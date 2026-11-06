Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe innerhalb einer Woche zwei Wahlen verloren, sagen seine Gegner in Israel. Bei der ersten stand er selbst auf dem Stimmzettel, bei der zweiten sein wichtigster Verbündeter.



Bei der Knesset-Wahl vor gut einer Woche kam Netanjahus Block auf 53 der 120 Sitze, 2022 waren es noch 64. Die Opposition um Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot holte 48 Sitze, die arabischen Parteien mit 19 Mandaten ein Rekordergebnis. Stärkste Partei bleibt der Likud.



Netanjahu selbst sieht sich dabei nicht als Verlierer. Seit der Wahl erheben er und seine Verbündeten den Vorwurf, arabische Parteien hätten die Wahl durch Bestechung, ausländisches Geld und Betrug „gestohlen“. Sie fordern Ermittlungen und im Extremfall eine Wiederholung der Wahl. Der Leiter der Zentralen Wahlkommission, Noam Sohlberg, hält dagegen. Selbst wenn sich einzelne Verdachtsmomente erhärteten, ändere das nichts an der Integrität der Wahl und am Ergebnis.

Trumps Niederlage trifft Jerusalem

Am Dienstag verlor dann Netanjahus wichtigster Verbündeter. Bei den Midterms holten die Demokraten Repräsentantenhaus und Senat. Für Trump ist das eine schwere Niederlage.



Noch am Wahltag sorgte US-Präsident Donald Trump in Israel für Aufregung. Bei Fox News kündigte er an, die jährliche Militärhilfe von rund vier Milliarden Dollar zum Jahresende zu streichen. Israel brauche das Geld nicht mehr, die Idee stamme von Netanjahu selbst. Der israelische Ministerpräsident hatte zwar angekündigt, sein Land von der Hilfe unabhängig machen zu wollen, aber über einen Zeitraum von rund zehn Jahren. Das geltende Abkommen läuft eigentlich bis 2028.



Netanjahus Büro brauchte drei Tage für eine Antwort. Aus Hilfe werde Partnerschaft, das zeige die Stärke der Beziehung. Trump widersprach das Büro nicht. Eisenkot warf Netanjahu vor, Israels Sicherheitsapparat habe aus den Medien von der Kehrtwende erfahren. Man könne ihm nicht mehr vertrauen.



Den Republikanern schadete vor allem der Krieg gegen den Iran. Nach Angaben der Jerusalem Post lehnten ihn in Nachwahlbefragungen 62 Prozent der Wähler ab. Netanjahu hatte im Wahlkampf angekündigt, den Krieg gemeinsam mit Trump wieder aufzunehmen. Ab Januar können die Demokraten im Kongress über das Geld dafür mitentscheiden.



In Teheran wird das Ergebnis als Erfolg gedeutet. Irans Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf schrieb, die Amerikaner hätten „Nein zum Krieg“ gesagt.

In Teheran wird das Ergebnis als Erfolg gedeutet. Irans Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf schrieb, die Amerikaner hätten „Nein zum Krieg“ gesagt. © Fatemeh Bahrami/Imago

Israel war Wahlkampfthema

Anders als früher spielte Israel in vielen Rennen eine zentrale Rolle. In Michigan zog El-Sayed als erster Muslim in den US-Senat ein. Er hatte gefordert, die Lieferung offensiver Waffen an Israel zu beenden, und die Rolle der Lobbyorganisation Aipac in der Demokratischen Partei zum zentralen Wahlkampfthema gemacht. Aipac selbst kündigte im Oktober an, keine Kandidaten mehr offiziell zu unterstützen und keine direkten Wahlkampfspenden mehr zu leisten.



Dahinter steht ein Stimmungswandel. Laut einer Umfrage des Pew Research Center vom April sehen 80 Prozent der Demokraten und demokratisch orientierten Wähler Israel negativ, 2022 waren es noch 53 Prozent. Im Repräsentantenhaus stimmten im Sommer 103 Demokraten für einen Antrag, der die Hilfe an Israel beschneiden sollte. Ob daraus eine andere Israel-Politik wird, ist offen. Die Parteiführer Hakeem Jeffries und Chuck Schumer haben ihre Kritik an Netanjahu verschärft, letztlich aber gegen Gesetzesinitiativen gestimmt, die Israel bestrafen sollten. Nach Einschätzung des Forward verwässert der hohe Sieg der Demokraten zudem den Einfluss israelkritischer Abgeordneter.

Eisenkot wirbt um beide Parteien

In Israel nutzt die Opposition das Ergebnis aus Washington. Oppositionsführer Jair Lapid erklärte, das US-Wahlergebnis schließe jede Einheitsregierung unter Netanjahu aus. Jair Golan, Chef der Demokraten, sagte, die Ergebnisse zeigten, wie toxisch Netanjahu für Demokraten und Republikaner sei. Der Abgeordnete Gilad Kariv warf Netanjahu vor, er habe die Beziehungen zur Demokratischen Partei und zur Hälfte der Republikaner zerstört.



Herausforderer Gadi Eisenkot selbst wandte sich am Mittwoch in einem englischsprachigen Post auf X an die Freunde Israels in den USA. Die Israelis hätten für einen Wechsel gestimmt, die Demokratie im Land sei stark und lebendig. Er wolle so schnell wie möglich eine „nationale Notstandsregierung“ bilden. Unter seiner Führung werde Israel die Partnerschaft mit den USA erneuern und vertiefen und deren „überparteiliche Grundlagen“ stärken. Zugleich umwirbt er den Präsidenten. Er freue sich auf eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit Trump und seiner Regierung, deren Freundschaft zu Israel man sehr schätze.

Herzog entscheidet am Sonntag

Bei den Gesprächen mit Präsident Isaac Herzog bekam Eisenkot am Donnerstag die Empfehlungen von Fraktionen, die zusammen 67 Sitze stellen. Darunter sind die beiden arabischen Parteien Ra’am und die Gemeinsame Liste. Netanjahu kam auf 46 Empfehlungen. Herzog will den Auftrag zur Regierungsbildung trotzdem erst am Sonntag vergeben. Das Ergebnis wirke auf den ersten Blick klar, sagte er. Wegen der gegenseitigen Vetos zwischen den Blöcken und innerhalb der Blöcke sei aber offen, wer tatsächlich eine Regierung bilden könne. Über das Wochenende will er mit einzelnen Parteichefs sprechen.



Das Problem liegt in Eisenkots eigenem Block. Er selbst hat eine Regierung mit den arabischen Parteien ausgeschlossen, auch Jisrael Beitenu will sich nicht auf sie stützen. Rechnerisch bleibt ein zweiter Weg. Mit den ultraorthodoxen Parteien Schas und Vereinigtes Tora-Judentum käme Eisenkots Block auf genau 61 Sitze. Tora-Judentum hat diesmal keinen Kandidaten empfohlen, auch nicht Netanjahu. Ein Abgeordneter aus Eisenkots Bündnis sagte Al Jazeera, die Partei sei für den richtigen Preis zu haben. Jisrael-Beitenu-Chef Avigdor Liberman soll inzwischen offen dafür sein, mit den Ultraorthodoxen zusammenzuarbeiten.



Netanjahu wirbt dagegen für eine breite nationale Regierung unter Führung des Likud und hat Eisenkot dazu eingeladen. Jaschar lehnt eine Einheitsregierung mit Netanjahu ab. Wer am Sonntag den Auftrag erhält, hat 28 Tage Zeit, die um bis zu 14 Tage verlängert werden können. Am Dienstag wird die neue Knesset vereidigt. Die Opposition will dann rasch Parlamentspräsident Amir Ohana ersetzen, einen Vertrauten Netanjahus.



Abgeschrieben ist der lang amtierende Ministerpräsident Netanjahu damit nicht. Bis eine neue Regierung steht, bleibt er geschäftsführender Ministerpräsident, und wenn sich die Regierungsbildung hinzieht, könnte er noch monatelang im Amt bleiben.

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