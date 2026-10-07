Neue Studie: Das Mittelmeer erwärmt sich und versalzt immer schneller

Was im Mittelmeer passiert, kann Vorbote für andere Meere sein. Eine Analyse zeigt, dass sich Erwärmung und Versalzung immer stärker beschleunigen.

Die italienische Hafenstadt Molfetta liegt direkt an der Adria – dem Teil des Mittelmeers, der sich am schnellsten erwärmt.

Das Mittelmeer wird einer Studie zufolge im Zuge der Klimakrise immer schneller wärmer und salziger. Am stärksten sei die Beschleunigung in der Adria, dem Meeresteil zwischen der italienischen Halbinsel und dem Balkan, berichtet das Forschungsteam im Fachjournal Geophysical Research Letters.

Wärmeres Wasser enthält weniger Sauerstoff, in Teilen des Mittelmeers wurde den Forschenden zufolge bereits ein Rückgang des Sauerstoffgehalts dokumentiert. Zudem gingen Meereslebewesen, die der Erwärmung zu entkommen versuchen, die Rückzugsgebiete aus: Denn auch das Tiefenwasser erwärme sich, und nach Norden hin sei das Meer ohnehin begrenzt.

An einem kleinen, schneller reagierenden Meer wie dem Mittelmeer lasse sich gut absehen, was größeren Meeren mit dem Klimawandel bevorstehe – „in Zeiträumen, die wir selbst miterleben können“, wie Hauptautorin Elena Terzic vom Ruder Boskovic Institute in Zagreb (Kroatien) erklärt. Zu sehen sei ein beispielloser Wandel. „Es ist eine Warnung davor, wie schnell sich der Ozean verändern kann, und dieser Wandel wird so lange anhalten, wie unsere Volkswirtschaften weiterhin auf fossile Brennstoffe angewiesen sind.“

Vor Mallorca: Rekordtemperatur von 33,02 Grad

In den letzten Jahren waren die oberen 100 Meter des Mittelmeers den Forschenden zufolge etwa zwei Grad wärmer als im Durchschnitt der Jahre 1950 bis 1999. Im August war an einer Messboje vor Mallorca eine Rekordtemperatur von 33,02 Grad registriert worden, der höchste jemals in spanischen Gewässern gemessene Wert. Frühere Studien hätten bereits Anzeichen für eine Beschleunigung der Erwärmung an der Oberfläche festgestellt, erläutert das Team um Terzic. Es sei aber unklar gewesen, ob sich die Veränderung auch in tieferen Schichten beschleunigt.

Die neue Auswertung stützt sich auf Temperatur- und Salzgehaltsmessungen von 1950 bis 2025 bei Forschungsfahrten und mit speziellen Schwimmkörpern. Eine überraschende Erkenntnis ist den Wissenschaftlern zufolge, dass bereits in jeder Region des Mittelmeers merkliche Veränderungen zu beobachten sind, die bis in große Tiefen reichen.

Die Temperatur-Beschleunigungsraten erreichen demnach in den oberen 1000 bis 2000 Metern bis zu 0,3 Grad pro Jahrzehnt. Ein Beispiel: Betrug die Erwärmungsrate in einem Jahrzehnt 0,1 Grad, liegt sie ein Jahrzehnt später bei 0,4 Grad und wieder ein Jahrzehnt später bei 0,7 Grad. Beim Salzgehalt lag die Rate bei etwa einem Zehntel Gramm pro Kilogramm Wasser.

Am schnellsten hat sich die Adria erwärmt

Am stärksten ist die Beschleunigung den Daten zufolge in der Adria. Seit dem Jahr 2000 hätten sich die Tiefengewässer der südlichen Adria etwa sechsmal schneller erwärmt als in anderen Bereichen des Mittelmeers. Die Adria erstreckt sich über rund tausend Kilometer von Triest im Norden bis zur Straße von Otranto im Süden und grenzt an sechs Staaten: Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Albanien. An der Adria liegen zahlreiche touristische Zentren.

Unterschiede der Temperatur und des Salzgehalts der Wasserschichten treiben die Tiefenzirkulation im Meer an, weil sie die Dichte des Wassers beeinflussen. Durch Erwärmung wird Meerwasser leichter, durch Salzzuwachs schwerer. Da beide Faktoren zunehmen, hat sich die Dichte des Mittelmeerwassers in der Summe weitaus weniger verändert als seine Temperatur oder sein Salzgehalt.

Im Großteil des Beckens überwiegt den Forschenden zufolge die Erwärmung, sodass das Oberflächenwasser leichter wird und sich weniger leicht mit dem darunterliegenden Wasser vermischt. Die Adria sei einer der wenigen Orte im Mittelmeer, an denen kalte Winterwinde das Oberflächenwasser so dicht machen, dass es absinkt. Der Salzzuwachs sorge dort weiterhin dafür, dass das Wasser schwer genug bleibt, um abzusinken.

Dieses Wasser breitet sich dann in das zentrale und östliche Mittelmeer aus und transportiert Sauerstoff, der das Meeresleben in der Tiefsee erhält, wie das Team um Terzic erläutert. Noch überwiege der zusätzliche Salzgehalt die Erwärmung und das Wasser sinke weiterhin ab. Unklar sei aber, ob das so bleibe. In der aktuellen Studie sei der Sauerstoffgehalt nicht gemessen worden, doch in Teilen des Mittelmeers sei bereits ein Rückgang des Sauerstoffs dokumentiert.

Die Ozeane haben über ein Viertel der Kohlendioxidemissionen der Menschheit und mehr als 90 Prozent der durch Treibhausgase gebundenen überschüssigen Wärme aufgenommen, wie die Forscher erläutern. Die Mittelmeer-Daten lieferten frühe Hinweise auf die Entwicklung in größeren Ozeanbecken – und machten deutlich, dass Vorhersagen eines stetigen, linearen Wandels die Geschwindigkeit der Entwicklung unterschätzen.

Erwärmung vergrößert Risiko für heftige Stürme

Das Team um Terzic will nun analysieren, was die nachgewiesene Beschleunigung antreibt. Zudem soll überprüft werden, ob aktuelle Klimamodelle die Beschleunigung ausreichend berücksichtigen. Für den Menschen bedeutet das wärmer gewordene Mittelmeer schon jetzt zahlreiche Gefahren, zum Beispiel ein höheres Risiko für heftige Stürme mit sintflutartigen Regenfällen im Herbst.

Aus dem aufgeheizten Mittelmeer verdunsten enorme Mengen an Wasser und geben gigantische Mengen an Wärmeenergie an bodennahe Luftschichten ab. Wenn im Herbst erste kalte Höhenluft aus dem Norden über diese feuchtwarme Luft zieht, steigt sie explosionsartig auf und kann sich in Starkregen und schweren Stürmen entladen.

Der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus in Bonn hatte im August 2026 mitgeteilt, dass die Weltmeere so warm wie noch nie seit Beginn der Messungen im Jahr 1979 sind. Damit nähmen die Risiken für Ökosysteme und Küstengemeinden zu. Zudem binde ein wärmerer Ozean Kohlendioxid aus der Atmosphäre weniger effizient, wodurch einer der wichtigsten natürlichen Puffer des Planeten gegen den Klimawandel geschwächt werde. (dpa/fwt, har.)

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