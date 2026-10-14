Zuckersteuer kommt: 1,25 Liter Coca-Cola knacken die 2-Euro-Marke

Bis zu 32 Cent Steuer je Liter sind geplant. Coca-Cola, Red Bull und Fritz-Kola reagieren zurückhaltend – ein Hersteller warnt vor höheren Preisen.

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Im Visier der Zuckergetränkesteuer stehen Softdrinks wie Cola und ihre Pendants mit Orangengeschmack.

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Süßmäuler werden in Zukunft tiefer in die Tasche greifen müssen. Das Kabinett hat am Mittwoch die Zuckergetränkesteuer auf den Weg gebracht. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen.



Die Steuer soll zum 1. Juli 2027 starten und wäre für Getränke mit mindestens acht Gramm Zucker je 100 Milliliter mit 32 Cent Steuer pro Liter fällig. Geben Hersteller und Händler diese Kosten vollständig an die Kunden weiter, steigt der Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer noch etwas stärker.

Eine 1,25-Liter-Flasche Cola, die heute beispielsweise 1,69 Euro kostet, könnte bei vollständiger Weitergabe der Steuer rechnerisch rund 48 Cent teurer werden. Der Getränkepreis würde damit auf etwa 2,17 Euro steigen. Hinzu kommen wie bisher 25 Cent Pfand.

Aufschlag von 31 bis 38 Cent je Liter

Erfasst werden sollen gezuckerte Getränke mit einem Gesamtzuckergehalt von mindestens fünf Gramm je 100 Milliliter. Der derzeitige Vorschlag sieht zwei Steuerstufen vor: Bei fünf bis unter acht Gramm Zucker je 100 Milliliter werden 26 Cent je Liter fällig, ab acht Gramm sind es 32 Cent.

Werden diese Beträge vollständig in den Verkaufspreis eingerechnet, entsprechen sie einschließlich 19 Prozent Mehrwertsteuer einem rechnerischen Preisaufschlag von rund 31 beziehungsweise 38 Cent je Liter. Die Bundesregierung rechnet ausdrücklich mit Preissteigerungen bei den betroffenen Getränken. Die Steuer sei so ausgestaltet, dass sie an die Endkunden weitergegeben werde.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Händler oder Hersteller gesetzlich verpflichtet wären, die Abgabe eins zu eins auf den Verkaufspreis aufzuschlagen. Die Rechnung unterstellt eine vollständige Überwälzung. Unternehmen könnten einen Teil der Belastung über ihre Marge auffangen oder die Preise stärker beziehungsweise schwächer erhöhen. Hersteller können zudem ihre Rezepturen verändern und den Zuckergehalt unter eine der Steuerschwellen senken.

Darauf verweisen auch Hersteller wie Coca-Cola, Red Bull und Fritz-Kola, die diese Zeitung mit den Plänen der Regierung konfrontiert hat. Vor Abschluss des Gesetzgebungsprozesses wollen sie aktuell nicht über mögliche Auswirkungen spekulieren.

Ein Blick nach Großbritannien, wo eine ähnliche Regelung schon 2018 eingeführt wurde, zeigt, dass Hersteller ihre Rezepturen stark reformuliert haben. Eine große Untersuchung kam außerdem zu dem Ergebnis, dass bei hoch besteuerten Markengetränken nur ungefähr die Hälfte der Abgabe unmittelbar über entsprechende Preissteigerungen weitergegeben wurde. Andere Studien finden je nach Markt dagegen eine nahezu vollständige oder sogar mehr als vollständige Überwälzung auf die Verbraucher.

Haferdrink bleibt wohl steuerfrei. Im Visier stehen Cola, Fanta und Co.

Treffen soll die neue Steuer vor allem klassische zuckerhaltige Erfrischungsgetränke wie Coca-Cola, Fanta, gesüßte Fruchtschorlen, Eistees, Energydrinks und Fruchtnektare. Erfasst werden sollen außerdem zuckerhaltige Sirupe und Konzentrate, aus denen erst später ein Getränk hergestellt werden soll. Ebenso Sirup für Trinkwassersprudler. Entscheidend ist dabei der Gesamtzuckergehalt des fertigen Getränks. Die Bundesregierung nennt diese Produktgruppen in ihrer aktuellen Erläuterung zur Kabinettsvorlage ausdrücklich.

Der Kreis der Ausnahmen ist zugleich deutlich größer als in früheren Überlegungen. Nicht besteuert werden sollen alkoholhaltige Getränke sowie ihre alkoholfreien Pendants, darunter alkoholfreies Bier, Wein oder Cocktails und daraus hergestellte Mischgetränke. Auch Milch sowie Hafer- und Reisdrinks einschließlich entsprechender Mischgetränke bleiben außen vor.

In einem Eckpunktepapier des Finanzministeriums vom August waren Hafer- und Reisdrinks als mögliche Kandidaten für die Steuer noch ausdrücklich benannt. Davon ist die Bundesregierung jetzt abgerückt. Gleiches gilt für reine Frucht- und Gemüsesäfte, reine Saftkonzentrate und ungesüßte Schorlen. Getränke, die statt Zucker ausschließlich mit Süßungsmitteln gesüßt werden, sollen ebenfalls nicht unter die Abgabe fallen.

Was Hersteller zu der Steuer vorläufig sagen

Die Steuer soll am 1. Juli 2027 starten und dem Bund 2027 rund 690 Millionen Euro einbringen, im Jahr 2028 dann 925 Millionen Euro. Hersteller warnen vor einem immensen bürokratischen Aufwand. Die Presseabteilung von Coca-Cola erklärt, dass es auf eine praxistaugliche Ausgestaltung der Steuer ankomme, sollte das Parlament diese beschließen – mit mindestens 12 bis 18 Monaten Vorbereitungszeit.

Steuerschuldner sollen, wie bei Verbrauchsteuern üblich, Hersteller beziehungsweise Großhändler sein. Es sind Ausnahmeregelungen für kleine, unabhängige Hersteller mit einer jährlichen Produktionsmenge von bis zu 70.000 Litern vorgesehen. Zusätzlich wurde eine Befreiung für Betriebe bis 1 Million Liter aufgenommen.

Das hält der Berliner Softgetränke-Hersteller Fritz-Kola für nicht ausreichend. „Für mittelständische Hersteller mit höheren Abfüllmengen gelten keine Ausnahmen, womit diese ungeschützt sind und gegenüber Großkonzernen mit entsprechenden Ressourcen benachteiligt werden“, heißt es aus dem Unternehmen. Anders als diese, könne der Mittelstand die zusätzliche Belastung kaum abfedern. Viele Unternehmen müssten deshalb ihre Preise anpassen und die Mehrkosten an Verbraucher weitergeben, heißt es aus dem Unternehmen.

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