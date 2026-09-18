„Todesstrafe für Verräter“: Rechte in Israel rufen zum Mord an „Naza“-Regisseuren auf

Vor wenigen Tagen war es noch die Forderung des israelischen Kulturministers. Nun könnte daraus ein Gesetz werden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Mittwoch angekündigt, die rechtlichen Möglichkeiten zum Entzug der Staatsbürgerschaft für Israelis zu verschärfen, wenn diese nach Auffassung der Regierung Mitglieder der israelischen Armee diffamieren.



Eine zweite Gesetzesinitiative soll höhere Schadensersatzforderungen bei Verleumdung vorsehen. Anlass dafür ist unter anderem der Dokumentarfilm „Naza“ von Yuval Abraham und Rachel Szor, der bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet wurde.