Israel

„Todesstrafe für Verräter“: Rechte in Israel rufen zum Mord an „Naza“-Regisseuren auf

Israels Kulturminister Miki Zohar forderte ihre Ausbürgerung, Netanjahu möchte die Gesetze verschärfen. Und die Drohungen gegen die Filmemacher werden radikaler.

Foto von Autor/Autorin: Patricia Hempel
Patricia Hempel
3 Min
Mittwoch- und Donnerstagabend kam es zu heftigen Ausschreitungen vor Rachel Szors Elternhaus.

Mittwoch- und Donnerstagabend kam es zu heftigen Ausschreitungen vor Rachel Szors Elternhaus.

© Sharon Eilon/Imago

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Vor wenigen Tagen war es noch die Forderung des israelischen Kulturministers. Nun könnte daraus ein Gesetz werden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Mittwoch angekündigt, die rechtlichen Möglichkeiten zum Entzug der Staatsbürgerschaft für Israelis zu verschärfen, wenn diese nach Auffassung der Regierung Mitglieder der israelischen Armee diffamieren.

Eine zweite Gesetzesinitiative soll höhere Schadensersatzforderungen bei Verleumdung vorsehen. Anlass dafür ist unter anderem der Dokumentarfilm „Naza“ von Yuval Abraham und Rachel Szor, der bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet wurde.

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