Der Clip zeigte Frauen küssend im Bett. Er warb für neue Folgen. Die Macherin nennt Melania Trump als Inspiration. Das Weiße Haus war not amused.

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Brittany Snow (2.v.r.) und Malin Åkerman (2.v.l.) spielen in der Netflix-Serie „The Hunting Wives“ die Figuren Sophie und Margo (Szenenfoto).

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Ein Kuss im Bett, 16 Sekunden lang, gepostet am Morgen des US-Feiertags: Am Donnerstag, dem 26. November, hat Netflix auf X mit einem Ausschnitt aus der Serie „The Hunting Wives“ zu Thanksgiving geworben. Brittany Snow und Malin Åkerman sind darin als Sophie und Margo zu sehen. Die beiden küssen sich und gestehen einander ihre Liebe.

Noch am selben Tag meldete sich Donald Trump Jr., Sohn von US-Präsident Donald Trump, mit einem kurzen Kommentar auf X: „Was stimmt nicht mit euch??? Es ist Thanksgiving.“ Was ihn genau störte, sagte er nicht. Es kann der Feiertag gewesen sein, die Intimität oder die Tatsache, dass sich zwei Frauen küssen.

Darum postete Netflix den Clip an Thanksgiving

Der Termin war kein Zufall. Laut dem Netflix-Magazin Tudum zur zweiten Staffel gingen alle acht Episoden am 26. November um Mitternacht online. Im Mittelpunkt steht die Liaison der beiden Frauen.

Zustimmung wird geprüft...

Mit seiner Bildunterschrift spielte Netflix auf die vollen Teller beim Festessen an. Am selben Tag erschien ein zweiter Serienausschnitt, versehen mit einem fragenden Feiertagsgruß. Darin reden die Ehemänner der beiden Frauen über deren Affäre. Ob Netflix damit auf Trump Jr. antworten wollte, ist nicht geklärt.

Senator Mike Lee schließt sich an, Piers Morgan lacht

Trump Jr. stand mit seiner Kritik nicht allein da. Senator Mike Lee fragte auf X, wieso Netflix so etwas gerade an Thanksgiving veröffentliche. Tyler Bowyer, Aktivist bei Turning Point, forderte Familien auf, ihr Abo zu kündigen. Auch der konservative Aktivist Robby Starbuck beschwerte sich.

Einig war sich das Netz aber keineswegs. Viele Nutzer spotteten, verteidigten die Szene oder wollten nur wissen, wie die Serie heißt. Piers Morgan antwortete mit nichts als sieben Lach-Emojis. Ob tatsächlich jemand sein Abo beendet hat, ist nicht belegt.

Autor Brandon Zuck: „Wartet nur bis Staffel 3“

Aus dem Team der Serie kam Spott. Autor Brandon Zuck teilte laut The Daily Beast ein Bildschirmfoto des Trump-Kommentars in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: „Wartet nur bis Staffel 3.“ Die Story ist inzwischen nicht mehr abrufbar.

Die dritte Staffel ist bereits sicher. Netflix hatte die Fortsetzung bestellt, bevor Staffel zwei überhaupt online ging. Laut Netflix kam die Serie, die im Juli 2025 startete, bis dahin auf mehr als 35 Millionen Views.

Melania Trump als Vorbild: Wie politisch „The Hunting Wives“ angelegt ist

Politisch aufgeladen ist die Serie ohnehin. Showrunnerin Rebecca Cutter erklärte im Interview mit Vanity Fair, die Geschichte setze gezielt auf die Spannung zwischen republikanisch und demokratisch geprägten US-Staaten.

Cutter versteht die Serie teilweise als Parabel. Sie handle davon, warum sich Menschen zu jemandem wie Donald Trump hingezogen fühlen. Für die Figur Margo habe sie sich zum Teil an Melania Trump orientiert. Dass Netflix den Clip gezielt gegen die Trump-Familie eingesetzt hat, lässt sich daraus nicht ableiten.

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