Neue Konkurrenz für die FDP: Ex-Telekom-Vorstand Sattelberger will neue liberale Partei gründen

Thomas Sattelberger will der Marktwirtschaft eine neue politische Stimme geben. Seine „Economisten“ denken über eine Parteigründung nach. Das Programm ist radikal, der Weg zur Wahlurne weit.

Thomas Michael Sattelberger ist ein deutscher Manager und Politiker. Von 2007 bis 2012 war er im Vorstand der Deutschen Telekom tätig.

Noch gibt es die Partei nicht. Aber einen Verein, ein prominentes Gesicht und ein ehrgeiziges Ziel: 2029 wollen die „Economisten“ bei der Bundestagswahl antreten. Thomas Sattelberger, früher Telekom-Vorstand, FDP-Abgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär, will nicht länger die FDP reformieren. Er arbeitet daran, ihr wirtschaftsliberales Kernversprechen neu zu besetzen.

Das Projekt kommt nicht aus dem Nichts. Schon im Mai sprach Sattelberger mit dem Autor im Magazin „mitmenschenreden“ über die Bewegung und eine mögliche Parteigründung. Er formulierte dabei sein Leitbild: „Deutschland braucht in den nächsten Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten, keine Allgemeinmediziner, sondern Notfallchirurgen.“ Gemeint waren Menschen mit wirtschaftlicher Erfahrung, die Krisen nicht nur kommentieren, sondern handeln.

Wirtschaftsnahes Gründerteam

Wer sind diese Notfallchirurgen? Den Verein „Die Economisten“ gründete Sattelberger Anfang 2026 unter anderem mit dem Unternehmer Friedrich von Bohlen und Halbach und der Volkswirtschaftsprofessorin Stefanie A. Schubert. Bislang ist das eher ein wirtschaftsnahes Gründerteam als eine bundesweit verankerte politische Kraft. Ob daraus eine personelle Alternative jenseits bekannter Köpfe entsteht, ist offen.

Sein Vorwurf an die etablierten Parteien: Zu viele Berufspolitiker verstünden zu wenig vom Alltag der Unternehmen. Statt Parteikarrieren sollen Berufserfahrung, Fachwissen und Integrität zählen. Die Kritik trifft einen wunden Punkt. Nur folgt aus Managementerfahrung nicht automatisch politische Kompetenz. Ein Unternehmen kann seinen Vorstand austauschen. Eine Demokratie muss Mehrheiten gewinnen und Interessen ausgleichen.

Die Pläne sind konkret genug, um Widerspruch auszulösen. So fordert Sattelberger eine Flat Tax, einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz und Anreize für privates Investitionskapital. Privat geführte Bürgerfonds sollen Start-ups und Mittelständler finanzieren. Unternehmensvorschriften will er massiv abbauen. Bis 2035 soll die Staatsquote von aktuell rund 52 auf etwa 30 Prozent sinken.

Das wäre ein Umbau, also mehr als eine Kurskorrektur. Gerade hier beginnt die Bewährungsprobe: Welche öffentlichen Ausgaben und Leistungen sollen entfallen? Wie ließe sich ein einheitlicher Mehrwertsteuersatz sozial abfedern? Wer trägt die Risiken privater Fonds? Weniger Bürokratie und mehr Kapital können Wachstum fördern. Sie ersetzen keine Rechnung darüber, was Reformen kosten und wem sie nutzen.

Mit Extremisten wolle man nicht zusammenarbeiten

Auf dem Arbeitsmarkt verlangt Sattelberger eine Rückkehr zur 40-Stunden-Woche in der etablierten Industrie, weniger Kündigungsschutz bei verpflichtender Qualifizierung und mehr qualifizierte Einwanderung. Politisch aufhorchen lässt der Umgang mit der AfD. Sattelberger erklärt, nicht-extremistische Mitglieder und Wähler der AfD seien willkommen. Mit Extremisten wolle man nicht zusammenarbeiten; Alice Weidel schließt er aus. Die Economisten wollen offenbar wirtschaftsliberale Protestwähler gewinnen, ohne die AfD als Partei zum Partner zu machen. Doch wer definiert in der Praxis, was konkret willkommene Wähler sind?

Organisatorisch setzt Sattelberger auf einen Stufenplan. Zunächst soll der Verein regionale Foren aufbauen; bis Jahresende kündigt er Strukturen in sechs Bundesländern an. Die Parteigründung sei möglich, aber noch nicht beschlossen. Ein erster Wahltest könnte 2027 in Niedersachsen oder 2028 in Hessen stattfinden, der Bundestagsantritt 2029. Dafür brauchen die Initiatoren Geld, Kandidaten, Mitglieder und belastbare Landesverbände. Ein Name ersetzt keine Organisation.

Eine politische Marktlücke könnte es geben. Die FDP verfehlte 2025 mit 4,3 Prozent der Zweitstimmen den Wiedereinzug in den Bundestag. Zugleich sind die Fragen nach Wachstum, Produktivität und Regulierung ungelöst. Doch die Economisten konkurrieren um Wähler, die sich auf FDP, Union, AfD und Nichtwähler verteilen. Wirtschaftspolitik ist für sie kaum je das einzige Kriterium.

Die Chance der Economisten liegt in ihrer Klarheit: Wirtschaftspolitik soll zum Maßstab politischer Entscheidungen werden, nicht deren Unterkapitel. Darin könnte auch ihre Schwäche liegen. Wer Deutschland nur durch die Brille der Bilanz betrachtet, übersieht, dass Wahlen ebenso über Sicherheit, Rente und gesellschaftlichen Zusammenhalt entschieden werden. Sattelbergers Notfallchirurgen könnten gebraucht werden. Zunächst müssen sie allerdings beweisen, dass ihnen genügend Menschen den Eingriff anvertrauen.

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