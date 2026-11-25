Polen will laut einem Bericht mit seinen Nato-Verbündeten darüber beraten, russische Raketen über der Ukraine abzufangen, bevor sie den Luftraum eines Bündnisstaates erreichen.

Polen hat seine Nato-Verbündeten gebeten, über den möglichen Abschuss russischer Raketen über der Ukraine zu beraten, die auf das Gebiet eines Bündnisstaates zusteuern. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Hintergrund sind drei Marschflugkörper, die in der vergangenen Woche in Polen eingeschlagen waren.

Bloomberg zufolge wurde der Vorschlag am Montag bei einem Treffen der Nato-Botschafter in Brüssel diskutiert. Einige Länder hätten die Idee unterstützt. Die Beratungen seien jedoch noch in einem frühen Stadium gewesen. Eine Entscheidung sei nicht getroffen worden. Eine solche Maßnahme würde die Nato-Verteidigung auf ukrainisches Gebiet ausweiten und könnte das Risiko einer direkten Konfrontation mit Russland erhöhen, heißt es in dem Bericht.

Bei den Beratungen am Montag in Brüssel wurde laut Bloomberg noch nicht im Detail besprochen, welche militärischen Mittel die Nato für einen möglichen Abschuss einsetzen könnte. Voraussetzung für mögliche Maßnahmen wäre demnach die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten. Diese gebe es derzeit nicht. Zudem sei eine Abstimmung mit dem obersten militärischen Befehlshaber des Bündnisses erforderlich und die Ukraine müsste dem Bündnis Warnungen über Drohungen übermitteln sowie Zugang zu ihrem Luftraum gewähren.

Polen fordert stärkere Verteidigungsmaßnahmen

Nach dem Treffen in Brüssel kündigte die Nato laut Bloomberg an, ein Frühwarn- und Überwachungsflugzeug nach Polen zu entsenden, um den Osten des Landes zu beobachten. Zudem erwäge das Bündnis, weitere Mittel bereitzustellen.

Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz sagte am Mittwoch dem Radiosender RMF FM, die Diskussion über das Abfangen russischer Raketen vor dem Eintritt in den Nato-Luftraum sei im Gange. Bloomberg zitierte ihn mit den Worten: „Ein einzelnes Land ist dazu offensichtlich nicht in der Lage.“ Kosiniak-Kamysz zufolge seien die Verbündeten inzwischen eher bereit, über das Thema zu sprechen. Eine konkrete Entschlossenheit zum Handeln sehe er jedoch noch nicht.

Auch Polens Außenminister Radosław Sikorski äußerte sich laut Bloomberg zu einem möglichen Abschuss russischer Raketen über der Ukraine. Im polnischen Radio sagte er demnach: „Eine Rakete oder Drohne, die sich unserem Luftraum nähert, stellt bereits eine unmittelbare Bedrohung für uns dar.“ Ein Abschuss über der Ukraine auf deren Bitte hin falle seiner Ansicht nach unter das Recht auf Selbstverteidigung.

Polen: Protest bei russischem Botschafter

Nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP identifizierten polnische Ermittler die drei in der vergangenen Woche abgestürzten Flugkörper als russische Marschflugkörper vom Typ Ch-101.

Das polnische Außenministerium übergab dem russischen Botschafter am Dienstag eine diplomatische Protestnote, wie PAP berichtete. Laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax wies die russische Botschaft in Polen die polnischen Vorwürfe zu Luftraumverletzungen als „haltlos, unbegründet und durch keine Beweise gestützt“ zurück.

Der polnische Geschäftsträger in den USA führte am Dienstag Gespräche im US-Außenministerium, berichtete der polnische Sender TVP World, ohne weitere Details zu nennen. Er habe zudem 14 Mitglieder des US-Kongresses angeschrieben und die Umstände des Raketenvorfalls geschildert.



Zuvor war in der Nacht zum Dienstag dem Bericht zufolge eine russische Aufklärungsdrohne in den polnischen Luftraum eingedrungen. Das polnische Militär habe die Drohne verfolgt, sie jedoch aus Sorge um die Sicherheit von Zivilisten nicht abgeschossen. Hochrangige US-Vertreter haben sich dem Bericht zufolge noch nicht zu den Vorfällen geäußert.

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