Neue Winterreifen mit bunten Streifen? Sie können trotzdem schon fünf Jahre alt sein

Bunte Streifen auf neuen Winterreifen sagen nichts übers Alter. So lesen Sie die DOT-Nummer ab und so alt dürfen Neureifen laut ADAC höchstens sein.

Lila Streifen auf einem neuen Winterreifen: Die Markierung ist ein interner Herstellercode – über das Alter des Reifens sagt sie nichts aus. (Symbolbild)

Gelbe, blaue oder rote Linien quer über das Profil: Für viele Autofahrer sind sie der Beweis, dass sie fabrikfrische Reifen bekommen. Das ist ein teurer Irrtum.



Denn ein Reifen darf nach der Definition des Reifenhandels bis zu fünf Jahre alt sein und trotzdem als „neu“ verkauft werden. Die bunten Streifen trägt er dann immer noch.

Was die bunten Streifen auf Reifen bedeuten

Die Linien sind ein interner Code der Hersteller. Sie werden schon in der Produktion aufgebracht und helfen, Reifen eindeutig zuzuordnen – etwa nach Modell, Werk und Produktionsphase.



Gebraucht wird das vor allem in Fabrik und Lager. In großen Reifenhallen lassen sich Typen und Chargen so auf einen Blick unterscheiden. Bei einem Rückruf ist eine betroffene Charge schneller gefunden.



Einen einheitlichen Standard gibt es nicht. Ein gelber Strich kann bei jedem Hersteller etwas anderes bedeuten. Für Käufer haben die Streifen nach Einschätzung der Auto Bild keinerlei technische Relevanz.

Bunte Streifen: neu, aber nicht frisch

Die Farbe auf der Lauffläche ist nach wenigen Kilometern abgefahren. Sichtbare Streifen zeigen also, dass ein Reifen kaum oder gar nicht gefahren wurde. Mehr nicht.



Ein Reifen kann jahrelang im Regal liegen und behält seine Linien. Umgekehrt ist ein Reifen ohne Streifen nicht automatisch gebraucht – manche Hersteller verzichten einfach darauf.

Wie alt dürfen Neureifen sein?

Ein gesetzliches Höchstalter für Pkw-Reifen gibt es nicht. Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) definiert großzügig: Bei sachgerechter Lagerung gilt ein Reifen bis zu drei Jahre als „fabrikneu“ und bis zu fünf Jahre als „neu“.



Der ADAC ist deutlich strenger. Er empfiehlt, keine Neureifen zu kaufen, die älter als zwei Jahre sind.



Der Unterschied ist spürbar. Gummi altert auch, wenn der Reifen nicht gefahren wird: Er härtet aus und verliert Grip. Der ADAC hat bei Tests mit ungenutzten Neureifen unterschiedlichen Alters festgestellt, dass sich die Eigenschaften über die Jahre verschlechtern können.

DOT-Nummer: So lesen Sie das Reifenalter ab

Das Herstellungsdatum steht auf der Reifenflanke. Suchen Sie die Buchstaben „DOT“ – am Ende dieser Zeichenfolge steht ein vierstelliger Zahlenblock, oft umrandet. Manchmal ist er nur auf einer Seite eingeprägt, im Zweifel also auch innen schauen.



Die ersten beiden Ziffern nennen die Kalenderwoche, die letzten beiden das Jahr. „2225“ heißt: 22. Woche 2025. Der Reifen ist damit gut ein Jahr alt und liegt im Rahmen der ADAC-Empfehlung.



Steht dort „0823“, stammt der Reifen aus dem Februar 2023 und ist fast vier Jahre alt. Laut Branchenverband ist er damit noch „neu“, nach Maßstab des ADAC eindeutig zu alt.

So sichern Sie sich gegen alte Ware ab

Am einfachsten ist es, das Höchstalter gleich bei der Bestellung anzusprechen und auf dem Auftrag vermerken zu lassen, etwa „Reifen nicht älter als zwei Jahre“. Dann gibt es später keine Diskussion.



Prüfen Sie die DOT-Nummer, bevor die Reifen montiert sind. Sind sie erst einmal auf der Felge und ausgewuchtet, wird ein Umtausch deutlich mühsamer.

Gelber und roter Punkt am Reifen

Manche Reifen tragen an der Flanke kleine Farbpunkte, meist gelb oder rot. Sie sind kein Hinweis auf einen Mangel. Es handelt sich um eine Montagehilfe für die Werkstatt.



Kein Reifen ist perfekt gleichmäßig. Der gelbe Punkt markiert in der Regel die leichteste Stelle und kommt bei der Montage meist auf Höhe des Ventils. Der rote Punkt zeigt meist eine Ungleichmäßigkeit im Rundlauf und wird mit einer Markierung auf der Felge abgestimmt.



Der Nutzen: weniger Auswuchtgewichte, weniger Vibrationen. Fehlen die Punkte, ist das für Autofahrer ohne Belang.

Winterreifen: Dieses Symbol muss auf der Flanke stehen

Wer schon auf die Flanke schaut, sollte noch ein zweites Detail prüfen. Seit dem 1. Oktober 2024 gelten in Deutschland nur noch Reifen mit dem Alpine-Symbol als Winterreifen – einem Bergpiktogramm mit Schneeflocke. Die alte Kennzeichnung „M+S“ allein reicht nicht mehr.



Und dann bleibt die Profiltiefe: Vorgeschrieben sind 1,6 Millimeter. Der ADAC rät bei Winterreifen zu mindestens vier Millimetern.

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