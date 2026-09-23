Meron Mendel über „Naza“: „Ein gefundenes Fressen für Netanjahu“

Der Dokumentarfilm „Naza“ hat in Venedig den Spezialpreis der Jury gewonnen und in Israel heftige Empörung ausgelöst. Der Kulturminister will den Regisseuren die Staatsbürgerschaft entziehen, der Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eskaliert. Meron Mendel, der Publizist, Pädagoge und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, analysiert die Gründe. Ein Gespräch über einen Film, den beide Gesprächspartner nicht gesehen haben.



Der Film „Naza“ hat vor allem in Israel extreme Reaktionen hervorgerufen, obwohl ihn noch kaum jemand gesehen hat, auch ich nicht. Hat Sie das überrascht?



Auch ich habe ihn nicht gesehen, insofern sitzen wir alle auf dem Trockenen. Aber es geht in Israel ohnehin eigentlich nicht um den Film. Das Klima dort ist gerade sehr aufgeheizt, denn am 27. Oktober wird gewählt und für beide politischen Lager steht alles auf dem Spiel. Netanjahu und sein Lager tun alles dafür, um die Aufmerksamkeit von ihrer Verantwortung für den 7. Oktober abzulenken. Dass er durch seine Politik die Hamas gestärkt hat, dass er sämtliche Warnsignale vor dem 7. Oktober ignoriert hat, diese Themen will Netanjahu wegwischen. Und das funktioniert wunderbar, indem man Nebelkerzen zündet und Feinde im Inneren identifiziert. Und nun ist es dieser Film, der von ihnen als große Bedrohung für Israel dargestellt wird.

Die moralischste Armee der Welt

Der Generalstabschef Eyal Zamir bezeichnet „Naza“ nicht nur als Angriff auf die Armee, sondern auf ganz Israel. Welche Bedeutung hat die Armee in Israel?



Die Armee gilt seit der Gründung des Staates Israel als seine zentrale Institution, sie ist identitätsstiftend und sie wird mit einer gewissen Berechtigung als notwendig betrachtet. Es heißt dort immer, die IDF, die Israeli Defense Forces, seien die moralischste Armee der Welt. Ich habe dort Ende der 90er-Jahre selbst drei Jahre lang Wehrdienst geleistet.

Wie jeder Israeli, ob Mann oder Frau, mit Ausnahme der israelischen Palästinenser und der ultraorthodoxen Juden.



Damals konnte man diesen Satz noch mit einer gewissen inneren Überzeugung aussprechen. Aber in den letzten Jahrzehnten ist viel passiert, was die moralischen Standards dieser Armee infrage stellt. Diese Diskussion wird außerhalb Israels sehr heftig geführt, aber sie dringt langsam auch in Debatten in Israel ein. Wobei das Trauma des 7. Oktobers stark wirkt, und viele deshalb geneigt sind, diese überfällige Diskussion beiseite zu wischen.

Swen Pförtner Meron Mendel Meron Mendel, geboren 1976 in Israel und aufgewachsen in einem Kibbuz, kam 2001 zum Studium nach Deutschland. Seit 2010 leitet er die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und ist seit 2021 Professor für transnationale Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. 2023 erschien sein viel beachteter Essay „Über Israel reden. Eine deutsche Debatte“ (Kiepenheuer & Witsch).

In „Naza“ sprechen 24 Angehörige der Armee über Israels Kriegführung in Gaza. Der Begriff „Naza“ bedeutet Kollateralschaden, also unbeabsichtigte oder in Kauf genommene Schäden an Zivilisten, auch an zivilen Gebäuden etc. Dass in Gaza Zivilisten sterben, ist lange bekannt, warum erzeugt der Film trotzdem weltweit Aufsehen?



So viel ich weiß, geht es nicht um Bodentruppen, die während des Kampfes in einer bestimmten Situation Entscheidungen treffen müssen. In „Naza“ kommen Angehörige der Eliteeinheit 8200 zu Wort. Das ist die Einheit, die sich fern von den Kampfplätzen, sozusagen am Schreibtisch, um elektronische Aufklärung kümmert. Wer dort war, wechselt später häufig in die israelische Hightech-Industrie. Diese Leute sind zum Großteil dafür verantwortlich, dass Israel in diesem Bereich so erfolgreich ist. In „Naza“ geht es um den Einsatz von Hightech und KI im Krieg und um Entscheidungen, die nicht im Affekt fallen, sondern aus Kalkül. Hier verbinden sich zwei Diskussionen, die aktuell sehr aufgeheizt geführt werden.



Von welchen Diskussionen sprechen Sie?



Zum einen von der emotionalen Debatte über Gaza und zum anderen von der mindestens ebenso emotionalen Diskussion über KI und ihre Folgen, diese Dystopie, die damit einhergeht, dass wir uns vorstellen, wie in Zukunft eine Roboterarmee gegen eine andere Roboterarmee kämpft und Menschen die Leidtragenden sind.



Das führt zu der Frage, wie wir sicherstellen können, dass moralische Entscheidungen von Menschen und nicht von Maschinen getroffen werden. Und das ist eine Debatte, die nicht nur in Israel, sondern auf der ganzen Welt geführt werden sollte: Welchen Preis ist ein Staat, ist eine Armee zu zahlen bereit, um ein Ziel zu treffen, eine Person zu töten, die ein Terrorist ist. Ich will gar nicht von 20, 50 oder 500 Menschen als Kollateralschaden reden. Auch die Entscheidung, den Tod einer einzigen unschuldigen Person in Kauf zu nehmen, wäre für mich eine schwerwiegende moralische Frage, die nicht nur die israelische Armee betrifft.

„Dann könnte man sich die ganze Technologie sparen“

Im Zusammenhang mit der Premiere von „Naza“ beim Filmfestival von Venedig war auch wieder davon die Rede, Israel begehe in Gaza einen Genozid. Wie beurteilen Sie das?



Ohne den Film gesehen zu haben, sehe ich hier einen Widerspruch. Der Film zeigt, wie viel Technologie und Energie investiert wird, um genau die Leute zu treffen, die man als Terroristen identifiziert, selbst wenn es dabei auch zivile Opfer gibt. Bei einem Genozid soll die gesamte Bevölkerung eliminiert werden, da spielt es keine Rolle, ob jemand ein Terrorist ist oder ein Kind, eine Frau, ein alter Mensch. Dann könnte man sich doch die ganze Technologie sparen und einfach alles bombardieren.



Der Staatspräsident Jitzchak Herzog hat gesagt, dass die Soldaten, die im Film auftreten, sich an die zuständigen Stellen innerhalb der Armee hätten wenden sollen. Hätten Sie damit eine Chance gehabt?



Natürlich möchte Herzog nicht, dass Israel im Ausland ein schlechtes Image bekommt. Aber für mich schließt das eine das andere nicht aus. Die Debatte muss geführt werden, aber es besteht wohl in der Armee mindestens auf offizieller Ebene keine Offenheit dafür. Doch es gibt in der Armee Menschen, die kritisch sind. Das sind auch diejenigen, die bereit waren, sich vor die Kamera zu stellen, sie waren Teil des Systems. Man sollte als Regierungskritiker, als Kritiker der Armee die Diskussion innerhalb der israelischen Gesellschaft und der Armee vorantreiben und zugleich das Problem nach außen kommunizieren.

Klassische Sündenbock-Politik

Rachel Szor und Yuval Abraham halten den Spezialpreis der Jury, mit dem ihr Film „Naza“ in Venedig ausgezeichnet wurde. © imago/Ottavia Da Re/Agenzia Sintesi/Avalon

Der Kulturminister möchte den Filmemachern die Staatsbürgerschaft entziehen. Netanjahu hat zwei neue Gesetze angekündigt, die das erleichtern sollen. Vor dem Haus der Filmemacherin Rachel Szor haben Demonstranten schlimme Drohungen ausgestoßen. Man kann sich nicht vorstellen, dass sie und Yuval Abraham nach Israel zurückkommen können, oder?



Für die Filmemacher und deren Familien ist das eine extrem schwierige Lage. Doch wie gesagt sind die Äußerungen der Politiker nur in Zusammenhang mit dem Wahlkampf zu verstehen. Der Kulturminister weiß ganz genau, dass kein israelisches Gericht einen Entzug der Staatsangehörigkeit zulassen wird. Und Netanjahu weiß, dass vor der Wahl kein Gesetz mehr über die Bühne geht. Das ist klassische Sündenbock-Politik, mit der man von der Misere, in der sich Israel befindet, inklusive dem Tiefpunkt seines Ansehens in der Welt, ablenken will. Man sucht die Schuld bei anderen und bewirft sie mit Dreck. Ich hoffe wie viele, dass wir am 27. Oktober eine andere Regierung bekommen und damit auch eine andere Form der politischen Auseinandersetzung.

Wenn man Ihnen zuhört, klingt es, als komme „Naza“ Netanjahu äußerst gelegen.



„Naza“ ist ein gefundenes Fressen für Netanjahu. Er ist ein Spin-Meister, der immer Themen findet, mit denen er sein Lager zusammenhalten und gegen seine Gegner hetzen kann. Dazu nutzt er auch die sozialen Medien und einen Fernsehsender, der Fox News ähnelt.

Warum Netanjahu am Ende oft gewinnt

Wie ist die Stimmung in Israel so kurz vor der Wahl?



Israel ist zutiefst gespalten. Das war schon vor dem 7. Oktober so, danach ist man für kurze Zeit zusammengerückt, aber seitdem hat sich diese Spaltung noch vertieft. Umfragen zeigen, dass die Regierung bei der Mehrheit unpopulär ist. Doch die Opposition ist gespalten, ein Teil des Anti-Netanjahu-Lagers lehnt die arabisch-palästinensischen Parteien ab. Eigentlich steht fest, dass Netanjahus Gegner nach der Wahl im Parlament die Mehrheit haben werden. Doch ob sie in der Lage sein werden, eine Koalition zu schmieden, ist die große Frage. Denn dafür müssten sie mit mindestens einer palästinensischen Partei kooperieren. Wenn das nicht gelingt, gibt es Neuwahlen. Bevor die Regierung Ende 2022 zustande kam, gab es vier Wahlgänge und letztlich ist immer Netanjahu der Gewinner dieses ewigen Tauziehens.

Was ist es vor allem, das Netanjahu so unbeliebt macht?



Viele würden sagen, er ist unbeliebt, weil er die Rechtsextremisten in die Regierung geholt hat, um an der Macht zu bleiben, da niemand sonst mit ihm kooperieren wollte. Leute wie Ben-Gvir und Smotrich, die jahrzehntelang von der Regierung ausgeschlossen waren, bis Netanjahu diese Brandmauer eingerissen hat. Sein Nepotismus und die Korruptionsvorwürfe sind ebenfalls ein wichtiges Thema für seine Gegner. Und selbst im eigenen Lager gibt es Kritik daran, dass er den Ultraorthodoxen weiterhin die Wehrpflicht erlässt. Aber genau wie die Anhänger von Trump verschließen auch Netanjahus Anhänger die Augen vor der Realität.



Ein Beispiel sind die Enthüllungen der israelischen Zeitung Haaretz, dass die Vereinigten Arabischen Emirate Netanjahu ein paar Tage vor dem 7. Oktober vor einem solchen Angriff gewarnt haben, ohne dass er darauf reagiert hat. Nicht einmal die Armee hat er informiert. Das müsste doch ein Erdbeben in der israelischen Bevölkerung auslösen! Doch schockiert und empört hat das nur Netanjahus Gegner. An seinem eigenen Lager sind diese Informationen abgeprallt. Das wird als Propaganda, als Fake News abgewertet und man steht erst recht zu ihm.

„Naza“ bekam in Venedig unglaubliche 25 Minuten lang stehende Ovationen. Was hat das in Ihnen ausgelöst?



Ich kann die Ovationen für einen Film, den ich nicht gesehen habe, schlecht bewerten. Vielleicht hat er diese 25 Minuten ehrlich verdient. Zugleich muss man zur Kenntnis nehmen, dass es eine Art Kult um Gaza gibt. Man muss einfach feststellen, dass andere Konflikte auf der Welt, anderes Unrechtsgeschehen nicht die gleiche Solidarität, nicht das gleiche Maß an Mitgefühl erfahren. Ich habe gerade eine Dokumentation über die Rohingya gesehen, von denen eine Million unter unmenschlichen Bedingungen in Flüchtlingslagern leben, nachdem sie aufgrund von brutaler Verfolgung durch die Armee aus Myanmar geflohen sind. Das ist für die Weltöffentlichkeit aber wenig interessant.

Könnte man die spezielle Aufmerksamkeit für das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza antisemitisch nennen?



Das würde ich nicht sagen. Es ist erst mal eine nüchterne Feststellung, dass Palästina-Solidarität sehr in Mode ist und Rohingya-Solidarität so gut wie nicht existiert. Was Gaza/Israel angeht, könnte das auch eine Chance sein. Wenn es wirklich so viel Interesse und so viel Solidarität gibt, dann sollten es die Menschen nicht bei einem 25-minütigen Applaus belassen, sondern schauen, wie sie etwas Konstruktives zu einer friedlichen Lösung zwischen Palästinensern und Israelis beitragen können. Das wäre das Beste, das den Menschen in der Region passieren kann.

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