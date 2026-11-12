Nationalfriedhof: US-Soldat weist Hegseth und Begleiter wegen Gelächters zurecht

Am Veteranentag besuchten Hegseth und mehrere Begleiter das Grab des unbekannten Soldaten. „Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Stille und des Respekts zu sorgen“, mahnte ein Wachposten.

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Ein Mitglied des US-Militärs auf dem Nationalfriedhof Arlington hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und seine Begleiter am Veteranentag wegen ihres Verhaltens am Grab des unbekannten Soldaten ermahnt. Auf einem in Onlinediensten verbreiteten Video ist laut AFP zu hören, wie der Soldat ruft: „Alle Besucher haben jederzeit für eine Atmosphäre der Stille und des Respekts zu sorgen.“

Wie AP und NBC News berichten, hatte Hegseth gemeinsam mit seiner Ehefrau Jennifer und mehreren weiteren Begleitern vor dem Grabmal Fotos gemacht. Als die Gruppe das Fotografieren beendete, waren lautes Gelächter und Gespräche zu hören. Daraufhin äußerte sich der Soldat.

Hegseth reagierte nach Angaben von NBC News nicht erkennbar auf die Ermahnung. Er blickte demnach über die Schulter und ging anschließend eine Treppe hinauf. Der Minister hatte zuvor an einer Gedenkveranstaltung zum Veteranentag teilgenommen, bei der US-Präsident Donald Trump dem Bericht zufolge einen Kranz für gefallene Soldaten niederlegte.

A soldier guarding the Tomb of the Unknown Soldier issued a verbal reprimand to a group of advisers and staffers with Defense Secretary Pete Hegseth following a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery. As the group broke from taking photos, a loud laugh could be heard, and the soldier guarding the tomb shouted: “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times.” — The Associated Press (@AP) November 11, 2026

Was sagt das Pentagon?

Pentagon-Sprecher Sean Parnell erklärte laut NBC News, Hegseth und das Verteidigungsministerium hätten die Opfer der US-Soldaten stets gewürdigt. „Während der Gedenkfeierlichkeiten zu diesem feierlichen Tag erinnerte ein Soldat alle Anwesenden korrekt und respektvoll daran, die Würde zu wahren“, sagte Parnell weiter.

Das Grabmal des unbekannten Soldaten gehört zu den bedeutendsten militärischen Gedenkstätten der USA. Dort ruhen die sterblichen Überreste nicht identifizierter Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie dem Koreakrieg, wie AP berichtet. Seit 1948 wird das Grabmal rund um die Uhr von einem Soldaten bewacht.

Kritik von Demokraten

Die oppositionellen Demokraten kritisierten den Vorfall. Die demokratische Kongressabgeordnete Gwen Moore erklärte auf der Plattform X, Hegseth habe erneut gezeigt, dass er für sein Amt ungeeignet sei. „Einen Tag, nachdem er nur knapp einem Amtsenthebungsverfahren entgangen ist, zeigt er seine Verachtung für unsere Soldaten und Soldatinnen, indem er die Heiligkeit des Grabes des unbekannten Soldaten missachtet“, erklärte sie demnach.

Ein Antrag auf Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Hegseth war am Dienstag im US-Repräsentantenhaus zunächst gescheitert. Wie AFP berichtet, stimmten 211 Abgeordnete dafür, den Vorstoß des republikanischen Abgeordneten Thomas Massie an den Justizausschuss zu verweisen. 204 Abgeordnete votierten dagegen. Hegseth steht unter anderem wegen des Iran-Kriegs unter Druck. (mit AFP)

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