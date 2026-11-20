Der Widerstand wächst, über Schulen und Generationen hinaus: Tausende protestieren in Berlin gegen Wehrpflicht und Kürzungen. Doch die Bewegung marschiert getrennt.

Schulstreik gegen die Wehrpflicht, gegen Musterung und Wehrdienst: Rund 4500 Demonstranten zogen von Berlin-Mitte nach Kreuzberg.

Knapp drei Wochen nach den ersten großen Jugendprotesten bundesweit demonstrieren erneut Tausende junge Menschen in Berlin. Rund 4500 Menschen beteiligten sich nach Polizeiangaben an einem Protestzug der Gruppe „Gen Z regelt“. Sie zogen friedlich vom Alexanderplatz über Friedrichshain zum Mariannenplatz nach Kreuzberg. Ein Sprecher von „Gen Z regelt“ sprach von bis zu 15.000 Demonstranten.



Viele der jungen Menschen - überwiegend Schülerinnen und Schüler, aber auch zahlreiche Studierende oder Auszubildende - trugen selbstgemachte Schilder mit sich. Darauf war unter anderem zu lesen „Reagieren statt ignorieren“ oder „Schule soll bilden, nicht belasten“. Auf anderen Transparenten hieß es: „Ihre Kriege ohne uns“ oder „Conni ist kein Kanonenfutter“.

An dem Protestzug beteiligten sich auch Mitglieder linker und kommunistischer Parteien sowie propalästinensischer Gruppen. Sie liefen teils in einzelnen Blöcken bei dem Protestzug mit, der nach Polizeiangaben ohne besondere Vorkommnisse am Nachmittag den Endpunkt am Mariannenplatz in Kreuzberg erreichte.

„Das ist safe die größte Demo, auf der ich bisher war“, sagt ein junger Mann aus Erfurt, der eigentlich nur einen Freund besucht. © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Hinter den Protesten stehen mehrere Initiativen und Organisatoren. Die Initiative „Gen Z regelt“ fordert unter anderem Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, ein bezahlbares Leben, ein Nein zur Wehrpflicht und konsequenten Klimaschutz. Bundesweit gab es Angaben der Gruppe vorab mehr als 20.000 Anmeldungen zu Aktionen in 73 Städten.

Die Berliner Polizei begleitete den Protestzug am Mittag mit einem starken Aufgebot. Polizeisprecher Florian Nath bat in einem Video bei X Streamer und Medienvertreter um Zurückhaltung mit Blick auf die vielen minderjährigen Demonstrationsteilnehmer.

Von Erfurt bis zur Charité

Gekommen waren nicht nur Berliner. „Das ist safe die größte Demo, auf der ich bisher war“, sagt ein junger Mann aus Erfurt, der eigentlich nur einen Freund besucht. Warum sie mitlaufen, fassen die beiden knapp zusammen: „Gegen Krieg, gegen die Kürzungen, gegen die Aufrüstung“.

Fast wortgleich klingt ein Mann Mitte 40, der seinen Namen nicht nennen möchte. „Ich bin ja nicht Generation Z“, sagt er. Aber alles, was sich gegen Wehrpflicht, Aufrüstung und Kürzungen richte, finde er „momentan wirklich existenziell wichtig“. Seine Sorge: „dass wir ausgequetscht werden, an die Front geschickt werden, wenn es so weiter geht“.

Für Veronika Dinter von „Gen Z regelt“ zeigen solche Teilnehmer, dass es nicht nur um eine Generation geht. Die Kürzungen träfen auch Pflegekräfte oder Beschäftigte bei VW. Nach Angaben des Schulstreik-Bündnisses schlossen sich in Berlin auch streikende Auszubildende und Studierende der Charité dem Zug an. Dort kämpft Verdi um den Erhalt des Tarifvertrags Entlastung. Mit der Berichterstattung der vergangenen Wochen geht Dinter hart ins Gericht. Die Demonstrierenden seien als „Chaoten“ dargestellt worden. „Ich finde es erschreckend, wie die Medien versuchen, uns zu spalten.“ Dabei gingen die Kernforderungen unter: Für Bildung fehle angeblich das Geld, für die Aufrüstung nicht.

Das Bündnis „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ hatte bereits zum fünften Mal zum bundesweiten Streik aufgerufen. Es spricht von mehr als 50.000 streikenden Schülern in über 100 Städten und von einem europäischen Jugendstreiktag in mehr als 25 Ländern. Es fordert einen Stopp der Musterungen und die Rücknahme des neuen Wehrdienstgesetzes, nach dem seit Anfang 2026 alle 18-jährigen Männer einen Fragebogen der Bundeswehr ausfüllen müssen.

Am Brandenburger Tor: „Bildung ist ein Recht. Kein Privileg.“

Zeitgleich demonstrierten am Brandenburger Tor circa 100 Schüler, Eltern und Lehrkräfte für bessere Bildung. Aufgerufen hatte die Bundesschülerkonferenz, gemeinsam mit Fridays for Future Berlin und dem Bundeselternrat. Auch die GEW unterstützt die Forderungen der Schüler. Auf einem großen Banner stand: „Bildung ist ein Recht. Kein Privileg.“

Auf der Bühne ging es auch um Schwangerschaftsabbrüche, häusliche Gewalt und Kürzungen bei queeren Projekten wie dem Jugendnetzwerk Lambda. Das Bundesbildungsministerium hat die Rahmenvereinbarung mit Lambda gekündigt. Unter den Teilnehmern war auch Grünen-Chefin Franziska Brantner.

Warum die Wut gerade jetzt auf die Straße kommt? Ein übergelaufenes Fass sieht Rose Sözer, stellvertretende Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, darin nicht. „Ich glaube, das Fass würde auch niemals überlaufen“, sagt sie. Selbst Kürzungen bei der Demokratieförderung hätten niemanden aufgeschreckt. „Die Jugend ist einfach nicht mehr geschockt, wenn bei ihr gekürzt wird und sie vergessen wird.“ Den Anstoß habe Frankreich gegeben, wo Jugendliche gegen massive Kürzungen protestierten. Sözer war bis vor einer Woche für internationale Zusammenarbeit zuständig und hatte sich mit Schülervertretungen dort ausgetauscht. Die Probleme seien ähnlich, der Funke sei übergesprungen.

Auch die GEW unterstützt die Forderungen der Schüler. Auf einem großen Banner stand: „Bildung ist ein Recht. Kein Privileg.“ © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Gemeinsam mit „Gen Z regelt“ wollte die Schülerkonferenz trotzdem nicht laufen. Die Initiative greife Themen jenseits der Bildungspolitik auf, für die die Schülerkonferenz kein Mandat habe. Und ihre Strukturen seien „immer noch irgendwo undurchsichtig“, die Ansprechpartner wechselten ständig. Auch die Gewalt bei früheren Demos spiele eine Rolle, sei aber nicht der Hauptgrund.

Für den Abend ist eine weitere Demonstration mit dem Titel „Merz muss weg!“ am Kottbusser Tor angemeldet. Insgesamt sind heute nach Angaben eines Polizeisprechers bis zu 1600 Polizistinnen und Polizisten zusätzlich im Einsatz, um Demonstrationen für eine bessere Bildung und gegen die Einführung einer Wehrpflicht zu begleiten.

Erst der Anfang?

Wie es weitergeht, sehen beide Lager unterschiedlich. „Wir werden jetzt nicht das neue Fridays for Future“, sagt Sözer. Sie hofft vor allem auf mehr Mitbestimmung, auch für die „Otto-Normal-Jugend“, die nicht fünf Ehrenämter gleichzeitig hat und deshalb gar nicht erst gefragt werde. Dinter dagegen will die Bewegung ausbauen und Brücken zu Beschäftigten schlagen. „Für uns ist klar“, sagt sie, „dass das erst der Anfang ist.“

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema