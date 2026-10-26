Kurt Cobains Tod: Warum ein ehemaliger Polizeichef jetzt ins Visier gerät

Der Tod von Kurt Cobain beschäftigt erneut die Ermittlungsbehörden in den USA. Mehr als 32 Jahre nachdem der Nirvana-Sänger tot in seinem Wohnhaus gefunden worden war, hat die Polizeiaufsicht der Stadt Seattle Ende Oktober eine neue Untersuchung eingeleitet. Im Mittelpunkt steht der ehemalige Polizeichef Shon Barnes.



Ihm wird vorgeworfen, so die britische Daily Mail, neue forensische Hinweise auf mögliche Unstimmigkeiten im Todesfall Cobain nicht ausreichend geprüft zu haben.

Ex-Polizeichef Shon Barnes bestreitet Aussagen

Kurt Cobain starb am 5. April 1994 im Alter von 27 Jahren. Drei Tage später wurde seine Leiche in einem Raum über der Garage seines Anwesens entdeckt. Die Behörden kamen schnell zu dem Ergebnis, dass sich der Musiker mit einer Schrotflinte selbst erschossen hätte. Seitdem halten sich allerdings Spekulationen über ein mögliches Fremdverschulden. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit erstmals auf den behördlichen Umgang mit einer neuen forensischen Untersuchung.



Auslöser der erneuten Polizeiprüfung ist ein Treffen vom 4. November 2025. Dabei legten die unabhängige Forscherin Michelle Wilkins und der frühere Staatsanwalt Mark Larson dem damaligen Polizeichef Shon Barnes einen rund 180 Seiten umfassenden Bericht vor. Darin stellten sie unter anderem Blutspuren, die Funktionsweise der Tatwaffe und toxikologische Befunde infrage.



Nach Darstellung der Forscher soll Barnes eingeräumt haben, dass einzelne Beweise nicht mit den ursprünglichen Ermittlungen übereinstimmten. Besonders auffällig sei das fehlende Blut an Cobains linker Hand gewesen. Barnes bestreitet diese Aussagen gegenüber der Daily Mail ausdrücklich und erklärt, die ursprünglichen Ermittlungsakten selbst nie vollständig geprüft zu haben.



Am 27. Januar 2026 teilte die Polizei Larson schließlich mit, den Fall nicht wieder aufzunehmen. Wilkins kritisiert, dass unklar bleibe, welche Untersuchungen dieser Entscheidung vorausgingen und ob unabhängige Experten hinzugezogen wurden. Ob die neuen Hinweise ausreichend geprüft wurden, soll nun die Polizeiaufsicht klären.

Tatwaffe bereits 2022 vernichtet

Die Remington-Schrotflinte, durch die Cobain starb, wurde bereits am 27. September 2022 bei Nucor Steel vernichtet. Dies geschah auf Wunsch seiner Familie und mit behördlicher Genehmigung.



Somit stand die Waffe für eine erneute ballistische Untersuchung im November 2025 nicht mehr zur Verfügung. Wilkins will deshalb wissen, ob die Polizei ein vergleichbares Modell getestet oder externe Waffenexperten hinzugezogen hat.



Auch Aussagen über den Umgang mit dem Fall sorgen für Diskussionen. Barnes soll während des Treffens Bedenken hinsichtlich des Ansehens seiner Behörde geäußert haben. Der ehemalige Polizeichef weist allerdings entschieden zurück, dass Reputationsfragen jemals Vorrang vor einer ordnungsgemäßen Untersuchung gehabt hätten.



Die Polizeiaufsicht Office of Police Accountability (OPA) prüft nun die Beschwerde gegen Barnes. Laut Daily Mail wird eine Entscheidung über das weitere Vorgehen in der kommenden Woche erwartet.

War Kurt Cobains Tod doch kein Suizid?

Die Forscher vertreten die These, Cobain könnte vor dem tödlichen Schuss durch eine hohe Heroindosis außer Gefecht gesetzt worden sein. Auch die Position der Patronenhülse, mögliche Blutspuren an seiner Kleidung und die Lage der Waffe werfen ihrer Ansicht nach Fragen auf.



Wie die amerikanische Zeitung The Spokesman-Review berichtete, wertete das Team dafür auch bislang nicht öffentlich zugängliche Teile des Obduktionsberichts sowie einen Waffenprüfbericht der Washington State Patrol aus. Die Forscher halten einen inszenierten Suizid für möglich. Einen eindeutigen Mordbeweis haben sie jedoch nicht vorgelegt.

Eine neue Mordermittlung gibt es bislang nicht. Die Polizei von Seattle und die Gerichtsmedizin von King County halten weiterhin an der offiziellen Einstufung als Suizid fest. Die laufende Untersuchung der Polizeiaufsicht soll vielmehr klären, ob die Behörden mit den neuen Hinweisen angemessen umgegangen sind. Ob daraus eine Wiederaufnahme des Falls wird, ist noch offen.

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