Netanjahu macht ein Angebot: Er ist bereit, Eisenkot im Rahmen einer Rotationsvereinbarung zunächst das Amt des Ministerpräsidenten zu überlassen.

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Der mit der Regierungsbildung in Israel beauftragte Gadi Eisenkot hat sich mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu Gesprächen getroffen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Nach Angaben von Eisenkots Büro trafen sich die beiden Politiker im Militärhauptquartier in Tel Aviv.



Netanjahu hatte Eisenkot laut Reuters am Samstag angeboten, in einer möglichen gemeinsamen Einheitsregierung zunächst auf das Amt des Ministerpräsidenten zu verzichten und Eisenkot im Rahmen einer Rotationsvereinbarung den Vortritt zu lassen.

Wie reagiert Eisenkot auf Netanjahus Vorstoß?

Der Likud-Vorsitzende Netanjahu erklärte laut Reuters, er halte es grundsätzlich für richtig, die Regierung anzuführen. „Angesichts des Ausmaßes der existenziellen Bedrohung und der Möglichkeit, dass eine Regierung gebildet werden könnte, die nicht in der Lage ist, mit dieser Gefahr umzugehen“ müsse er jedoch alles andere zurückstellen.

Eisenkot führt die Mitte-Partei Jaschar. Bei der Parlamentswahl am 27. Oktober lag sie hinter der Likud-Partei, wie dpa berichtete. Bei den anschließenden Konsultationen mit den Parteien erhielt Eisenkot dennoch die meisten Empfehlungen für die Regierungsbildung und wurde von Präsident Izchak Herzog mit dieser Aufgabe betraut.

Eisenkot erklärte laut Reuters, sein Verhandlungsteam habe bereits seit Wochen versucht, ernsthafte und beschleunigte Gespräche mit der Likud-Partei zu führen, sei dabei aber auf Ablehnung und Ausweichmanöver gestoßen. Zugleich lud er Netanjahu zu Verhandlungen über zentrale politische Fragen ein.

Frist für Regierungsbildung

In dieser Woche schloss Eisenkot nach Angaben von Reuters Koalitionsvereinbarungen mit zwei Parteien, deren Unterstützung ihm eine Mehrheit im Parlament näherbringen könnte. Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Frist kann nach Angaben von Reuters um weitere 14 Tage verlängert werden.

Mehrere Oppositionsparteien warfen Netanjahu nach Bekanntwerden seines Vorstoßes Tricks und Täuschungsmanöver vor, wie dpa berichtete. Sie verwiesen demnach auf frühere politische Vereinbarungen, die Netanjahu gebrochen habe. Befürchtet werde unter anderem, dass Netanjahu eine Einheitsregierung gezielt scheitern lassen könnte, etwa wegen der Hoffnung auf ein besseres Ergebnis bei einer Neuwahl. (mit dpa)

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