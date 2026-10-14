Nasa zahlte 200 Millionen Dollar für ein Milligramm Sternenstaub – dieser Norweger braucht nur einen Besen

Mikrometeoriten auf dem Dach: Der Norweger Jon Larsen findet Sternenstaub in Städten wie Berlin, Oslo und Kopenhagen. So suchen Sie selbst danach.

Die „Säulen der Schöpfung“ im Adlernebel: In solchen Gaswolken entstehen Sterne. Der Staub, den Jon Larsen auf Dächern findet, stammt meist von Asteroiden und Kometen. (Symbolbild)

Die Nasa hat knapp 200 Millionen Dollar ausgegeben, um ein Milligramm Sternenstaub zur Erde zu holen. Jon Larsen nimmt dafür einen Besen und einen Magneten.



Der frühere Jazzgitarrist aus Norwegen fegt Flachdächer, zuletzt das eines Bauhaus-Baumarkts in Kopenhagen. Das berichtet der dänische Sender DR. Im Dreck findet Larsen Mikrometeoriten, Staubkörner aus dem All. Auch in Berlin war er schon erfolgreich.

Mikrometeoriten: Es begann auf dem Terrassentisch

Vor rund 17 Jahren lag auf Larsens Terrassentisch ein metallisch glänzendes Körnchen, kaum größer als ein Sandkorn. Kurz zuvor war es noch nicht da gewesen. Seitdem wollte er wissen: Kam es aus dem All?



Mikrometeoriten sind winzige Bruchstücke von Asteroiden und Kometen, meist kleiner als ein Millimeter. Beim Sturz durch die Atmosphäre schmelzen viele und erstarren zu Kügelchen.

Weltraumstaub in Städten galt als Mythos

Forscher sammelten solche Teilchen bis dahin in der Antarktis oder im Tiefseeschlamm. In Städten galt die Suche als sinnlos. Funken von Bremsen und Schleifmaschinen sehen unter dem Mikroskop fast genauso aus.



Larsen schrieb 2011 trotzdem dem Planetenforscher Matthew Genge vom Imperial College London. Der hielt wenig davon, ließ sich aber jahrelang Fotos schicken.



Ende 2016 kippte die Lehrmeinung. In einer Studie im Fachjournal Geology beschrieben die beiden mit zwei Kollegen rund 500 Mikrometeoriten von Hausdächern. Gesiebt hatte Larsen sie aus etwa 300 Kilogramm Dachrinnenschlamm aus Oslo, Paris und Berlin.

Zustimmung wird geprüft...

Sternenstaub auf Berliner Dächern

Berlin gehört damit zu den ersten Städten, in denen Weltraumstaub nachgewiesen wurde. Die Körnchen waren laut Studie höchstens sechs Jahre vorher gefallen. Jüngere große Mikrometeoriten kannte die Forschung damals nicht.



Auf großen Berliner Flachdächern dürfte demnach Sternenstaub liegen. Ihn vom Großstadtdreck zu unterscheiden, ist die eigentliche Kunst.

Nasa-Sonde Stardust: 200 Millionen Dollar, unter einem Milligramm

Die Nasa ging den teuren Weg. Ihre Sonde Stardust flog zum Kometen Wild 2 und brachte 2006 dessen Staub zur Erde. Kosten laut Nasa: 199,6 Millionen Dollar. Ausbeute: weniger als ein Milligramm.



Später fand Larsen mit dem Nasa-Forscher Michael Zolensky sogar Mikrometeoriten auf einem Dach des Johnson Space Center in Houston. Der Sternenstaub lag der Raumfahrtbehörde also direkt vor der Tür.

Mikrometeoriten und der Ursprung des Lebens

Inzwischen interessieren sich auch Forscher für die Körnchen, die nach dem Ursprung des Lebens suchen. Das Team um die Wissenschaftlerin Irep Gözen gab im Labor Fettmoleküle zu Larsens Funden. Die ordneten sich auf der Oberfläche von selbst zu zellähnlichen Hüllen, berichtet die Gruppe im Fachjournal Scientific Reports.



Larsen spricht gegenüber dem Sender von Zellmembranen und vom „Keim dafür, wie Leben entsteht“. Bewiesen ist damit nicht, dass das Leben auf Weltraumstaub begann, wohl aber, dass solche Körnchen eine mögliche Bühne dafür waren.

Mineral Jonlarsenit: ein Name für den Hobbyforscher

In einem Mikrometeoriten von einem Osloer Dach steckte eine bis dahin unbekannte Verbindung aus Aluminium und Kupfer. Seit 2025 ist sie als Mineral anerkannt und heißt Jonlarsenit. Laut DR trägt außerdem ein Asteroid Larsens Namen.

Vom Jazzgitarristen zum Sternenstaub-Jäger

Rund 40 Jahre lang lebte Larsen von der Musik, zuletzt als Gitarrist der Jazzband Hot Club de Norvège. 2019 merkte er, dass Band und Staubsuche jeweils einen Vollzeitjob verlangen. Er legte die Gitarre weg.



Studiert hat er nie. „Ich bin zu 100 Prozent Autodidakt“, sagte er dem DR. Er fühle sich wie ein Schatzsucher, der auf Dächern sucht und die Funde der Forschung übergibt.



Reich macht ihn das nicht. „Rein wirtschaftlich ist es eine Katastrophe“, sagt Larsen. Und wovon lebt er? Die Antwort hat genau drei Wörter: „Ich bin verheiratet.“

Mikrometeoriten finden: So geht es

Larsens Methode lässt sich nachmachen, am besten auf großen Flachdächern oder mit dem Schlamm aus der Dachrinne. Dächer nur mit Erlaubnis und gut gesichert betreten.



Fegen Sie den Staub zusammen. Ziehen Sie einen Gefrierbeutel über einen starken Magneten und halten Sie ihn in den Haufen. Lösen Sie den Beutel über einer Schale vom Magneten, fallen die magnetischen Teilchen hinein.



Waschen und trocknen Sie die Ausbeute. Dann sieben Sie Körnchen zwischen 0,2 und 0,5 Millimetern heraus. Unter dem Mikroskop suchen Sie nach dunklen, meist runden Kügelchen.



Rechnen Sie mit Enttäuschungen. Die allermeisten Funde stammen von der Erde. Larsen brauchte Jahre, bis er den Unterschied sicher erkannte.

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