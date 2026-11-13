Der Iran hatte die Anlage 2025 gemeldet, doch eine geplante Inspektion fiel wegen der Luftangriffe aus. Auch der Verbleib von 440,9 Kilogramm Uran ist ungeklärt.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

IAEA-Chef Rafael Grossi bei einer Sondersitzung des Gouverneursrats am 23. Juni 2025 in Wien

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) ist zunehmend besorgt über eine Urananreicherungsanlage bei Isfahan im Iran. Laut einem vertraulichen IAEA-Bericht vom Freitag, der Reuters vorliegt, weiß die Behörde weder, wo sich die Anlage genau befindet, noch, ob dort Nuklearmaterial lagert.

Der Iran meldete die Anlage am 12. Juni 2025 unter dem Namen Isfahan Fuel Enrichment Plant (IFEP) bei der IAEA an. Eine für den 13. Juni geplante Inspektion fiel aus, weil an diesem Tag die israelischen Angriffe auf iranische Atomanlagen begannen. Nach Einschätzung von Diplomaten könnte sich die Anlage in einem Tunnelsystem bei Isfahan befinden, das ebenfalls angegriffen wurde. Ihr Zustand ist unbekannt.

Verbleib des hochangereicherten Urans unklar

Die IAEA hat bis heute keinen Zugang zu den iranischen Atomanlagen, die bei den Angriffen im Juni 2025 getroffen wurden. Sie kann daher nicht überprüfen, was aus den Vorräten an hochangereichertem Uran geworden ist.

Vor den Angriffen bezifferte die Behörde den Bestand auf 440,9 Kilogramm Uran mit einem Anreicherungsgrad von bis zu 60 Prozent. Für Kernwaffen wird Uran auf rund 90 Prozent angereichert. IAEA-Chef Rafael Grossi sagte im März, seine Behörde vermute eine erhebliche Menge des besonders stark angereicherten Urans im Tunnelsystem bei Isfahan.

Der ungeklärte Verbleib des Urans und der fehlende Zugang zu den Anlagen bereiten der IAEA mit Blick auf eine mögliche Weiterverbreitung von Atomwaffen große Sorge. Sie fordert Auskunft über die Uranbestände und Zugang zu den betroffenen Anlagen.

Iran verweist auf Drohungen der USA

Nach AP-Angaben erklärte der Iran der IAEA, Gespräche über die Wiederaufnahme der Kontrollen seien angesichts öffentlicher Drohungen des US-Präsidenten mit weiteren Militärangriffen nicht möglich. Zugleich bekräftigte Teheran seine Bereitschaft, den Kontrollpflichten wieder vollständig nachzukommen, sobald die Voraussetzungen dafür gegeben seien.

Die IAEA hat Teheran vorgeschlagen, schrittweise die Voraussetzungen für die Rückkehr ihrer Inspektoren zu schaffen. Seit März 2026 konnten die Inspektoren nur das Atomkraftwerk Buschehr überprüfen. Die Inspektion fand im September dieses Jahres statt. Der Bericht soll kommende Woche im Gouverneursrat der IAEA beraten werden.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema