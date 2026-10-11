Neue Studie zu Ozempic & Co.: Bei vielen Nutzern lösen sich die Fingernägel und die Haare fallen aus

Der Nagel hebt sich vorne ab, darunter schimmert es weißlich. Genau das berichten auffällig viele Menschen, die eine Abnehmspritze wie Ozempic oder Wegovy nutzen. Eine neue Studie liefert dazu erstmals Vergleichszahlen.



Vorgestellt wurde sie Anfang Oktober auf dem Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) in Wien. Die Zahlen klingen alarmierend. Bei genauerem Hinsehen bleibt aber weniger übrig, als die ersten Schlagzeilen nahelegen.

Studie zur Abnehmspritze: 39 Prozent berichten von Nagelablösung

Das Team um den französischen Mediziner Charles Taïeb befragte 575 Menschen, die GLP-1-Medikamente nutzen. Zum Vergleich dienten 1329 Menschen mit Typ-2-Diabetes oder Adipositas, die nie solche Mittel genommen hatten. Die Teilnehmer kommen aus Frankreich, den USA, Brasilien und Mexiko.



39 Prozent der Spritzen-Nutzer gaben an, dass sich bei ihnen Nägel vom Nagelbett gelöst hatten. In der Vergleichsgruppe waren es neun Prozent.



Auch verfärbte Nägel meldeten die Nutzer deutlich häufiger: 46 gegenüber 17 Prozent. Bisher seien solche Veränderungen nur aus Einzelberichten bekannt gewesen, erklärte Taïeb laut Kongressmitteilung.

Was ist Onycholyse?

Mediziner nennen die Nagelablösung Onycholyse. Die Nagelplatte löst sich dabei teilweise vom Nagelbett, meist vom vorderen Rand her. Ein Nagelverlust ist das in der Regel nicht.



Wie ausgeprägt die Veränderungen bei den Befragten waren, erfasst die Studie nicht. Sie beruht allein auf Selbstauskünften.

Haarausfall bei der Abnehmspritze: 50 statt 34 Prozent

Eine Begleitstudie mit denselben Teilnehmern nahm Haare und Kopfhaut in den Blick. Die Hälfte der GLP-1-Nutzer berichtete von ungewöhnlichem Haarausfall, ohne Medikament waren es 34 Prozent. Oft juckte oder rötete sich zusätzlich die Kopfhaut.



Mitautor Bruno Halioua, Dermatologe in Paris, vermutet deshalb mehr als das bekannte Ausdünnen nach starkem Abnehmen. Womöglich spiele eine Entzündung mit, sagte er dem Magazin BBC Science Focus.



Der Verdacht beim Haarausfall ist nicht neu. Eine im Juli im Fachblatt BMJ erschienene Auswertung der University of Pennsylvania fand unter GLP-1-Mitteln ein höheres Risiko als unter anderen Diabetesmedikamenten. Absolut ging es aber um zwei bis drei zusätzliche Fälle pro 1000 Behandlungsjahre.

Der Haken an der Studie

Die Hälfte der GLP-1-Nutzer hatte schon vor der Behandlung Probleme mit den Nägeln. Schaut man nur auf neu aufgetretene Nagelschäden, verschwindet der Unterschied zwischen den Gruppen. Darauf weist der Branchendienst Advisory Board hin.



Wer zur Spritze greift, hat also womöglich schon vorher anfälligere Nägel. Rechneten die Forscher Hautkrankheiten und Nährstoffmängel heraus, waren Ablösung und Verfärbung bei Nutzern allerdings weiterhin zwei- bis dreimal so häufig.



Beweisen kann die Befragung einen Zusammenhang nicht, das räumen die Autoren selbst ein. Begutachtet ist sie bislang auch nicht. Eine neue Studie soll Patienten deshalb ab dem ersten Behandlungstag ärztlich begleiten.

Abnehmspritze absetzen? Was Betroffene tun sollten

Wer Veränderungen an Nägeln oder Haaren bemerkt, sollte nicht auf eigene Faust die Spritze weglassen, sondern mit der Ärztin oder dem Arzt sprechen. Die Veränderungen seien häufig und meist harmlos, betont Halioua. Ein Grund für einen eigenmächtigen Abbruch seien sie nicht.



Die US-Dermatologin Paradi Mirmirani rät gegenüber dem Sender NewsNation, beim Abnehmen nicht radikal zu hungern und auf genug Eiweiß zu achten. Haarausfall nach schnellem Gewichtsverlust sei meist vorübergehend.

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