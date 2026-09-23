Neria Leiter wird nach einer Rammattacke im Westjordanland in Jerusalem behandelt. Sein Vater sagt, die Ärzte kämpften um sein Leben: „Neria braucht ein Wunder.“

Yechiel Leiter, Israels Botschafter in den USA. Nach der schweren Verletzung seines Sohnes Neria erklärte er, Ärzte kämpften um dessen Leben.

Der Sohn des israelischen Botschafters in den USA ist bei einer Rammattacke im besetzten Westjordanland offenbar lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Angaben der israelischen Polizei beschleunigte ein 29-jähriger Palästinenser an einem Kontrollpunkt auf der Route 443 mit seinem Auto in Richtung eines dort abgestellten Polizeifahrzeugs. Dabei erfasste er Neria Leiter, der dort als Reservist gemeinsam mit einem Polizisten im Einsatz war.



Leiter wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und verlor nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom das Bewusstsein. Rettungskräfte brachten ihn in das Shaare Zedek Medical Center in Jerusalem.



Israelische Soldaten erschossen den Fahrer am Tatort. Israelische Sicherheitsbehörden identifizierten ihn als 29 Jahre alten Palästinenser aus dem nahe gelegenen Beit Ur al-Tahta. Auch das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte nach Angaben von CNN den Tod des Mannes.

Yechiel Leiter: Ärzte kämpfen um Leben seines Sohnes

Neria Leiter ist der Sohn von Yechiel Leiter, der seit Januar 2025 Israels Botschafter in Washington ist. Sein Vater teilte am Mittwoch auf X mit, das medizinische Team kämpfe um das Leben seines Sohnes.



„Neria braucht ein Wunder“, schrieb Leiter. Sein Sohn habe seit dem 7. Oktober 2023 Hunderte Tage als Reservist an verschiedenen Fronten gedient. Leiter schrieb weiter, „palästinensischer Terrorismus“ wolle die Israelis aus ihrem Land vertreiben. „Sie wählen den Tod – wir wählen das Leben“, erklärte der Botschafter.



Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerte sich zu dem Angriff. Er und seine Frau Sara beteten gemeinsam mit den Menschen in Israel für ein Wunder, schrieb Netanjahu auf X.

Zustimmung wird geprüft...

Familie verlor bereits Sohn im Gazastreifen

Für die Familie Leiter ist es nicht der erste schwere Verlust seit Beginn des Gaza-Krieges. Nerias älterer Bruder Moshe Yedidya Leiter wurde am 10. November 2023 als Reservist bei Kämpfen im Gazastreifen getötet. Er hinterließ eine Frau und sechs Kinder. Die israelische Botschaft in Washington führt ihn als ältesten Sohn des Botschafters.



Yechiel Leiter ist Vater von acht Kindern. Er übernahm das Amt des israelischen Botschafters in den USA am 27. Januar 2025.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema