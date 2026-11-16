Neue Eurostat-Zahlen: Fast kein EU-Land genehmigt so wenig Wohnungen wie Deutschland

Deutschland genehmigte 2025 nur 2,2 neue Wohnungen je 1000 Einwohner und landete auf EU-Rang 25. Der Einbruch dürfte noch jahrelang nachwirken.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) am 3. November 2026 bei einer Erklärung zur Bilanz 1 Jahr Bau-Turbo. Gegenüber 2024 hat sich die Lage etwas verbessert – bei den Baugenehmigungen liegt Deutschland EU-weit dennoch weit hinten.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Deutschland gehört bei den Baugenehmigungen für neue Wohnungen inzwischen zu den Schlusslichtern der Europäischen Union. Im Jahr 2025 wurden hierzulande für rund 185.100 Wohnungen in neuen Wohngebäuden Baugenehmigungen erteilt. Umgerechnet auf die Bevölkerung waren das nur 2,2 Wohnungen je 1000 Einwohner.



Das ergibt eine Auswertung zweier aktueller Eurostat-Datensätze durch die Berliner Zeitung. Dafür wurde die Zahl der genehmigten Wohnungen in neuen Wohngebäuden ins Verhältnis zur Bevölkerung am 1. Januar 2025 gesetzt.

Unter den 27 EU-Staaten belegte Deutschland damit den 25. Platz. Nur Slowenien mit 2,0 und Italien mit 0,9 genehmigten Wohnungen je 1000 Einwohner schnitten noch schlechter ab. Sämtliche deutschen Nachbarländer innerhalb der EU lagen dagegen vor der Bundesrepublik.

Polen genehmigt mehr als dreimal so viele Wohnungen

Besonders groß ist der Abstand zu Polen. Dort wurden 2025 rund 7,2 neue Wohnungen je 1000 Einwohner genehmigt, mehr als dreimal so viele wie in Deutschland. Irland kam auf 6,4, Frankreich auf 4,6 und Spanien auf 4,1.

Auch kleinere deutsche Nachbarstaaten erreichten deutlich höhere Werte. Luxemburg kam auf 5,0 Genehmigungen je 1000 Einwohner. Österreich, Belgien und Dänemark lagen jeweils bei 3,5, die Niederlande bei 3,4 und Tschechien bei 3,1.

Die absoluten Spitzenplätze nehmen Malta mit 21,4 und Zypern mit 16,5 ein. Wegen ihrer kleinen Bevölkerungszahl können einzelne größere Projekte die Pro-Kopf-Werte dort allerdings stärker beeinflussen als in großen Staaten.

Bemerkenswert ist auch die Entwicklung Spaniens. Das Land steigerte seinen Wert von 0,8 im Jahr 2015 auf 4,1 im Jahr 2025. Portugal verbesserte sich im selben Zeitraum von 0,8 auf 3,8. Deutschland kam dagegen schon 2015 lediglich auf 3,1 Genehmigungen je 1000 Einwohner.

Die jährlichen Eurostat-Zahlen zu Baugenehmigungen von Wohnungen: Deutschland belegte 2025 unter den 27 EU-Staaten nur den 25. Platz. © Berliner Zeitung

Deutschlands Erholung beginnt auf sehr niedrigem Niveau

Gegenüber 2024 hat sich die Lage in Deutschland zwar etwas verbessert. Damals waren nur zwei neue Wohnungen je 1000 Einwohner genehmigt worden. Der Wert für 2025 von 2,2 bedeutet jedoch noch keine Rückkehr zum Niveau vor der Baukrise.

Im Jahr 2021 hatte Deutschland mit 3,8 Genehmigungen je 1000 Einwohner den höchsten Wert des vergangenen Jahrzehnts erreicht. Seither beträgt der Rückgang rund 42 Prozent. Selbst mit dem damaligen Höchstwert würde Deutschland in der aktuellen EU-Rangliste lediglich im Mittelfeld landen.

Andere Länder erlebten nach 2021 noch stärkere Einbrüche. Finnland fiel von 8,3 auf 2,8 Genehmigungen je 1000 Einwohner, Schweden von 7,5 auf 2,9 und Österreich von 7,2 auf 3,5. Alle drei Staaten liegen trotz ihrer noch größeren Rückgänge weiterhin vor Deutschland.

Baugenehmigungen in Deutschland: Warum Destatis eine höhere Zahl ausweist

Das Statistische Bundesamt nennt für 2025 insgesamt 238.500 genehmigte Wohnungen. Diese Zahl widerspricht den Eurostat-Daten nicht, sondern beruht auf einer breiteren Abgrenzung.

Destatis zählt auch Wohnungen, die durch Umbauten bestehender Gebäude entstehen, sowie Wohnungen in neuen Nichtwohngebäuden und Wohnheimen. Für den europäischen Vergleich berücksichtigt Eurostat dagegen Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden und lässt Gemeinschaftsunterkünfte wie Studenten- und Seniorenwohnheime außen vor.

In neuen Wohngebäuden genehmigten die deutschen Behörden 2025 nach Angaben von Destatis insgesamt 194.200 Wohnungen. Darunter waren 9100 Plätze in neuen Wohnheimen. Ohne diese verbleiben genau die rund 185.100 Wohnungen, die in den Eurostat-Vergleich einfließen.

Der deutsche Anstieg von 2025 ist somit real. Er folgt allerdings auf drei Jahre mit sinkenden Genehmigungszahlen und beginnt auf einem historisch niedrigen Niveau.

Bauzinsen stiegen von 1,3 auf vier Prozent

Eine wesentliche Ursache liegt im Zinsanstieg. Nach Angaben der Bundesbank erhöhte sich der durchschnittliche Effektivzins neuer privater Wohnungsbaukredite von rund 1,3 Prozent im Jahr 2021 auf etwa vier Prozent bis Mitte 2023.

Dadurch verteuerte sich die Finanzierung von Grundstücken und Bauprojekten innerhalb kurzer Zeit erheblich. Gleichzeitig stiegen Material-, Energie- und Arbeitskosten. Projekte, die sich bei einem Kreditzins von rund einem Prozent gerechnet hatten, wurden verschoben oder vollständig aufgegeben.

Die Bundesbank-Daten zeigen zwar inzwischen eine Stabilisierung. Die langfristigen Bauzinsen liegen aber weiterhin deutlich über dem Niveau der Jahre 2020 und 2021.

Vom Ziel von 400.000 Wohnungen weit entfernt

Die frühere Bundesregierung hatte sich vorgenommen, jährlich 400.000 neue Wohnungen fertigzustellen, davon 100.000 öffentlich geförderte. Das entsprach bei der deutschen Bevölkerungszahl von 2025 rechnerisch etwa 4,8 Wohnungen je 1000 Einwohner.

Der Vergleich ist nicht vollständig deckungsgleich: Das Regierungsziel bezog sich auf fertiggestellte Wohnungen und umfasste mehr Kategorien als die Eurostat-Reihe. Dennoch zeigt er die Größenordnung. Mit 2,2 Genehmigungen je 1000 Einwohner schafft Deutschland derzeit nicht einmal die rechnerische Grundlage für die Hälfte des früheren Ziels.

Das damalige Bauministerium räumte selbst ein, dass die 400.000 Wohnungen pro Jahr nicht erreicht wurden.

Aus einer Genehmigung wird nicht automatisch eine Wohnung

Eine Baugenehmigung bedeutet zudem noch nicht, dass die entsprechende Wohnung tatsächlich gebaut wird. Die durchschnittliche Zeit zwischen Genehmigung und Fertigstellung einer Neubauwohnung verlängerte sich 2025 nach Destatis-Angaben auf 27 Monate. Im Jahr 2020 waren es noch 20 Monate gewesen.

Ende 2025 umfasste der sogenannte Bauüberhang rund 760.700 genehmigte, aber noch nicht fertiggestellte Wohnungen. Lediglich 307.200 davon befanden sich bereits im Bau. Gleichzeitig erloschen Genehmigungen für 35.700 Wohnungen – der höchste Wert seit 2002.



Die niedrigen Genehmigungszahlen der Jahre 2023 bis 2025 dürften deshalb erst mit Verzögerung vollständig auf dem Wohnungsmarkt ankommen. Wegen der inzwischen durchschnittlich 27 Monate langen Bauzeit kann selbst ein deutlicher Anstieg neuer Genehmigungen erst später für Entlastung sorgen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema