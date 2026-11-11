„Natürlich könnte das der Thomas“: Völler bringt Müller als DFB-Erben ins Spiel

Rudi Völler denkt schon an die Zeit nach Rudi Völler. Der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) kann sich Thomas Müller als seinen Nachfolger vorstellen. Das sagte der 66-Jährige im Podcast „Kerners11“ von Johannes B. Kerner.



Natürlich könne Müller das, davon sei er überzeugt, sagte Völler. Voraussetzung sei allerdings, dass Müller den Job auch wolle. Sollte der DFB neben Per Mertesacker weiteres Personal dazuholen, hielte er Müller für eine gute Idee.

Völlers Vertrag läuft bis zur EM 2028

Der Vorstoß kommt nicht aus dem Nichts. Völler selbst hat ein klares Enddatum: Sein Vertrag läuft bis zur Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland. Dass er überhaupt so lange bleibt, war im Sommer keineswegs sicher.



Nach dem frühen WM-Aus und dem Rücktritt von Julian Nagelsmann stand auch Völler zur Debatte. Erst ein langes Telefonat mit Jürgen Klopp soll ihn umgestimmt haben, Anfang Juli verkündete er seinen Verbleib. Kurz darauf übernahm Klopp die Nationalmannschaft.



Völlers Worte klingen deshalb wie eine geordnete Übergabe mit Ansage. Seine Zeit beim DFB sei irgendwann vorbei, sagt er offen – und nennt gleich einen Namen.

Thomas Müller: Vertrag in Vancouver bis Sommer 2027

Für Müller würde der Zeitplan sogar passen. Der 37-Jährige spielt seit seinem Abschied vom FC Bayern 2025 für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS. Ende September verlängerte er dort bis Sommer 2027.



Danach wäre ein Jahr Zeit bis zur EM 2028 – genug für eine Einarbeitung an Völlers Seite. Ob Müller seine Karriere dann tatsächlich beendet, ist allerdings offen.



Was er selbst will, hat er bislang nicht festgelegt. In seinem Newsletter schrieb Müller im September, er schaue inzwischen „mit Trainer- bzw. Manager-Augen“ auf das Spiel. Ob es ihn eher auf die Bank oder in ein Büro zieht, ließ er offen.

Mertesacker übernimmt ab Januar – wer entscheidet über Völlers Erbe?

Völler ist nicht der Einzige, der über seine Nachfolge mitreden wird. Am 1. Januar 2027 tritt Per Mertesacker beim DFB als Geschäftsführer Sport an, er folgt auf Andreas Rettig und verantwortet die Nationalmannschaften und die Akademie.



Ob es neben Mertesacker künftig überhaupt noch einen klassischen Sportdirektor braucht, ließ Völler offen. Das müssten Präsident Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke und Mertesacker entscheiden.



Bemerkenswert: Mit Mertesacker und Müller stünden dann gleich zwei Weltmeister von 2014 an der Spitze des sportlichen DFB. Die Generation, die in Rio den Titel holte, würde den Verband übernehmen.

Was für Müller spricht – und was dagegen

Für Müller spricht seine Popularität. Kaum ein deutscher Spieler der vergangenen 15 Jahre ist so nahbar, so schlagfertig und so beliebt bei Fans aller Vereine. Mit 131 Länderspielen kennt er die Nationalmannschaft wie kaum ein anderer.



Gegen ihn spricht die fehlende Erfahrung. Müller hat noch nie in einem Klub oder Verband Verantwortung abseits des Rasens getragen. Völler dagegen kam 2023 nach mehr als zwei Jahrzehnten in der Leverkusener Führungsetage zum DFB.



Und Müller lässt sich ungern festlegen: Statt Karriereende folgte der Wechsel nach Kanada, statt Abschied die Vertragsverlängerung. Ob er danach direkt in die DFB-Zentrale wechselt, kann nur er selbst beantworten.

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