Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei wollen den EU-CO₂-Preis für Heizen und Tanken bis 2030 vertagen. Deutschlands CO₂-Preis entfiele nicht automatisch.

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Die Regierungschefs der V4-Staaten und der österreichische Bundeskanzler treffen sich am 23. November 2026 in Bratislava, Slowakei.

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Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei eröffnen neben dem Streit um den EU-Haushalt eine zweite Front. In einem gemeinsamen Schreiben fordern sie die EU-Spitze auf, den europäischen Emissionshandel für Gebäude und Straßenverkehr, ETS 2, bis 2030 zu verschieben. Das haben ihre Regierungschefs am Montag in Bratislava vereinbart.



„Dieses System wird die Menschen, das Wohnen und den Verkehr treffen“, erklärte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico nach dem Treffen. Zudem wenden sich die vier Regierungen gegen den geplanten Beginn der Zertifikatsauktionen im Januar 2027.

Deutschland erhebt längst einen eigenen CO₂-Preis

Deutschland belegt Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas schon heute mit einem nationalen CO₂-Preis. Im Jahr 2026 bewegt er sich zwischen 55 und 65 Euro je ausgestoßener Tonne Kohlendioxid. Die Bundesregierung will diesen Korridor auch 2027 beibehalten.

Bezahlt wird die Abgabe zunächst von Kraftstoff- und Energieunternehmen. Sie geben die Kosten über die Preise für Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas an ihre Kunden weiter. Autofahrer sehen die Abgabe deshalb nicht als gesonderten Posten auf der Tankquittung. Auch bei Gas und Heizöl steckt sie im Endpreis.

Eine Rechnung der Verbraucherzentralen zeigt: Ein älteres Einfamilienhaus mit einem jährlichen Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden verursacht rund vier Tonnen Kohlendioxid. Dafür fallen 2026 einschließlich Mehrwertsteuer etwa 260 bis 310 Euro CO₂-Kosten an.

Bei einer Ölheizung mit demselben Energieverbrauch liegen die CO₂-Kosten wegen der höheren Emissionen bei etwa 350 bis 410 Euro jährlich. In Mietshäusern werden diese Kosten abhängig vom energetischen Zustand des Gebäudes zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt.

EU-Aufschub würde deutsche Abgabe nicht abschaffen

Bereits im Dezember 2025 hatten sich die EU-Unterhändler darauf geeinigt, den Start von ETS 2 von 2027 auf 2028 zu verschieben. Seit März 2026 ist die Änderung beschlossen. Da der europäische CO₂-Preis 2027 noch nicht greift, erhebt Deutschland seinen nationalen Preis auf Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas ein weiteres Jahr. Damit soll die CO₂-Bepreisung bis zum Übergang in das europäische System ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.



Sollte die EU den Start erneut bis 2030 verschieben, müsste Deutschland über die weitere Ausgestaltung seines nationalen Systems entscheiden. Der europäische Aufschub allein würde das deutsche Brennstoffemissionshandelsgesetz jedoch weder aufheben noch die Abgabe an Tankstellen und beim Heizen beseitigen.

Warum vier Länder gegen ETS 2 kämpfen

Polens Ministerpräsident Donald Tusk erklärte seinerseits am Montag, er werde keinen EU-Haushalt akzeptieren, der höhere Energiepreise und schwere soziale Belastungen zur Folge habe. Polen und andere Staaten an der östlichen EU-Grenze benötigten mehr europäische Unterstützung, nicht weniger.

Die vier Regierungen fürchten besonders hohe Belastungen, weil fossile Energieträger in ihren Gebäuden, im Verkehr und teilweise auch in ihrer Wirtschaft weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Ein einheitlicher europäischer CO₂-Preis träfe sie daher vergleichsweise stark. Tschechiens Regierung geht nach Angaben von Parlamentsvertretern noch weiter und strebt langfristig eine vollständige Abschaffung des ETS 2 an.

Das System soll die Emissionen aus Gebäuden, Straßenverkehr und kleineren Industriebetrieben bis 2030 um 42 Prozent gegenüber 2005 senken. Anders als der deutsche Preiskorridor sieht ETS 2 keinen dauerhaft festgelegten Preis vor. Die Zertifikate werden versteigert; ihr Preis entsteht durch Angebot und Nachfrage.

Die EU hat allerdings Sicherungen gegen extreme Preissprünge eingebaut. Überschreitet der Zertifikatspreis in den ersten beiden Jahren 45 Euro zu Preisen von 2020, können zusätzliche Zertifikate aus einer Marktreserve freigegeben werden. Eine feste Preisobergrenze ist das jedoch nicht.

Österreich unterstützt den Haushaltsprotest – nicht den CO₂-Vorstoß

Der Vorstoß gegen ETS 2 entstand am Rande des Streits über den nächsten EU-Haushalt. Neben den vier Visegrád-Staaten erklärte auch Österreich den neuen Finanzplan für die Jahre 2028 bis 2034 für nicht akzeptabel. Österreich war an der gemeinsamen Forderung nach einem ETS-2-Aufschub nach den bislang veröffentlichten Angaben jedoch nicht beteiligt.

Der siebenjährige EU-Haushalt benötigt die Zustimmung sämtlicher Mitgliedstaaten. Bereits ein Land kann die Einigung blockieren. Eine Änderung des Emissionshandels können die vier Staaten dagegen nicht allein durch ein Veto erzwingen. Dafür müssten sie weitere Regierungen sowie eine Mehrheit im Europäischen Parlament gewinnen.



Für deutsche Verbraucher würde selbst ein Erfolg der vier Regierungen zunächst wenig ändern: Ein europäischer Aufschub beseitigt den nationalen CO₂-Preis nicht automatisch. Dafür müsste das deutsche Brennstoffemissionshandelsgesetz geändert werden.

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