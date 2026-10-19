Neue LED-Beleuchtung für das Brandenburger Tor

Sparsamer und zuverlässiger: Das Berliner Wahrzeichen bekommt eine neue Fassadenbeleuchtung. Am gewohnten nächtlichen Anblick soll sich für Besucher aber nichts ändern.

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Das Brandenburger Tor in Berlin erhält eine neue, energiesparende Fassadenbeleuchtung. Die bisherige Lichtanlage werde durch moderne LED-Technik ersetzt, teilte das Berliner Immobilienmanagement mit. Am nächtlichen Erscheinungsbild des Wahrzeichens solle sich dadurch nichts ändern.

Die bestehende Anlage stammt aus dem Jahr 2002 und ist nach Angaben der Betreiber zunehmend störanfällig. Ersatzteile seien kaum noch verfügbar. Die neue LED-Technik soll nicht nur zuverlässiger arbeiten, sondern auch bis zu 40 Prozent weniger Energie verbrauchen. Insgesamt würden 281 Leuchten ausgetauscht.

Die Kosten für die Modernisierung bezifferte das Immobilienmanagement auf rund 1,2 Millionen Euro. Die Bauarbeiten beginnen den Angaben zufolge am Dienstag. Während der Arbeiten würden Teile des Tors abgesperrt. Der mittlere Durchgang bleibe weiter nutzbar und werde auch nachts beleuchtet. Die neue Lichtanlage soll Anfang Dezember in Betrieb gehen. (mit dpa)

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