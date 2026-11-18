Nach dem 5:0 gegen die Niederlande im Berliner Olympiastadion steht Deutschland als Gruppensieger im Viertelfinale der Nations League. Der Erfolg bringt dem DFB auch Geld, doch das WM-Loch stopft er nicht. Was die Nations League einbringt, auf wen die Mannschaft von Jürgen Klopp treffen kann und wann gespielt wird – der Überblick.

Wie viel Geld bringt die Nations League?

Die Startprämie von 2,25 Millionen Euro hatte der DFB schon sicher. Der Gruppensieg bringt weitere 2,25 Millionen. Wer das Final Four erreicht, bekommt zwischen 2,5 Millionen Euro für Platz vier und sechs Millionen Euro für den Titel. Im besten Fall bekommt Deutschland also 10,5 Millionen Euro.



Das WM-Aus gleicht das nicht aus. „Das Defizit liegt bei geplanten 9,4 Millionen Euro“, sagte Schatzmeister Stephan Grunwald im Juli dem Kicker. „Ins Plus wären wir erst ab dem Finale gekommen.“ Dazu kommen laut Kicker rund 6,8 Millionen Euro Abfindung für Julian Nagelsmann und seine Co-Trainer.



Defizit und Abfindungen ergeben 16,2 Millionen Euro. Jede weitere Runde in der Nations League hilft dem DFB, das Loch zu verkleinern.

Wann wird das Viertelfinale ausgelost?

Am Freitag, 20. November, ab 12 Uhr. Gelost wird am Uefa-Sitz in Nyon in der Schweiz, zusammen mit den Auf- und Abstiegs-Play-offs.



Die vier Gruppensieger Deutschland, Frankreich, England und Portugal sind gesetzt. Jeder von ihnen bekommt einen Gruppenzweiten zugelost. Teams aus derselben Gruppe dürfen sich nicht treffen, ein Duell mit den Niederlanden ist ausgeschlossen.

Diese drei Gegner sind möglich – und so ist die Bilanz

Spanien ist Welt- und Europameister. Am Sonntag verloren die Spanier in Madrid 2:3 gegen England. Es war ihre erste Niederlage nach 43 Spielen. Die deutsche Bilanz gegen Spanien ist ausgeglichen. Beide Teams gewannen jeweils neun Spiele, neun weitere endeten unentschieden. Das letzte Duell gewann Spanien im EM-Viertelfinale 2024 mit 2:1 nach Verlängerung.



Belgien schlug Italien am letzten Spieltag 4:1 und zog ins Viertelfinale ein. Deutschland gewann 20 von 26 Duellen gegen die Roten Teufel. Das letzte Spiel ging im März 2023 in Köln aber mit 2:3 verloren. Es war Belgiens erster Sieg gegen Deutschland seit 1954.



Norwegen drehte in Dänemark noch einen 0:2-Rückstand und zog durch einen späten Elfmeter von Erling Haaland ins Viertelfinale ein. Gegen Norwegen gewann Deutschland 15 Spiele, fünf endeten unentschieden, zwei gingen verloren. Das letzte Duell gewann Deutschland 2017 in der WM-Qualifikation mit 6:0.

Wann wird das Viertelfinale gespielt?

Zwischen dem 25. und 30. März 2027, mit Hin- und Rückspiel. Laut Reglement hat der Gruppenzweite im Hinspiel Heimrecht. Deutschland bestreitet das Rückspiel vor eigenem Publikum. Wo es stattfindet, ist noch offen.

Wann ist das Final Four?

Vom 9. bis 13. Juni 2027. Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale finden in einem der vier Teilnehmerländer statt. Titelverteidiger ist Portugal.



Am Freitag fällt auch die Entscheidung über die Halbfinals: Die Auslosung, wer im Juni im Final Four aufeinandertrifft. Deutschland erfährt also, gegen wen es in einem möglichen Halbfinale spielen würde.



Wo das Final Four stattfindet, hat die Uefa noch nicht entschieden. Spanien hat sich beworben, mit dem Santiago Bernabéu in Madrid und dem Estadio José Zorrilla in Valladolid. Auch Frankreich bewirbt sich, mit Spielorten in Lyon und Saint-Étienne. Den Zuschlag bekommt in der Regel eines der vier Teams, die das Final Four erreichen.

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