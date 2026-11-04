Neuer Eklat um Vanessa Emde: SPD und Grüne weisen CDU trotzdem ab

Der Streit um die umstrittene Linken-Abgeordnete Vanessa Emde sorgt erneut für Unruhe in der Berliner Landespolitik. Am Dienstag erschien die Neuköllner Politikerin zur Fraktionssitzung im Abgeordnetenhaus in Begleitung der Palästina-Aktivistin Hannah Bruns, gegen die ein Parteiausschlussverfahren läuft. Konsequenzen für Emde blieben erneut aus. Gleichzeitig haben SPD und Grüne ein Angebot der CDU zu Sondierungsgesprächen abgelehnt.



Bruns gehört zu den zentralen Stimmen der Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität innerhalb der Linken. Ihr werden antisemitische Äußerungen vorgeworfen. Seit mehreren Wochen läuft ein Parteiausschlussverfahren gegen sie. Emde soll Bruns bei der Fraktionssitzung als Teil ihres Wahlkampfteams bezeichnet haben. Ob sie die Aktivistin künftig als Mitarbeiterin beschäftigen will, ist unklar.

Linke verzichtet erneut auf Ausschlussantrag

Der Auftritt verschärft einen Konflikt, der die Berliner Linke seit Wochen beschäftigt. Emde hatte wiederholt das Existenzrecht Israels infrage gestellt. Zwar unterschrieb sie zunächst gemeinsam mit anderen Abgeordneten eine Erklärung gegen Antisemitismus, die das Existenzrecht Israels ausdrücklich bekräftigt. Wenig später distanzierte sie sich jedoch in einem Instagram-Video davon.



Bereits am vergangenen Samstag hatte Emde beim Landesparteitag der Linken gegen den Kurs ihrer eigenen Partei demonstriert. Unter dem Motto „Gewählt für Palästina. Verraten für den Senat“ protestierten mehrere Dutzend Menschen gegen die geplante Regierungsbeteiligung.



Die Fraktionsspitze um Elif Eralp und Tobias Schulze hatte zuvor erklärt, mit Emde bestehe keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr. Dennoch wurde auch am Dienstag kein Ausschlussantrag eingebracht. Für einen Ausschluss wäre eine Zweidrittelmehrheit innerhalb der Fraktion erforderlich.



Nun soll zunächst der Landesvorstand tätig werden, der am Freitag zusammenkommt. Möglich ist, dass Emde zur Rückgabe ihres Mandats aufgefordert wird.

SPD droht mit Koalitions-Aus – lehnt CDU aber ab

Für die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen Linken, SPD und Grünen wird der Fall zur Belastungsprobe. SPD-Landeschef Steffen Krach hatte bereits in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ deutlich gemacht, dass seine Partei eine Regierungsbeteiligung Emdes nicht akzeptieren werde. „Dann werden wir keine Koalition haben“, erklärte Krach für den Fall, dass Emde Teil des Regierungsbündnisses bleibt.



Dennoch lehnen SPD und Grüne Gespräche über eine alternative Koalition mit der CDU vorerst ab. CDU-Landeschef Stefan Evers hatte beiden Parteien am Dienstag bei einem rund zweistündigen Treffen im Abgeordnetenhaus Sondierungsgespräche angeboten.



Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr erklärte anschließend, nach dem Beginn der Koalitionsverhandlungen mit der Linken werde es derzeit keine Sondierungen mit der CDU geben. „Das haben wir auch der CDU mitgeteilt.“ Auch Krach verwies auf die Beschlüsse der Parteigremien zugunsten von Rot-Grün-Rot.



Evers bedauerte die Absage, hielt sein Angebot jedoch aufrecht. Die Hand bleibe ausgestreckt und die Tür geöffnet für ein „Bündnis der Verantwortung und der Vernunft“.



Rechnerisch wäre im neuen Abgeordnetenhaus auch eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen möglich. Ein solches Bündnis hätte allerdings nur eine knappe Mehrheit von zwei Stimmen. Jedoch sollen die Koalitionsverhandlungen zwischen Linken, SPD und Grünen am Mittwoch fortgesetzt werden. Ob und wann die Linksfraktion Konsequenzen gegen Emde zieht, bleibt weiterhin offen.

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