Neuer Ärger für Rot-Rot-Grün: Linke und Grüne zerstreiten sich in Berlin-Mitte

Während Linke, SPD und Grüne auf Landesebene über die Bildung einer gemeinsamen Regierung verhandeln, ist die Zusammenarbeit zwischen Linken und Grünen im Bezirk Mitte vorerst gescheitert. Die Linke hat die seit mehreren Wochen laufenden Gespräche über eine Zählgemeinschaft in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) abgebrochen. Das teilte der Kreisverband am Donnerstagabend mit.



Offiziell geht es um die Verteilung der Ressorts im künftigen Bezirksamt. Doch nach Darstellung der Grünen gibt es einen weiteren Konflikt: den Umgang mit Antisemitismus und das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels. Besondere Brisanz erhält der Streit durch die Rolle von Martha Kleedörfer. Die Co-Vorsitzende der Linken in Mitte ist zugleich stellvertretende Landesvorsitzende und an den Koalitionsverhandlungen auf Landesebene beteiligt.