige Ausbildung der Kandidaten am Johnson Space Center in Houston umfasst das Training für Schwerelosigkeit und Außeneinsätze in großen Wasserbecken, für die Bedienung des fast 18 Meter langen Roboterarms der ISS, für das Verhalten bei Systemausfällen, Bränden, Druckabfall und vieles mehr. Trainiert werden das Überleben in der Wildnis sowie die fliegerische Routine und Reaktionsfähigkeit bei Flügen im Überschall-Jet.

Speziell für den Einsatz auf dem Mond gibt es eine geologische Ausbildung in mondähnlichen Regionen auf der Erde, etwa in Vulkanlandschaften. Die Kandidaten üben, in dicken Handschuhen spezielle Meißel, Schaufeln und Bohrer zu bedienen, um wissenschaftlich wertvolle Gesteinsproben zu gewinnen.

In der jüngsten Nasa-Astronautenauswahl („Class of 2025“), die gerade ausgebildet wird, gibt es sechs Frauen und vier Männer. © Josh Valcarcel/NASA

Sie trainieren auch in der Luna-Simulationsanlage in Deutschland. Dieses modernste Trainingszentrum für den Mond in Köln ist ein Gemeinschaftsprojekt der Europäischen Weltraumorganisation Esa und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Auf rund 700 Quadratmetern wurde eine mondähnliche Landschaft aus vulkanischem Gesteinsmaterial geschaffen.

Die extremen Licht- und Schattenverhältnisse am geplanten Landeort – dem Südpol des Mondes – können simuliert werden. Spezielle Kransysteme ermöglichen es, die Astronauten bei Bewegungsübungen teilweise von ihrem Körpergewicht zu entlasten und so die geringere Schwerkraft auf dem Mond nachzuahmen. Hier kann man die berühmten „Hüpfsprünge“ der Apollo-Astronauten trainieren.

Astronauten müssen teamfähig sein

Hilfreich sind auch digitale Technologien, die man sich zu Zeiten der Apollo-Missionen noch nicht vorstellen konnte. Mit Hilfe von VR-Brillen werden die künftigen Astronauten in die virtuelle Welt des Mondes versetzt. Sie können sich exakt an dem Ort bewegen, an dem sie später landen sollen – zwischen riesigen Kratern und Bergen. Die Daten stammen von Mondsatelliten.

Einen wesentlich größeren Stellenwert als in früheren Zeiten haben auch die psychologische Vorbereitung und die Weltraummedizin. So wird – als eines der zentralen Auswahlkriterien – die „Crew-Kompatibilität“ getestet. Psychologen und Ausbilder beobachten die künftigen Astronauten unter anderem in Gesprächen, psychologischen Tests und Teamübungen.

Wer zum Einzelgängertum neigt, unter Belastung die Kontrolle verliert oder Konflikte nicht konstruktiv lösen kann, passt trotz möglicherweise hervorragender fachlicher Qualifikationen nicht in das Astronautenkorps. Die Entscheidung liegt beim Astronaut Selection Board, dem Führungskräfte der Nasa und erfahrene Astronauten angehören. Auch Russischunterricht gehört zur Ausbildung für einen Einsatz auf der ISS.

Die Weltraumfahrt ist weiterhin riskant, trotz leistungsfähigerer Computer und entscheidender Verbesserungen bei Navigation, Lebenserhaltung, Hitzeschutz und Rettungssystemen. Manche Probleme werden sich sicher erst zeigen, wenn die neuen komplexen Systeme tatsächlich im Einsatz sind.

Für längere Zeiten im All nur bedingt gewappnet

Mit Blick auf monatelange Flüge zum Mars richtet sich heute auch ein großes Augenmerk auf die Weltraummedizin. Studien zu ISS-Missionen und andere Untersuchungen zeigen, dass der menschliche Körper für längere Aufenthalte im Weltraum nur bedingt gewappnet ist. Die geringe Schwerkraft führt zum Abbau von Muskeln und Knochen. Dagegen müssen Astronauten täglich intensiv antrainieren, ohne es völlig verhindern zu können.

Durch die Verschiebung von Körperflüssigkeiten in Richtung Kopf können sich Hirnventrikel erweitern, die Gehirnstruktur verändern, der Sehnerv schwellen, sich die Netzhaut und die Form des Augapfels verändern. Die langfristigen Folgen dieses „Spaceflight Associated Neuro-ocular Syndromes (SANS)“ sind teilweise noch ungeklärt.

Der Knochenabbau wiederum steigert das Risiko für Nierensteine. Hinzu kommen die Strahlenbelastung, die das Krebsrisiko erhöht, sowie Veränderungen der Genaktivität, des Immunsystems und der Mechanismen zur Reparatur von DNA-Schäden. Ebenso kann die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems beeinträchtigt werden. Notfälle wiederum können nur bedingt behandelt werden. Wer heute Astronaut wird, nimmt diese Risiken bewusst in Kauf. Oder hofft darauf, dass die Wissenschaft schon einen Weg finden wird, sie zu verringern.

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