Für das Fahrzeug will die Nasa Ersatzteile und Erprobungsmodelle ihrer Marsrover „Curiosity“ und „Perseverance“ verwenden. Es soll auch in langen Mondnächten arbeiten können.

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Nasa-Chef Jared Isaacman (zweiter von links) informiert im Kennedy Space Center in Florida über die Pläne für eine Mondbasis.

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Die US-Raumfahrtbehörde Nasa treibt die Entwicklung des mit Kernenergie betriebenen Mondrovers „Promise“ voran und hat mehrere Unternehmen beauftragt, Ausrüstung für ihre geplante Mondbasis zu transportieren. Das teilte die Behörde am Samstag mit. Das US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin soll das sechsrädrige Fahrzeug zum Südpol des Mondes bringen. Der Start ist für Ende 2028 vorgesehen.

„Promise“ soll am Mondsüdpol nach Wassereis suchen und prüfen, ob dort weitere nutzbare Rohstoffe vorkommen. Mit einem Bohrer soll er Material aus etwa einem Meter Tiefe entnehmen. Weitere Instrumente sollen die chemische Zusammensetzung des Mondbodens sowie Temperatur und Strahlung messen. Die Daten sollen auch bei der Auswahl künftiger Landeplätze helfen.

Marsrover-Technik für den Mond

Dank seiner Energieversorgung soll „Promise“ auch während der langen Mondnächte und in dauerhaft verschatteten Gebieten arbeiten können, in denen Eis vermutet wird. Die Nasa plant eine Missionsdauer von 18 Monaten.

Das kalifornische Nasa-Forschungszentrum Jet Propulsion Laboratory soll den Rover aus Ersatzteilen und Erprobungsmodellen der Marsrover „Curiosity“ und „Perseverance“ bauen. Nach Angaben der Behörde soll die Nutzung vorhandener Technik Kosten sparen und die Entwicklungszeit verkürzen.

Zustimmung wird geprüft...

„Curiosity“ untersucht seit 2012 auf dem Mars, ob dort einst Bedingungen für einfaches Leben herrschten. Der 2021 gelandete Rover „Perseverance“ sucht nach Spuren früheren Lebens und sammelt Gesteinsproben, die später zur Erde gebracht werden könnten, wie die Nasa auf ihren Missionsseiten erläutert.

Blue Origin erhält für den Transport des Rovers zunächst 94 Millionen US-Dollar. Erfüllt das Unternehmen die vertraglichen Anforderungen, kann die Nasa den Auftrag um weitere 140 Millionen Dollar erweitern. Das Unternehmen soll „Promise“ mit seiner Landefähre „Mark 1“ absetzen.

Neue Verträge für Mondtransporte

Für künftige Lieferungen auf die Mondoberfläche wählte die Nasa acht Unternehmen aus, darunter Blue Origin, SpaceX und Firefly Aerospace. Sie können sich im Laufe von zehn Jahren um einzelne Aufträge bewerben. Das gesamte Auftragsvolumen ist auf zehn Milliarden Dollar begrenzt.

Daneben vergab die Nasa sechs Aufträge im Gesamtwert von rund 1,3 Milliarden Dollar für Raketenstarts und den Weitertransport von Fracht zwischen Erde und Mond. Mit ihnen sollen unter anderem Navigations- und Kommunikationstechnik erprobt und Drohnen zur Erkundung des Mondsüdpols transportiert werden.



SpaceX erhielt außerdem einen Auftrag, 2028 mit einer „Starship“-Rakete Kommunikationssatelliten in den Raum zwischen Erde und Mond zu bringen.

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