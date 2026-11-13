„Netto bleiben 30.000 Euro:“ Nach Rentenbeichte rechnet Pietro Lombardi mit dem Showgeschäft ab

Alle Gewinner, die er als Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ begleitet habe, würden inzwischen wieder normal arbeiten, sagt Pietro Lombardi – und rechnet vor, was vom Geld übrig bleibt.

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Das Thema Finanzen scheint den Sänger Pietro Lombardi umzutreiben. Und er macht aus seinem Portemonnaie keine Mördergrube: Erst kürzlich rechnete er im gemeinsamen Podcast mit seinem Freund Oliver Pocher vor, wie viel staatliche Rente ihn erwarten würde.



In einem Gespräch mit dem früheren Fitness-YouTuber Tim Gabel, der heute vor allem durch seinen erfolgreichen Interview-Podcast bekannt ist, spricht Lombardi nun erneut über Geld.

Der 34-Jährige, der 2011 als Gewinner der achten Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde, erzählt, wie viel den Gewinnern des RTL-Formats heute so von ihren Siegprämien bleibt.

„Heute ist es unmöglich“: Pietro Lombardi über das bittere Geschäft mit DSDS

Heute gewinnt man bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) 100.000 Euro, während es früher in manchen Staffeln sogar bis zu 500.000 Euro waren. Zudem winken dem Erstplatzierten ein Plattenvertrag und mediale Präsenz.

Lombardi, der zwischen 2019 und 2024 insgesamt viermal Juror in der Show war, erzählt im Podcast: „Alle DSDS-Gewinner, die ich gemacht habe als Juror, die arbeiten heute alle wieder normal.“

Zustimmung wird geprüft...

Zwar gewinne man die 100.000 Euro Preisgeld, davon gingen dann aber die Steuer und das Management weg. Netto blieben am Ende vielleicht 20.000 bis 30.000 Euro übrig, rechnet Lombardi vor.

Das sei viel Geld, man dürfe die Summe nicht kleinreden. Aber es sei nicht mehr das, was es war, so der Sänger, dessen größter Hit „Señorita“ sich allein in Deutschland über 1,5 Millionen Mal verkaufte.



Und das sei traurig: „Es ist schwer, in der heutigen Zeit einen neuen Star zu machen. Damals ging das, heute ist es unmöglich.“

Lombardi selbst hat eine wechselhafte Karriere hinter sich. Nachdem er die Hauptschule ohne Abschluss verließ, begann er zunächst eine Lehre als Maler und Lackierer, die er abbrach. In einem Berufseinstiegsjahr holte er den Hauptschulabschluss nach. Nebenbei arbeitete er als Pizzabäcker und mit einem Minijob auf 400-Euro-Basis als Swarovski-Steinleger in der Werkstatt eines Schmuckgeschäfts.

In seiner Kindheit und Jugend spielte er Fußball beim Karlsruher SC. Das Ziel, Profifußballer zu werden, musste er verletzungsbedingt als 16-Jähriger aufgeben. Danach entdeckte er die Musik und den Gesang für sich.

Nach dem DSDS-Sieg verdiente Lombardi zwar schnell viel Geld, bekam aber finanzielle Probleme durch den unkontrollierten Umgang mit Geld und Steuern. Später gestand er ein, dass er eine Million Euro in nur neun Monaten ausgegeben hatte, ohne Rücklagen zu bilden.