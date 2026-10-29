Neu entdeckte Heimatliebe: Dubai-Auswanderer schwärmen plötzlich wieder von Deutschland

Jahrelang priesen deutsche Promis ihr Leben in Dubai. Doch inzwischen entdecken Bushido, Anna-Maria Ferchichi und einige bekannte Influencer die Vorzüge ihrer alten Heimat neu.

Wer in den vergangenen Jahren durch deutsche Instagram-Feeds scrollte, kam an der Skyline von Dubai kaum vorbei. Infinity-Pool, Wüstensonne, Brunch mit Burj-Khalifa-Blick: Immer mehr deutsche Influencer und Fernsehstars haben der Heimat den Rücken gekehrt und sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten niedergelassen.



Sami Slimani, Fiona Erdmann, Georgina Fleur, Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Sarah Harrison, Fata Hasanovic, zuletzt auch Verona Pooth und Jimi Blue Ochsenknecht – die Liste liest sich wie das Teilnehmerfeld einer Dschungelshow, nur mit besserem Wetter.

Fiona Erdmann gehörte zu den frühen Auswanderinnen: Die einstige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin lebt seit neun Jahren am Persischen Golf. Es folgten viele weitere.

Steuerliche Vorteile, aber nah an der Krisenregion

Gelockt haben die Promis neben ganzjähriger Wärme und Luxus vor allem die steuerlichen Vergünstigungen. Die hierzulande bekannte Einkommensteuer für Privatpersonen entfällt zum Beispiel – sowohl für Einheimische als auch für Ausländer. Die Mehrwertsteuer liegt in Dubai bei fünf Prozent, eine Körperschaftsteuer gibt es erst seit 2023.

Dazu kommt, was die Promis selbst als Argument nennen: Ruhe zum Beispiel. „In Deutschland wird man mehr beobachtet“, sagte Jimi Blue Ochsenknecht kürzlich im Podcast von Barbara Schöneberger.

Doch in diesem Jahr hat das Paradies Dubai Risse bekommen. Als sich die Lage im Nahen Osten zuspitzte, traten etliche Auswanderer überstürzt die Heimreise an. Manche kehrten zurück, andere blieben.

Rapper Bushido, der 2022 mit seiner Familie in das Emirat übergesiedelt war, gehört zu denen, die inzwischen wieder in Deutschland leben. Anfang 2026 bezog Bushido mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi und den Kindern eine Villa im bayerischen Grünwald bei München.

Die Gründe für die Rückkehr waren familiärer und persönlicher Natur: „Dubai ist wundervoll, wir haben dort großartige Freunde, viele schöne Erinnerungen und fühlen uns sehr verbunden. Gleichzeitig haben wir gemerkt, wie sehr uns auch Deutschland fehlt, vor allem unsere Familie, die Natur und dieses besondere Gefühl von Zuhause“, so das Paar damals auf Instagram.

Zustimmung wird geprüft...

Bushido erklärte seinen Umzugsantrieb später noch ausführlicher: „Deutschland, Bayern und Grünwald bieten Ruhe, Natur, Nähe zur Familie und eine andere Lebensqualität. Bayern ist ruhig und sehr, sehr schön. Mit Blick auf Alpen, Seen und einer anderen Alltagsstimmung als in Berlin oder Dubai.“

Seitdem postet besonders Anna-Maria Ferchichi immer wieder übers Wetter und die Lebensqualität in Deutschland. Sie erfreut sich am Wechsel der Jahreszeiten, an kalter, frischer Luft im Winter, an sonnigen, warmen Herbsttagen und Entdeckungen in der Natur. „Ihr seht so viel glücklicher aus als in Dubai“, schreiben Follower unter die Familienbilder der Ferchichis.

Und diese sind mit ihrer wiederentdeckten Heimatliebe nicht allein. Auch die deutsche Unternehmerin und Content Creatorin Arife Wöhrle, die heute in Dubai lebt, schwärmt auf Instagram von ihrer alten Heimat.

Zustimmung wird geprüft...

Sie postete kürzlich Bilder aus ihrem Familienurlaub, von gemeinsamen Spaziergängen im Herbstlaubwald, einem Stadtrundgang in München, einem gemeinsamen Essen mit Bushido und seiner Familie, von einem lodernden Kaminfeuer.

Zu dem Beitrag schreibt Wöhrle: „Nach fast vier Jahren in Dubai haben uns diese zwei Wochen in Deutschland unglaublich gutgetan. Wir haben so viel Wärme, Liebe und Verbundenheit gespürt, dass uns der Abschied diesmal besonders schwerfällt. Wir gehen mit einem lachenden, aber auch einem sehr traurigen Herzen zurück.“

Man könne die ganze Welt bereisen, an den schönsten Orten leben und so vieles erleben, „aber nichts auf dieser Welt kann das Gefühl ersetzen, dort zu sein, wo du von Herzen geliebt wirst.“ Familie und Freundschaften seien nicht selbstverständlich.

Zwar kehrt die Familie zurück nach Dubai, macht aber deutlich, dass die Natur in Deutschland eine ganz besondere sei, dass manches Vertraute, Bodenständige dann in der Ferne doch fehle.

Die Natur und die Freunde in Deutschland fehlen

Nach nur einem Jahr in Dubai saß 2024 die frühere Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko mit ihrer Familie wieder auf gepackten Koffern. Die Familie entschied, vorerst nach Deutschland zurückzukehren. „Wir haben uns dann einfach für Deutschland entschieden, weil das irgendwie wie vom Universum geschickt worden ist“, kommentierte Szewczenko damals den neuen Lebensabschnitt. Mittlerweile ist die Familie nach Rumänien weitergezogen.

Ein weiteres Beispiel ist die Content Creatorin Paola Maria, die zu den ersten großen YouTube-Stars in Deutschland gehörte. Die YouTuberin verließ Dubai mit ihrer Familie nach vergleichsweise kurzer Zeit wieder. Sie erklärte ihren Auszug 2021 öffentlich mit den Worten: „Wir haben einen Fehler gemacht.“ Das Leben dort habe sich für sie nicht wie ein Zuhause, sondern wie ein Dauerurlaub angefühlt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema