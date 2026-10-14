Neue politische Realität: Abschied von der politischen Mitte

Die etablierten Parteien haben sich seit vielen Jahren die politische Mitte als ihren Richtungskompass gewählt. Jetzt zeigt sich, dass sie sich davon verabschieden.

Die politische Mitte verabschiedet sich. Die CDU schwenkt zunehmend zur AfD, ganz einfach, weil Macht verführerisch ist. Wir sehen in Magdeburg, wie die CDU-Abgeordneten AfD-Kandidaten zum Landtagspräsidenten und dessen Vize wählen. Und wir sehen in Berlin, wie die SPD und die Grünen den in Teilen antisemitischen Linken zur politischen Macht im Roten Rathaus verhelfen wollen. Und wir stellen die Prognose, dass es mit diesen Verschiebungen weg von der Mitte weitergehen wird.

Die politische Mitte hat Tradition

Nichts von diesem Verhalten hat mehr mit dem jahrzehntelangen Anspruch einer sogenannten politischen Mitte zu tun, was immer diese auch gewesen sein mag. Schauen wir kurz zurück: Der ständige Verweis etablierter Parteien auf die „politische Mitte“ hat umfangreiche Tradition. Bereits der einflussreiche politische Beobachter Alexis de Tocqueville analysierte im 19. Jahrhundert die moderne Demokratie und warnte sowohl vor revolutionären Extremen als auch vor starrer Reaktion. Heute noch aktuell stellte er damals fest: „Die größte Kunst der Politik besteht darin, die Menschen zu zwingen, einander zu ertragen.“ Man müsse sich in der Mitte der Auseinandersetzung treffen, nur so sei auf Dauer Politik überhaupt möglich.

Im 19. Jahrhundert wurde die Mitte parteipolitisch konkreter. In Deutschland gab es sogenannte Mittelparteien, etwa nationalliberale oder freikonservative Kräfte. Sie standen zwischen Liberalismus und Konservatismus, waren aber keineswegs neutral. Häufig verbanden sie bürgerliche, staatstragende, nationale und ordnungsorientierte Positionen.

Bundeskanzler Willy Brandt verwendete den Begriff „Neue Mitte“ bereits im Bundestagswahlkampf 1972. Sein Ziel war nicht, die SPD ideologisch in die Mitte zu verschieben, sondern neue gesellschaftliche Gruppen – Angestellte, Fachkräfte, Teile des Bürgertums – für die SPD zu gewinnen. Er betonte: „Die neue Mitte ist dort, wo die Mehrheit der Arbeitnehmer steht.“ Später machte Bundeskanzler Gerhard Schröder die „Neue Mitte“ Ende der 1990er Jahre zu seinem zentralen politischen Projekt. Dabei orientierte er sich teilweise an dem damaligen englischen Premierminister Tony Blair und dessen Konzept von „New Labour“. Das bekannte Wahlkampfmotto der SPD 1998 lautete: „Innovation und Gerechtigkeit.“

Der Begriff der „Mitte“ wandelte sich zum Freund-Feind-Denken

Aber entscheidendes Ausmaß erhält der gravierende Wechsel des Begriffes mit dem Aufstieg der AfD, beginnend 2013 und insbesondere ab 2015 nach der Massenmigration in unser Land. War bisher nur von „bürgerlicher Mitte“ oder „Mitte der Gesellschaft“ die Rede, so veränderte sich nun der Sprachgebrauch in ein dezidiertes Freund-Feind-Denken. Der Begriff bekam zunehmend eine normative und identitätsstiftende Bedeutung. „Mitte“ bezeichnete nun nicht mehr nur eine politische Position, sondern eine Zugehörigkeit zu einem allgemein gültigen demokratischen Konsens.

Jetzt sprachen die etablierten Parteien von den „Parteien der Mitte“ oder sogar von der „Brandmauer der demokratischen Mitte“. Jetzt war die Mitte nicht mehr eine politische Position, um dort Wählerstimmen zu holen, sondern avancierte zum Begriff der Zugehörigkeit, der Identität und der Moral. Das zeigt eindrucksvoll, dass „Mitte“ nicht mehr nur eine Lage im politischen Spektrum beschrieb, sondern oft eine demokratische Gemeinschaftsidentität. In diesem Sinn hat sich der Begriff von einer Beschreibung politischer Positionen zu einem Begriff der politischen Legitimität entwickelt.

Die „Mitte“ als Kampfbegriff

Deshalb wandelte sich die Definition schließlich zu einem Kampfbegriff: Jetzt konnte man sogar von einem „Normativ der Mitte“ sprechen: Die Mitte wird nicht nur als mittlere Position verstanden, sondern als Ort des demokratisch Akzeptablen. Umgekehrt heißt das: Wer sich nicht zu dieser Mitte zählt, rangiert außerhalb des politisch Hinnehmbaren und wird zum Außenseiter, mutiert zum Feind. Und dieser steht rechts, dieser heißt seit 2015 AfD. Diese Partei wie auch die Linken haben den Begriff der Mitte nicht für sich in Anspruch genommen, sondern bezeichnen sich als konservativ und rechts oder eben links.

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde die Mitte zum zentralen Bezugspunkt der politischen Sortierung oder Aussortierung. Die CDU/CSU versteht sich traditionell als Volkspartei der Mitte. Sie verbindet christlich-soziale, konservative und wirtschaftsliberale Strömungen. Innerparteilich ist aber spätestens seit der Linksverschiebung in der Merkel-Ära umstritten, ob sie stärker konservativ oder stärker liberal-mittig auftreten soll. Die SPD hält die Fixierung auf die Mitte aufrecht, um immer noch als Volkspartei zu gelten. Die FDP beansprucht die Mitte über Freiheit, Bürgerrechte, Rechtsstaat und Marktwirtschaft. Die Grünen sprechen seltener ausdrücklich von Mitte, zielen aber zunehmend auf urbane, akademische und bürgerliche Milieus und betonen damit ihre Regierungsfähigkeit.

Als die Mitte noch Programm war: Bundeskanzler Gerhard Schröder (r.) und SPD-Generalsekretär Franz Müntefering präsentieren am 24. April 2002 in Berlin das Leitmotiv „Die Politik der Mitte“. © ..

Das große Dilemma der „Mitte“

Nun müssen wir heute jedoch nach den aktuellen Geschehnissen kritisch festhalten: Eine Position ist nicht automatisch vernünftiger, demokratischer oder richtiger, nur weil sie als Mitte bezeichnet wird. Das gilt besonders für technokratische Politik. Wer politische Entscheidungen als „alternativlos“ oder „rein sachlich“ darstellt, kann reale Interessenkonflikte verdecken. Die Mitte kann also stabilisieren, aber sie kann zuspitzen oder auch entpolitisieren.

Beides, sowohl die Zuspitzung als auch die Entpolitisierung, ist das eigentliche Dilemma der etablierten Parteien. Wenn man durch eine Brandmauer die ständig wachsende Zahl der AfD-Wähler ausgrenzt, wird die Rechtsaußenpartei eben nicht verkleinert. Diese Zuspitzung macht bisher die „Blauen“ nur noch interessanter, weil sie als einzige Partei viele Themen ansprechen, die in der politischen Mitte keinen Konsens finden und daher ausdrücklich verboten sind. Bei den heißen Themen Migration, Klimaschutz, Ukrainekrieg oder Vertrauen in die Medien gibt es in der Mitte im Grunde keine zwei Meinungen. Hat man jedoch eine konträre Auffassung, ist man im öffentlichen Urteil schnell im Lager der AfD, obwohl man das gar nicht will.

Der massive Vertrauensverlust in die bisherige Politik der Mitte hat jedoch nicht nur mit der Stigmatisierung zu tun. Denn gerade dadurch, dass die etablierten Parteien sich alle in der Mitte tummeln wollen, sind sie in ihrer Erscheinung beliebig geworden. Kurz: Ihr Markenkern und ihr Profil sind verloren gegangen, es kommt zur oben beschriebenen Entpolitisierung.

Bekannte Wissenschaftler haben dieses Phänomen der Beliebigkeit längst erkannt. Die Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe argumentiert, dass die Annäherung von Mitte-links- und Mitte-rechts-Parteien demokratische Konflikte entpolitisiert habe. Wenn sich große Parteien in zentralen Fragen ähneln, könnten Wähler den Eindruck gewinnen, es gebe keine echte politische Alternative. Ähnlich argumentierte der Politikwissenschaftler Colin Crouch mit seinem Konzept der „Postdemokratie“: Wahlen fänden zwar statt, aber die politischen Handlungsspielräume und Unterschiede zwischen den großen Parteien würden immer kleiner.

Keine Kraft für Reformen

Wir sehen das Dilemma auch anhand der aktuellen Auseinandersetzungen der CDU und SPD in Berlin: Keiner hat bisher den Mut für eine große Schubkraft dringend notwendiger Reformen. Nun sollen diese tatsächlich erst im Frühjahr 2027 kommen. Der Konsens, lebender Ausdruck der Mitte, steht ihnen im Weg. Sie finden keinen Konsens. Die Union hat bisher nicht die Kraft, sich klar als konservative Partei zu positionieren. Das sollte sie in Abgrenzung zur AfD aber schleunigst nachholen, um so ihren Markenkern, falls sie diesen noch hat, zu stärken. Das wünschen sich die meisten ihrer Wähler, wenn sie nicht schon zur AfD gewechselt sind.

Die SPD bleibt bisher bei ihrer uralten Auffassung, sie sei doch eigentlich die echte Partei der Arbeitnehmer. Sie müsste stattdessen ihren Markenkern als Partei der Arbeit und sozialen Sicherheit hervortreten lassen, statt von der „Mitte“ zu reden. Beide Parteien sitzen heute in der Falle ihrer Beschreibung der „Mitte“. Sie bemerken gar nicht, dass nicht nur die Bürger sie für so viel Unklarheit und Unentschlossenheit abstrafen. Sie sehen zudem nicht, dass sich angesichts der aktuellen Lage in unserem Land die politische „Mitte“ längst verabschiedet hat. Es wird daher höchste Zeit, nicht mehr von der Mitte, sondern von wirklichen Positionen zu sprechen. Damit wird man endlich ehrlicher, damit wird man endlich transparent.

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