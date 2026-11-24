Bis 2027 steigt die Zahl der bezahlten Feiertage von elf auf 13. In Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt gibt es kostenlose Kulturveranstaltungen und Feuerwerk.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Besucher betrachten am vietnamesischen Kulturtag im Kunstmuseum von Da Nang eine Ausstellung mit 43 Werken zeitgenössischer Künstler.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Vietnam hat am Dienstag erstmals den 24. November als Tag der vietnamesischen Kultur und gesetzlichen Feiertag begangen. Beschäftigte erhalten dafür einen zusätzlichen bezahlten freien Tag.

Wie die Zeitung VnExpress International berichtete, steigt die Zahl der bezahlten gesetzlichen Feiertage durch eine Änderung des Arbeitsrechts bis 2027 von elf auf 13. Ab 2027 wird auch der 27. Juli arbeitsfrei, an dem Vietnam der Kriegsversehrten und Gefallenen gedenkt. Zu den bisherigen Feiertagen gehören fünf freie Tage zum vietnamesischen Neujahrsfest Tet und zwei zum Nationalfeiertag.

Auch der 30. April ist ein gesetzlicher Feiertag. Mit ihm erinnert Vietnam an die Wiedervereinigung des Landes: Nach dem Ende der französischen Kolonialherrschaft 1954 hatten die USA ein antikommunistisches Regime in Südvietnam unterstützt. Mit der Einnahme Saigons am 30. April 1975 endete der Krieg mit dem Sieg Nordvietnams und der kommunistischen Befreiungsfront.

Bis zu zwei Millionen Zivilisten und etwa 1,3 Millionen vietnamesische Soldaten kamen ums Leben, ebenso mehr als 58.000 US-Soldaten. Massive Bombardierungen und der Einsatz chemischer Kampfmittel durch die US-Streitkräfte verwüsteten weite Teile des Landes.

Kostenlose Kulturangebote und Feuerwerk

In der Hauptstadt Hanoi besuchten am Dienstag zahlreiche Einwohner und Touristen anlässlich des ersten Kulturtags historische Stätten und Kultureinrichtungen. Besonders viele Besucher kamen nach Angaben des Nachrichtenportals VietnamPlus zum Literaturtempel und zur Kaiserlichen Zitadelle von Thang Long.

In Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon, wurde mehrere Tage lang gefeiert. Nach Angaben der städtischen Kultur- und Sportbehörde fanden die Veranstaltungen vor allem vom 18. bis 24. November statt, verteilt auf 168 Stadtteile, Gemeinden und Sonderbezirke.

Auf dem Programm standen Buchpräsentationen und ein internationales Fotofestival, das unter anderem im Le-Van-Tam-Park und entlang der Dong-Khoi-Straße stattfand. Weitere Ausstellungen waren im Kunstmuseum und im Lam-Son-Park zu sehen.

In der Innenstadt wurden Lichtbilder auf historische Gebäudefassaden projiziert. Die Vorführungen zeigten Ereignisse aus der Geschichte und Kultur Vietnams. Für Dienstagabend waren außerdem Feuerwerke an drei Standorten vorgesehen, darunter am Saigon-Fluss und am Tam-Thang-Tower-Platz.

Wie das Nachrichtenportal VietNamNet berichtete, umfasste das Programm auch Kochvorführungen und regionale Spezialitäten. Besucher konnten traditionelle vietnamesische Gerichte kennenlernen und Musikaufführungen erleben.