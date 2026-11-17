Paketschein ausfüllen, Kuli an der Kette: Wer sein Päckchen ab Januar 2027 so in der Filiale aufgibt, zahlt bei DHL einen Euro mehr als bisher. (Symbolbild)

Ein Päckchen, das heute 4,19 Euro kostet, kostet am Postschalter ab Januar 5,19 Euro. Wer dieselbe Marke im Handy kauft, zahlt 4,49 Euro.



Die Deutsche Post hat am 13. November ihre neuen Paketpreise für Privatkunden vorgestellt. Sie gelten ab dem 1. Januar 2027. Am stärksten trifft es Kunden, die in der Filiale bezahlen.



Für Weihnachtspäckchen gelten also noch die alten Preise. Danach hat dasselbe Paket bis zu drei Preise: am Schalter, online und beim Versand an eine Packstation. Aus bisher sieben Preisen für Päckchen und Pakete werden so 19.

DHL-Preise 2027: Was Päckchen und Pakete kosten

Die neuen Preise in der Filiale und online, dahinter der bisherige Preis: Päckchen S: 5,19 Euro, online 4,49 Euro (bisher 4,19)

Päckchen M: 5,79 Euro, online 5,19 Euro (bisher 5,19)

Paket bis 2 kg: 6,79 Euro, online 6,19 Euro (bisher 6,19, nur online)

Paket bis 5 kg: 8,29 Euro, online 7,69 Euro (bisher 7,69)

Paket bis 10 kg: 12,49 Euro, online 11,49 Euro (bisher 10,49)

Paket bis 20 kg: 20,99 Euro, online 19,99 Euro (bisher 18,99)

Paket bis 31,5 kg: 25,99 Euro, online 24,99 Euro (bisher 23,99)

Bei den leichten Sendungen bleibt online fast alles beim Alten. Ab zehn Kilo wird es auf jedem Weg teurer.



Wer im Jahr zehn Päckchen S am Schalter aufgibt, zahlt 2027 zehn Euro mehr. Mit der Handy-Marke sind es drei Euro.



Eine kleine Verbesserung gibt es auch: Das Paket bis zwei Kilo war bisher nur online zu haben. Ab Januar lässt es sich auch in der Filiale frankieren.

Päckchen dürfen nur noch ein Kilo wiegen

Die zweite Änderung fällt erst beim Packen auf. Päckchen S und M dürfen ab Januar nur noch ein Kilogramm wiegen statt zwei. Das Päckchen S darf zudem nur noch fünf statt zehn Zentimeter hoch sein. Laut DHL liegen die meisten Päckchen ohnehin unter diesen Grenzen.



Wer der Oma bisher anderthalb Kilo Plätzchen als Päckchen geschickt hat, braucht 2027 ein Paket. Das kostet online mindestens 6,19 Euro.



Dafür sind Sendungsverfolgung und eine Haftung bis 20 Euro bei Päckchen künftig inklusive. Für Wertvolleres empfiehlt DHL weiterhin das Paket, das bis 500 Euro haftet.

So zahlen Sie bei DHL weniger Online frankieren: In der Post-&-DHL-App oder auf dhl.de ist jede Sendung günstiger als am Schalter, beim Paket bis 10 kg um einen Euro.

In der Post-&-DHL-App oder auf dhl.de ist jede Sendung günstiger als am Schalter, beim Paket bis 10 kg um einen Euro. An eine Packstation schicken: Wer direkt an eine Packstation adressiert, zahlt 20 Cent weniger als online. Das Päckchen S kostet dann 4,29 Euro, das 2-Kilo-Paket 5,99 Euro.

Wer direkt an eine Packstation adressiert, zahlt 20 Cent weniger als online. Das Päckchen S kostet dann 4,29 Euro, das 2-Kilo-Paket 5,99 Euro. Schwere Päckchen bis Silvester losschicken: Bis zum 31. Dezember gilt noch die Zwei-Kilo-Grenze.

Bis zum 31. Dezember gilt noch die Zwei-Kilo-Grenze. Ausland online buchen: Päckchen und Pakete in Länder außerhalb der EU werden teurer. Online fällt der Aufschlag kleiner aus, weil die Zolldaten elektronisch erfasst werden. In EU-Länder bleiben die Preise gleich.

2028 wird es wieder teurer

Endgültig sind die Preise noch nicht, die Bundesnetzagentur muss sie genehmigen. Die Behörde hat der Post vorläufig mehr Spielraum eingeräumt.



Die Post nutzt ihn nicht auf einmal, sondern verteilt ihn auf zwei Jahre. Zum 1. Januar 2028 steigen die Paketpreise deshalb erneut, wie stark, sagt das Unternehmen noch nicht. Als Gründe nennt es höhere Löhne, Energiekosten und die Inflation.



Auch Briefe werden teurer: Der Standardbrief kostet ab Januar 1,15 Euro statt 95 Cent. Laut Post bedeutet das für einen Haushalt weniger als 75 Cent Mehrkosten im Monat. Wer regelmäßig am Schalter verschickt, kommt mit dieser Rechnung allerdings nicht hin.