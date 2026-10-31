Nationalismus befeuert die Gewaltspirale: Israel ist ein koloniales Projekt

Ohne Frieden im Nahen Osten gibt es keinen Frieden auf der Welt. Unser Autor sieht keine Alternative zur Einstaatenlösung. Ein Gastkommentar.

Ich schreibe diesen Text als jüdisch-deutscher Autor, dessen Eltern 1939 aus Deutschland fliehen mussten, deren Familien in alle Welt emigrierten oder durch die Nazis ermordet wurden. Mir ist klar, dass der Streit über Juden- und Israelfeindlichkeit besonders heftig vor dem Hintergrund deutscher Geschichte ausgetragen wird. Aber Emotionen, ohne ein Minimum an historischem Hintergrundwissen, führen zu Fehlurteilen und Instrumentalisierungen, wie jüngst auch gegen die Berliner Koalitionsbildung.

Die Debatte dreht sich oft im Kreis, zwischen Verteidigern jüdischen Lebens, ob hier oder in Israel, und Kritikern, die diese Verteidigung vehement ablehnen. Die Polarisierung macht nicht nur mir Angst, zumal die Kontrahenten die Tragik des Konflikts oft nicht verstehen. Das trägt nicht zu seiner Entschärfung bei.

Antisemitismus war und ist rassistischer Fremdenhass, entstanden aus religiöser und nationalistischer Überheblichkeit. Er war und ist Teil der Religions- und Kolonialgeschichte, wurde als Herrschaftsideologie instrumentalisiert, um den Existenzkampf der Bevölkerungen gegen „Fremde“ zu richten und gegen die eigenen Herrschaftsschichten zu verhindern. Das Schüren von radikalem Nationalismus ist wieder auf dem Vormarsch und bringt uns an die Schwelle eines Dritten Weltkriegs.

Darin liegt ein irrationaler Anachronismus angesichts der sozial-ökologischen Gefährdung der Menschheit, bislang kulminiert im rassistischen Nationalismus der Hitlerherrschaft mit sechs Millionen ermordeter Juden. Die Wunden sind längst nicht verheilt.

Juden nicht frei von Nationalismus

Die jüdische Bevölkerung reagierte auf die Verfolgung verschieden. Sie floh, wenn nötig. Wo möglich, integrierte sie sich in die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Strukturen des Gastlands, ohne ihre religiöse oder ethnische Herkunft (Heiratsgebote!) aufzugeben. Oder sie verließ beide Identitäten in der Hoffnung, so besser überleben zu können.

Schließlich hielt ein Teil der jüdischen Minderheit, ab Ende des 19. Jahrhunderts in der zionistischen Bewegung, den Traum aufrecht, nach Israel zurückzukehren, von wo sie das Römische Reich vertrieben hatte. Dort gründeten sie 1948 auf Basis eines UN-Beschlusses ihren eigenen Staat.

Wobei auch hier verschiedene, oft kontroverse Strömungen entstanden, Differenzierungen, die es in jeder Nation gibt, unabhängig vom Judentum. Es gab nie eine monolithische jüdische Bevölkerung, so dass Pauschalurteile über sie unzulässige Verallgemeinerungen sind. Diese Vorurteile und ihre gewaltsamen Folgen sind für mich Antisemitismus.

Auch Teile der jüdischen Bevölkerung waren und sind, schon aufgrund ihrer Verfolgungsgeschichte, nicht frei von Nationalismus. Meine Großväter waren stolze Soldaten im Ersten Weltkrieg, kämpften als „deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens“ in der deutschen Armee. Sie identifizierten sich mit Deutschland, da sie scheinbar – endlich – dazugehörten.

Keine friedliche Heimstatt

Zugleich hegten sie Vorurteile gegen weniger assimilierte Juden aus Osteuropa, lehnten Zionisten oft ab, weil sie neuen Hass gegen sich befürchteten. Bis fast alle Juden in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden, wenn sie nicht hatten fliehen können.

Militanter Nationalismus entstand aber auch in Israel gegen die arabische Seite, von den Herrschenden instrumentalisiert – und umgekehrt, als Gegenwehr, auf der arabischen Seite. Das beruht auch auf den tragischen Geburtsfehlern der Staatsgründung. Die gefährden seitdem jüdische Israelis und provozieren Anschläge auf Juden in aller Welt.

Nationalismus und arabischer Unabhängigkeitskampf haben eine endlose Spirale der Gewalt hervorgebracht. Israel ist seit bald 80 Jahren nicht zu einer friedlichen Heimstatt jüdischer Israelis geworden, geschweige denn der Palästinenser und arabischen Nachbarn. Der völkerrechtswidrige Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 und der so unverhältnismäßige wie völkerrechtswidrige Gaza-Krieg gehören ebenso wie der Iran-Krieg in die lange Kette schrecklicher Nahostkriege.

Die Gewaltspirale wird so nicht enden; sie gefährdet die Menschen und ihre Lebensgrundlagen, sogar den Weltfrieden. Das Existenzrecht jüdischer Israelis und das der Palästinenser zu verteidigen heißt, die Gewalt auf allen Seiten zu verurteilen – weil sie nicht zielführend ist. So kann keine friedliche Koexistenz zum gegenseitigen Vorteil entstehen.

Diese Problematik sollte auch Kern „deutscher Staatsräson“ Israel gegenüber sein. Wir sollten uns, bei aller Sehnsucht nach Frieden im Nahen Osten, bewusst werden, dass die Besiedlung des Territoriums durch jüdische Einwanderer mit der Kolonialisierung der dort lebenden arabischen Bevölkerung verbunden war und ist. Blutige Unterdrückung, wie sie – bei allen Unterschieden – die Kolonialisierung durch Europäer weltweit mit sich brachte.

Die Palästinenser wurden zu „Indianern“ Israels. Das ist die tragische Wahrheit eines israelischen Nationalismus, der auch von Juden vorangetrieben wurde, die brutaler Fremdenfeindlichkeit zum Opfer gefallen waren. Das mag psychologisch nachvollziehbar sein, hat sich aber für alle Seiten als kontraproduktiv erwiesen. Ähnlich selbstkritisch sehen das Juden in Israel und weltweit.

Der Zionismus wurde durch den deutschen Nationalismus des 19. Jahrhunderts inspiriert, den Widerstand gegen Napoleon, später durch die Dreyfus-Affäre in Frankreich. So verständlich das war angesichts der Verfolgungsgeschichte – gipfelnd im NS-Völkermord –, so war er im Kern ein bürgerlich-koloniales Projekt nach dem Vorbild des europäischen Kolonialismus.

Theodor Herzl, der Begründer des modernen Zionismus, schrieb, um für die Idee zu werben: „Für Europa würden wir dort (in Palästina) ein Stück des Walles gegen Asien bilden, wir würden den Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei besorgen.“ In einer Rede 1938 sagte der künftige israelische Premierminister David Ben-Gurion: „Verschließen wir nicht die Augen vor der Wahrheit: Politisch gesehen sind wir die Aggressoren und sie, die arabische Seite, verteidigen sich. Dieses Land ist ihres, weil sie darin wohnen, während wir herkommen, um uns darin niederzulassen. Und von ihrem Gesichtspunkt aus, haben wir vor, sie aus ihrem eigenen Land zu vertreiben.“

Tragischer Geburtsfehler

Zum Ursprung des tragischen Geburtsfehlers Israels gehört auch der UN-Beschluss von 1947 zur Teilung in einen israelischen und palästinensischen Staat mit gemeinsamer Verwaltung in Jerusalem. Dieser unrealistische Teilungsplan hat den kriegerischen Dauerkonflikt mit verursacht. Es war ein Beschluss, der von arabischer Seite nicht akzeptiert werden konnte, weil die dort lebenden, vielfach nomadisierenden arabischen Stämme das gesamte Territorium nutzten und seit jeher dort beheimatet waren.

Der Teilungsplan war von vornherein illusorisch, weil er keinen – der UN-Charta gemäßen – Frieden stiftete, sondern Krieg mit der arabischen Seite heraufbeschwor. Zudem war die Bildung des quasi monoethnischen Staates Israel, jedenfalls aus heutiger Sicht, ein kolonialer Anachronismus nach Vorbild jener „weißen“ Staatsbildungen, wie sie in Amerika und anderswo über die Köpfe indigener Bevölkerungen hinweg entstanden.

Moderne bürgerliche Verfassungen anerkennen heute die gleichberechtigte Staatsbürgerschaft aller Bürger, die lange Zeit auf demselben Territorium leben, unabhängig von ihrer ethnischen und religiösen Zugehörigkeit bei gleichzeitig wirksamen Schutzrechten für Minderheiten. Eine solche bürgerlich-demokratische, föderale Verfassung gibt es bis heute in Israel nicht, schon gar nicht in den besetzten Gebieten.

Dieser Geburtsfehler, der den arabischen Widerstand als Gegenbewegung auslöste, führte zu jener Spirale gegenseitiger Gewalt, die durch einseitige Parteinahme von außen befeuert wurde und wird. Ich glaube, dass die Zweistaatenlösung von Anfang an gescheitert war. Erst recht, wo das einstige, von der UN vorgesehene Palästinensergebiet irreparabel und nur noch als Flickenteppich einschließlich des zerstörten Gazastreifens existiert, wo überlebende Palästinenser in Ruinen leidvoll vegetieren.

From the river to the sea

Eine Lösung des Konflikts, auch bei den bestehenden Kräfteverhältnissen, könnte darin bestehen, dass es einen israelisch-palästinensischen Staat „from the river to the sea“ mit einer gemeinsamen Verfassung gibt, die garantiert, dass jüdische und palästinensische Staatsbürger gleichberechtigt sind, einschließlich föderaler Schutzrechte für Ethnien und Religionen.

Diese Einstaatenlösung als langfristiges Projekt können Juden und Palästinenser, vielleicht mit Hilfe eines neuen UN-Beschlusses und vielleicht auch durch deutsche Vermittlung, nur gemeinsam erreichen. Das schließt Aufrüstung für die eine oder andere Seite aus. Die gießt nur immer mehr Öl ins Feuer, statt friedensstiftend zu wirken.

In Angela Merkels Rede vor der Knesset 2008 hieß es am Schluss – nicht nur bezogen auf die deutsche Wiedervereinigung, die auch nicht konfliktlos verlief: „Sie (Anm. d. Red.: die Vorkämpfer deutscher Einheit) haben an die Kraft der Freiheit, an die Kraft der Demokratie und an die Kraft der Menschenwürde geglaubt. (…) Aus der Erfahrung, dass das Unmögliche möglich werden kann, können wir die Entschlossenheit und die Zuversicht schöpfen, dass sich auch jede Anstrengung lohnt, die den Nahen Osten einen großen Schritt näher zu einem friedlichen Miteinander bringt.“



Der Ost-Berliner Wolfgang Herzberg ist Publizist biografischer Interviewbücher, Lieder, Rocktexte, Gedichte und Texte zur DDR-Geschichte.

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