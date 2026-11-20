Abdelrahman ElGendy saß nach Protesten gegen den Militärputsch in Ägypten mehr als sechs Jahre in Haft. Später setzte er sich in den USA öffentlich für die Palästinenser ein.

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Die US-amerikanische National Book Foundation vergibt jährlich den National Book Award in fünf Kategorien, darunter Sachbuch und Roman.

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Der ägyptische Schriftsteller Abdelrahman ElGendy hat den US-amerikanischen Nationalen Buchpreis „National Book Award“ in der Kategorie Sachbuch gewonnen. Zur Preisverleihung durfte er nicht nach New York reisen: Die US-Behörden hatten seinen Antrag auf ein Visum abgelehnt.



Ausgezeichnet wurde er am Mittwochabend für seine Memoiren „Huna: A Memoir of Revolution, Prison, and Becoming“, in denen er seine jahrelange Haft als politischer Gefangener in Ägypten verarbeitet.

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Seine Lektorin Helen Thomaides nahm den Preis entgegen und verlas seine Dankesrede, berichtete die Los Angeles Times. In seiner Rede beschrieb ElGendy, wie er im Gefängnis davon geträumt hatte, eines Tages seine Erinnerungen aufzuschreiben und dafür einen Literaturpreis zu erhalten. Dieser Traum sei nun Wirklichkeit geworden, auch wenn er nicht selbst dabei sein könne.

Sechs Jahre in ägyptischer Haft

ElGendy wurde 2013 als Jugendlicher bei Protesten gegen den Militärputsch in Kairo festgenommen. Er wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt und verbrachte mehr als sechs Jahre in Haft. Nach seiner Darstellung kam er 2020 frei, nachdem seine Familie erfolgreich dagegen vorgegangen war, dass er als Minderjähriger wie ein Erwachsener vor Gericht gestellt worden war.

Im Gefängnis hatte ElGendy zu schreiben begonnen und schmuggelte über Jahre hinweg Manuskriptseiten nach draußen. Später studierte er Kreatives Schreiben an der Universität Pittsburgh in den USA.

Aus Angst vor Abschiebung ausgereist

Im April 2025 verließ ElGendy die USA aus Angst, von der Einwanderungsbehörde festgenommen und nach Ägypten abgeschoben zu werden. Er hatte sich öffentlich für die Palästinenser eingesetzt und die Politik der USA und Israels kritisiert. Anwälte hatten ihn nach eigenen Angaben vor einer möglichen Festnahme gewarnt. Inzwischen lebt er in Großbritannien.

Für die Preisverleihung beantragte er ein Besuchervisum. Im Magazin New Yorker schilderte er, dass er beim Termin im US-Konsulat unter anderem eine Einladung seines Verlags, Reiseunterlagen und seinen europäischen Aufenthaltstitel vorgelegt habe. Die Behörde prüfte seinen Antrag zunächst weiter und lehnte ihn am folgenden Morgen ab. Einen konkreten Ablehnungsgrund habe sie ihm nicht genannt.



Die Stiftung hatte 2024 die Teilnahmebedingungen erweitert und bestätigte, dass ElGendy die Voraussetzungen erfüllte.

Auch syrischer Autorin Visum verweigert

Auch die syrische Schriftstellerin Samar Yazbek, die für den Übersetzungspreis nominiert war, erhielt nach Angaben der Stiftung National Book Foundation, die den Literaturpreis vergibt, kein US-Visum.

Das US-Außenministerium wollte sich gegenüber der Nachrichtenagentur AP nicht zu den Einzelfällen äußern. Es erklärte, die Regierung setze die Einwanderungsgesetze konsequent durch. Ein Visum sei ein Privileg und kein Recht.

Die Gewinner der fünf Wettbewerbskategorien erhalten jeweils 10.000 Dollar. Den Preis für den besten Roman gewann Hannah Lillith Assadi mit „Paradiso 17“.

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