Die Bank will bis zu 2500 Stellen streichen, rund sechs Prozent ihrer Belegschaft. Ganze Teams müssen sich erneut auf ihre bisherigen Arbeitsplätze bewerben.

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Für die Umstrukturierung rechnet die National Australia Bank mit Kosten von rund 300 Millionen australischen Dollar.

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Angestellte der australischen Großbank National Australia Bank (NAB) haben am Montag durch automatisch verschickte E-Mails von der geplanten Sperrung ihrer Computerzugänge erfahren. Die Nachrichten gingen versehentlich an Beschäftigte, die im Rahmen eines Stellenabbaus freiwillig gegen eine Abfindung ausscheiden sollen. Die Bank bestätigte den Fehler und entschuldigte sich, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Nach Recherchen des australischen Fachportals iTnews stammten die E-Mails aus Systemen zur Verwaltung von Benutzerzugängen und zum Schutz von Unternehmensdaten. Die betroffenen Beschäftigten sollten erst in persönlichen Gesprächen erfahren, ob ihrem Antrag stattgegeben wird. Die NAB kündigte an, diese Gespräche vorzuziehen und sich bei den Empfängern persönlich zu entschuldigen. In einer internen Mitteilung bedauerte sie die durch den Fehler ausgelöste Verunsicherung.

Der Fehler löste Beschwerden innerhalb des Unternehmens aus. Wie die Australian Financial Review berichtete, kritisierten Beschäftigte das Management über die interne Kommunikationsplattform Viva Engage. Ein Mitarbeiter schrieb, die Betroffenen hätten persönlich und mit der gebotenen Sorgfalt über eine solche Entscheidung informiert werden müssen.

2500 Stellen sollen wegfallen

Die NAB hatte im Oktober angekündigt, bis zu 2500 Stellen zu streichen, etwa sechs Prozent ihrer Belegschaft. Vor allem die Verwaltung und andere zentrale Abteilungen sollen betroffen sein.

Die Bank will nach eigenen Angaben Abläufe vereinfachen, Kosten senken und mehr in Technologie investieren. Konzernchef Andrew Irvine erklärte, die Bank wolle Doppelarbeit vermeiden und Entscheidungen schneller treffen. Für die Umstrukturierung rechnet die Bank mit Kosten von rund 300 Millionen australischen Dollar, umgerechnet rund 181 Millionen Euro.

Unfreiwillige Entlassungen verschoben

Bereits nach der Ankündigung im Oktober hatten Beschäftigte der Bank gegenüber dem australischen Sender ABC kritisiert, dass sich ganze Teams erneut auf ihre bisherigen Stellen bewerben müssten. Sie äußerten zudem Sorgen über die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Indien und Vietnam.

Die Gewerkschaft Finance Sector Union (FSU) vereinbarte Anfang November mit der Bank, unfreiwillige Entlassungen bis zum 27. Januar 2027 aufzuschieben. Wer freiwillig ausscheiden möchte und dessen Antrag angenommen wurde, kann die Bank dagegen bereits am 2. Dezember verlassen.

Für Beschäftigte, die gegen ihren Willen entlassen werden, vereinbarten Bank und Gewerkschaft zudem eine bezahlte Freistellung vom 16. Dezember bis zum 27. Januar. Die Freistellung soll ihnen Zeit für Weiterbildung und die Suche nach einer neuen Stelle geben.



Ursprünglich hatte die Bank bis zu 1500 Stellenstreichungen vor Jahresende vorgesehen. Die Gewerkschaft hatte insbesondere Entlassungen kurz vor Weihnachten kritisiert.

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