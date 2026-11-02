Die grundgesetzliche Rechtsweggarantie gilt auch gegenüber der Europäischen Union. Niemand muss sich von dem Staatenbund wehrlos verleumden lassen.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ist das oberste deutsche Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit für Zivil- und Strafsachen.

Jeder kennt es: Sich hinter der Europäischen Union zu verstecken, gilt in deutschen Amtsstuben als Methode der Wahl. Vom Landratsamt bis zum Ministerium, der Hinweis auf eine der abertausend Brüsseler Verordnungen befreit von Entscheidung und Verantwortung. Die EU will es so, da kann man nichts machen.

Aber kann man sich wenigstens wehren, wenn die EU einem Unrecht tut? Schließlich kann sich auch die Union irren, dieses Unding zwischen Staatenbund und Superstaat.

Einer, dem das widerfährt, ist der inzwischen de-sanktionierte usbekisch-russische Industrielle Alischer Usmanow. Im Februar 2022, wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, wurde sein Name mit Dutzenden anderen auf der EU-Sanktionsliste veröffentlicht. Die angegebenen Gründe waren Kolportage, abgeschriebene Fragmente aus spekulativen Texten im Graubereich zwischen zulässiger Meinung und falscher Tatsachenbehauptung.

Seitdem setzt sich Usmanow zur Wehr. Wie erfolgreich, das dokumentiert nicht nur seine De-Sanktionierung im September. Seine Anwälte erwirkten 21 Gerichtsentscheidungen und 109 Unterlassungserklärungen von Medien weltweit, begleitet von mehr als 3700 korrigierten Veröffentlichungen in 62 Ländern.

Wie zwingt man den Europäischen Rat?

Eine der in den Sanktionsbegründungen aufgeführten Behauptungen besagt, Usmanow habe für den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Strohmann agiert und dessen Geschäftsprobleme gelöst. Der Europäische Rat hatte sie im Februar 2022 einem zuvor erschienenen Artikel des Wirtschaftsmagazins Forbes entnommen. Im Januar 2024 untersagte das Landgericht Hamburg dem Wirtschaftsmagazin die Verbreitung der Behauptung.

Die Sanktionsbegründungen blieben von der Gerichtsentscheidung unberührt. Auf den EU-Webseiten finden sich diese und andere Behauptungen bis heute, trotz Aufhebung der Sanktionen.

Die Anwälte des Milliardärs, allen voran der Hamburger Medienrechtler Joachim Nikolaus Steinhöfel, standen vor der Herausforderung: Wie zwingt man den Europäischen Rat, eine gerichtlich festgestellte Verleumdung aus seinen Veröffentlichungen zu löschen? Das Rechtssystem der Europäischen Union sieht keine Unterlassungsklage wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch EU-Institutionen vor.

In Deutschland ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der vom Staat in seinen Rechten verletzte Bürger diesen verklagen kann. Einzige Möglichkeit, den Rat der EU ebenso in Anspruch zu nehmen, ist der Rechtsweg über ein nationales Gericht in einem Mitgliedstaat, in dem Fall Deutschland.

Entsprechend reichte der Milliardär im Dezember 2023 beim Landgericht Hamburg gegen den Rat der Europäischen Union Klage ein. Laut Steinhöfel ist es die erste Unterlassungsklage wegen falscher Tatsachenbehauptungen gegen ein Organ der Europäischen Union überhaupt. Die Basis ist das Verfahrensgrundrecht, das in der Rechtsweggarantie des Artikels 19 Absatz 4 des Grundgesetzes ausgestaltet ist. Deren Inhalt: Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, steht ihm der Rechtsweg offen.

So weit, so nachvollziehbar. Was dann folgte, war ein so aktiver wie nachhaltiger Versuch einer Rechtswegblockade durch die deutsche Exekutive. Eine Klage muss dem Beklagten, im konkreten Fall dem in Brüssel ansässigen Rat der Europäischen Union, zugestellt werden. Doch Usmanows Klage wurde nicht zugestellt. Nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Justiz legte der Präsident des Landgerichts im März 2024 ein Veto ein. Das Bundesamt hatte auf Bedenken des Auswärtigen Amts verwiesen.

Unter dessen Dach war bereits – in einem analogen Fall mit identischer Sachlage – die von Usmanow beantragte Zustellung einer Streitverkündung in der Causa Forbes an den EU-Rat diskutiert und negativ beschieden worden. Die entsprechende Korrespondenz aus dem Auswärtigen Amt liegt der Berliner Zeitung vor.

Dort heißt es: „Wir wollen nicht, bzw. es wäre mit dem supranationalen Charakter dieser Maßnahmen (Anm. d. Red.: Sanktionen) nicht vereinbar, dass sie durch nationale Gerichte der Mitgliedstaaten beeinflusst oder gar überprüft werden, zumal die Ergebnisse solcher richterlicher Überprüfungen unterschiedlich ausfallen könnten, je nachdem, ob z.B. ein deutsches, portugiesisches, maltesisches, polnisches oder ungarisches Gericht involviert wird.“

Latent autoritär, nur bedingt demokratisch

Der Beamte des Auswärtigen fügt hinzu: „Die Absurdität dieser Konsequenz liegt auf der Hand.“ Mit anderen Worten: Das Auswärtige Amt, damals unter Annalena Baerbock und wohl wissend, dass eine Verleumdungsklage gegen EU-Institutionen anders nicht erhoben werden kann, opfert die Rechtsweggarantie des Grundgesetzes dem Machtanspruch der Europäischen Union.

Noch ein Satz lässt aufmerken: „Wir möchten eben nicht, dass der Rat auf Schadensersatz wegen hoheitlichen Handelns vor Gerichten der Mitgliedstaaten verklagt werden kann, genauso wenig, wie wir als Bundesrepublik Deutschland wollen, dass das Handeln unserer Hoheitsträger vor ausländischen Gerichten überprüft wird.“

Der Europäische Rat, also das Gremium der Staats- und Regierungschefs, wird damit bei der Verletzung von Persönlichkeitsrechten faktisch straflos gestellt. Deutlicher lässt sich das Wesen der Europäischen Union fast 70 Jahre nach Unterzeichnung der Römischen Verträge nicht beschreiben: ein latent autoritäres, nur bedingt rechenschaftspflichtiges Instrument einer herrschenden Elite, die folgenlos Grundrechte betroffener Bürger verletzen kann.

Letzter Ausweg BGH

Zurück zu Alischer Usmanow. Der Argumentation des Außenministeriums folgend verweigerte das Hamburger Landgericht sowohl die Zustellung der Streitverkündung als auch der später eingereichten Klage. Die Judikative als Erfüllungsgehilfin der Exekutive – Gewaltenteilung ad absurdum. Auch Usmanows Antrag auf gerichtliche Überprüfung durch das Oberlandesgericht Hamburg wurde abgewiesen. Damit blieb als letzter Ausweg der Bundesgerichtshof.

Das höchste deutsche Zivilgericht hat nun am 26. Oktober entschieden: „Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg.“ Die richterliche Anordnung der Klagezustellung besteht fort; das Landgericht Hamburg hat über den Zustellweg zu befinden. Drei Jahre nach Klageeinreichung nimmt das Verfahren seinen Lauf – die erste Verleumdungsklage gegen ein Organ der Europäischen Union überhaupt. Usmanow will auch nach seiner De-Sanktionierung durchsetzen, dass die weiterhin einsehbaren Verleumdungen von den EU-Webseiten verschwinden.

Die Bedeutung der BGH-Entscheidung liegt in der nachdrücklichen Bestätigung der grundgesetzlichen Rechtsweggarantie. Wie so oft in dieser leidigen Causa bedurfte es richterlicher, nicht zuletzt höchstrichterlicher Machtworte, um den Vorrang rechtsstaatlicher Grundsätze vor politischem Kalkül zu rehabilitieren.

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