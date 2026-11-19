Nicht nur in Firmen werden sich einige Leute krank melden, um das neue Computerspiel zu zocken. Auch in den Schulen wird mit mehr Fehlstunden gerechnet.

Ob es am Donnerstag auch in Berlin wirklich so dramatisch gekommen ist wie befürchtet, wird sich erst in einiger Zeit nach Auswertung der Daten von den Krankenkassen zeigen. Jedenfalls geht seit Wochen die Angst um, dass der 19. November und auch gleich der 20. November die beiden Tage sein werden, die in der Jahresstatistik der Krankheitstage 2026 herausstechen werden. Auch in Berlin geht die Angst um, nicht nur bei Arbeitgebern, sondern auch in Schulen wird befürchtet, dass ein überproportional großer Anteil von Mitarbeitern und Schülern nicht erscheinen wird, sondern sich krank meldet.



Nicht etwa, weil die Erkältungswelle einen neuen unerwarteten Höchststand erreicht hat, sondern weil ein Computerspiel online erschienen ist, das erst seit Donnerstag gespielt werden darf. Das Spiel heißt Grand Theft Auto. Die GTA-Fans warten seit 13 Jahren auf diesen sechsten Teil einer der erfolgreichsten Spielereihen der Welt.

Auch in Berlin ist die halbe Stadt voll mit Plakaten. In ihren Pastellfarben sehen sie recht harmlos aus, aber das freundlich lächelnde Liebespaar Lucia und Jason auf den Bildern ist kriminell und bewaffnet. Es geht um Raubüberfälle, Autodiebstahl und Schießereien. Ein Ballerspiel, das sich als Satire auf die kriminellen Verhältnisse in den USA verkauft. Das Spiel ist so ähnlich wie die Filmreihe „Fast and the Furious“. Es geht um harte Männer und schöne Frauen, um Gewalt und Straftaten.

Die Reaktion von Fortnite und Minecraft

In den USA wurde im Vorfeld spekuliert, dass die Wirtschaft am Veröffentlichungstag eine Milliarde Dollar weniger Wirtschaftsleistung erbringen wird, weil so viele Männer zu Hause bleiben, krank feiern und GTA 6 zocken. Einige Firmen sollen einfach Urlaubstage verteilt haben.

In Berliner Gymnasien wird ebenfalls von einer erhöhten Zahl an Fehlstunden ausgegangen: Denn am Freitag ist auch noch der europaweite Schulstreik mit einer großen Demo vor dem Roten Rathaus. Und da wird nun – nicht zu Unrecht – spekuliert, dass einige am Donnerstag angefangen haben, krank zu sein, um das Spiel zu spielen, dann Freitag weitermachen und gleich das ganze Wochenende durchziehen.

Andererseits ist das Game erst ab 18. Und die Jüngeren werden sicher noch nicht von ihren großen Brüdern rangelassen, solange die noch nicht zusammengebrochen sind. Trotzdem wird an diesem Wochenende extrem viel gezockt. Denn die beiden anderen derzeit angesagten Formate Minecraft und Fortnite haben zum Starttag von GTA lauter Superdinge in ihren Spielen im Angebot, damit die Fans möglichst gar nicht ins GTA-6-Fieber kommen.

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